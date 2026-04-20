ઉધના રેલવે સ્ટેશનની અફરાતફરી બાદ પશ્ચિમ રેલવેના GM એક્શનમાં: ‘ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ પ્લાન’ મજબૂત કરવા સૂચના

GM રામાશ્રય પાંડેએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના કાફલા સાથે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ, એન્ટ્રી-એક્ઝિટ ગેટ અને પ્રતીક્ષા ખંડ સહિતના વિસ્તારોની વિગતવાર તપાસ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 5:15 PM IST

સુરત: સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશને ગત 19 એપ્રિલના રોજ શ્રમિકોની ભારે ભીડને કારણે સર્જાયેલી અફરાતફરીની ઘટનાને રેલવે તંત્રએ ગંભીરતાથી લીધી છે. આ સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર (GM) રામાશ્રય પાંડેએ આજે ઉધના સ્ટેશનની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી.

GM રામાશ્રય પાંડેએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના કાફલા સાથે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ, એન્ટ્રી-એક્ઝિટ ગેટ અને પ્રતીક્ષા ખંડ સહિતના વિસ્તારોની વિગતવાર તપાસ કરી હતી. ખાસ કરીને જે સ્થળોએ ભીડ બેકાબૂ બની હતી, તે પોઈન્ટ્સનું નિરીક્ષણ કરી અધિકારીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

ઘટના અંગે સ્પષ્ટતા કરતા GM એ જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે અફરાતફરી મચવાનું મુખ્ય કારણ મુસાફરોમાં ફેલાયેલી ગેરસમજ હતી. લોકોને એવું લાગ્યું કે આ છેલ્લી ટ્રેન છે અને ત્યારબાદ કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રેન નહીં મળે. હકીકતમાં, અમે રાત્રે પણ ટ્રેનો ચલાવી હતી જે અડધી ખાલી ગઈ હતી. અમારી પાસે 4000 લોકોને લઈ જવાની ક્ષમતા હતી, પરંતુ માત્ર 1200-1300 લોકોએ જ મુસાફરી કરી હતી." તેમણે ખાતરી આપી હતી કે રેલવે પાસે સ્પેશિયલ ટ્રેનોની કોઈ કમી નથી અને માંગ મુજબ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે.

સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયામાં વાયરલ થયેલા લાઠીચાર્જના વીડિયો અંગે GM એ જણાવ્યું કે, "અમે વીડિયોની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. રેલવે દ્વારા કોઈ વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવી હોવાનો જે નેરેટિવ સેટ કરવામાં આવી રહ્યો છે તે ભ્રામક છે. મેં વીડિયો જોયા છે, પોલીસ કોઈ મુસાફર પર લાઠીચાર્જ કરી રહી નથી."

રેલવે તંત્રએ મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે માત્ર રવિવારે જ મુસાફરી કરવાનો આગ્રહ ન રાખતા અન્ય દિવસોમાં પણ મુસાફરીનું આયોજન કરે. ઉનાળાના વેકેશન અને વધારાના ધસારાને પહોંચી વળવા માટે રેલવે પૂરતા કોચ અને સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવા માટે સજ્જ છે.

