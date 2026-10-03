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ભાવનગરમાં અડધો કિલોમીટર સુધી રોડ પર ટીંગાયેલી છે ચણિયાચોળી, જાણો શું છે ભાવ

કાળિયાબીડની ટાંકીથી ઇડકોન મેગાસિટી સુધી લાઈનમાં ટીંગાયેલી ચણિયાચોળી, રસ્તા પર ગોઠવાયેલો અનોખો રોડ શો.

ભાવનગરમાં અડધો કિલોમીટર સુધી રોડ પર ટીંગાયેલી છે ચણિયાચોળી
ભાવનગરમાં અડધો કિલોમીટર સુધી રોડ પર ટીંગાયેલી છે ચણિયાચોળી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 1:45 PM IST

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ભાવનગર: શહેરમાં કાળિયાબીડની પાણીની ટાંકીથી ઇડકોન મેગા સિટી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ચણિયાચોળીનો રોડ શો જોવા મળે છે. અમદાવાદ અને સુરતથી લાવીને વેચનારાઓ વિવિધ આઈટમો ટીંગાડીને વેપાર કરી રહ્યા છે. ઇટીવીએ મહિલા અને વેપારી સાથે વાતચીત કરી હતી, જાણો.

ભાવનગર શહેરના આ માર્ગ પર નીકળો એટલે નક્કી ન કરી શકો કે શ્રાદ્ધ ચાલી રહ્યા છે કે નવરાત્રી. હા, કારણ કે રસ્તા પરના દ્રશ્યો જ તેવા છે. જાણે રોડ ઉપર રોડ શો ગોઠવાયો હોય તેમ અડધો કિલોમીટર કરતાં વધુ ચણિયાચોળી ટીંગાતી નજરે પડે છે. રસ્તા પર નીકળતી યુવતીઓ અને મહિલાઓ થંભી જાય છે. સાંજ થતાં જાહેર રસ્તા ઉપર બજારની ગલી જેવો માહોલ સર્જાય છે. ઈટીવી ભારતે ચણિયાચોળીના ભાવ તેમજ મહિલા સાથે વાતચીત કરી હતી. તમે પણ જાણી લો.

જાણો શું છે ભાવ (Etv Bharat Gujarat)

કાળિયાબીડની ટાંકીથી ચણિયાચોળીનો રોડ શો

જાહેર રસ્તા ઉપર ચણિયાચોળીનો રોડ શો. જોકે સાંભળવામાં થોડું વિચિત્ર લાગે, પરંતુ સત્ય એટલા માટે છે કે જાહેર રસ્તા ઉપર અડધો કિલોમીટર સુધી ચણિયાચોળી લાઈનમાં ટીંગાયેલી જોવા મળે છે. રસ્તા ઉપરના દ્રશ્યો અને ટીંગાયેલી ચણિયાચોળીને પગલે ત્યાંથી પસાર થતી મહિલાઓ અને યુવતીઓના પગ થંભી જાય છે. શ્રાદ્ધ મહિનો ચાલે છે કે નવરાત્રી તે પણ નક્કી કરવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આ ભાવનગરના કાળિયાબીડની ટાંકીથી લઈને ઇડકોન મેગાસિટી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી લાઈનમાં ચણિયાચોળી ટીંગાયેલી જોવા મળે છે.

અડધો કિલોમીટર સુધી ચણિયાચોળી લાઈનમાં
અડધો કિલોમીટર સુધી ચણિયાચોળી લાઈનમાં (Etv Bharat Gujarat)

ઉભી રહી જતી મહિલા સાથે ઇટીવીની વાતચીત

જાહેર રસ્તા ઉપર લાઈનમાં ચણિયાચોળી વેચનારાઓ બેસી ગયા છે, ત્યારે ત્યાં ચણિયાચોળી જોવા માટે ઉભી રહેતી મહિલા સાથે ઇટીવી ભારતે વાતચીત કરી હતી. ફાલ્ગુનીબેન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે અહીંયા સારું હોય છે અને ત્રણ વર્ષથી આ લોકો આવે છે, તેમનું કલેક્શન ખૂબ સારું હોય છે. હું તો અહીંથી જ લઉં છું, તેમની કલર ડિઝાઈન બધું સારું જોવા મળે છે. ભાવમાં થોડોક અમે પણ બાર્ગેનિંગ કરીએ છીએ અને તેઓ કરી આપે છે, પછી આઈટમ પ્રમાણે દરેક વસ્તુના ભાવ હોય છે. જોકે અન્ય લોકોને ગમતું હોય ન ગમતું હોય, પરંતુ મને ગમે છે.

કાળિયાબીડની ટાંકીથી લઈને ઇડકોન મેગાસિટી
કાળિયાબીડની ટાંકીથી લઈને ઇડકોન મેગાસિટી (Etv Bharat Gujarat)

આ વર્ષે નવી વેરાઈટી લોકોનું આકર્ષણ બની

મહિલા સાથે વાતચીત બાદ અમે વ્યાપારી સાથે પણ વાત કરી, ત્યારે વિશાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષની નવી આઈટમ આવી છે. જેમાં અમદાવાદ છે, લો ગાર્ડન છે, કચ્છ છે તેવી આઈટમો આવી છે. ભાવનગરમાં આ વર્ષે કલેક્શન ખૂબ સારું છે. ચણિયાચોળીમાં જોઈએ તો ટુ પીસમાં આવે છે, થ્રી પીસમાં આવે છે, લોંગ બ્લાઉઝમાં આવે છે. દરેક પ્રકારની આઈટમો અમે રાખીએ છીએ.

જાહેર રસ્તા ઉપર ચણિયાચોળીનો રોડ શો
જાહેર રસ્તા ઉપર ચણિયાચોળીનો રોડ શો (Etv Bharat Gujarat)

ગત વર્ષ કરતાં ભાવ વધુ છતાં લોકોની માંગ

જોકે હાલની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિશાલભાઈ પાસેથી ચણિયાચોળીના ભાવને પગલે પણ સવાલ કરતાં વિશાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ભાવ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં થોડા વધારે છે. બ્લાઉઝમાં શરૂઆત થાય છે 400 થી લઈને 700 રૂપિયા સુધી, જ્યારે દુપટ્ટામાં શરૂઆત થાય છે 300 થી લઈને 600 રૂપિયા સુધી ચાલે છે. ચણિયાચોળીમાં ટુ પીસ અને થ્રી પીસ આવે છે અને 1200 થી લઈને 2000 અને તેનાથી વધારે ભાવ છે. લોકોની માંગ રહે છે, પરંતુ લોકો ડિસ્કાઉન્ટ માંગે છે. પરંતુ હાલમાં જે ભાવ છે એ મોંઘવારી પ્રમાણે છે.

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ચણિયાચોળી
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