બદલાતું વાતાવરણ કેરીના પાક માટે પડકારરૂપ, આંબા પર આવેલી આમ્રમંજરી કાળી પડી; ખરણની સમસ્યા વધી
ચોમાસા અને ત્યારબાદ દિવસ તથા રાતના તાપમાનમાં આવેલા ભારે તફાવતને કારણે કેરીના પાક સામે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ
Published : January 18, 2026 at 4:33 PM IST
નવસારી: બદલાતા વાતાવરણની સીધી અસર હવે ખેતી પાકો પર જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ફળોના રાજા તરીકે ઓળખાતી કેરીના ઉત્પાદન પર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોટી અસર પડી છે. આ વર્ષે લાંબા સમય સુધી ચાલેલા ચોમાસા અને ત્યારબાદ દિવસ તથા રાતના તાપમાનમાં આવેલા ભારે તફાવતને કારણે કેરીના પાક સામે અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે. ઝાંકળ અને ધુમ્મસના વધેલા પ્રમાણને કારણે આંબા પર આવેલી આમ્રમંજરી કાળી પડી રહી છે તેમજ ખરણની સમસ્યા પણ વધી છે.
આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો. પાછોતરા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને આશા હતી કે આંબાવાડીઓમાં સારી આમ્રમંજરી આવશે. આ માટે ખેડૂતોએ આગોતરા આયોજન કરી આંબાવાડીઓમાં કલતાર છાંટી હતી. તેના પરિણામે જૂના પાંદડાઓ પર સારી આમ્રમંજરી જોવા મળી છે, પરંતુ નવા પાંદડાઓ પર હજી પૂરતું ફ્લાવરિંગ થયું નથી. આ દરમિયાન અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે ઝાંકળ અને ધુમ્મસ વધતા આમ્રમંજરી પર નકારાત્મક અસર પડી છે.
વાતાવરણમાં ભેજ વધતા અને તાપમાનમાં અસંતુલન રહેતા ખરણની સમસ્યા ગંભીર બની છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂકીછારો જેવા રોગો જોવા મળી રહ્યા છે, તો ક્યાંક જીવાતોનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ખેડૂતો દવા અને ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરવા મજબૂર બન્યા છે, જેના કારણે ખેતી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. હાલ આમ્રમંજરી બચાવવા માટે દવાનો ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે અને આવનાર સમયમાં ફળ બચાવવા માટે પણ વધુ ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. તેથી ખેડૂતોને આવક કરતાં ખર્ચ વધુ થવાની ચિંતા સતાવી રહી છે.
બદલાતા વાતાવરણ સામે કેરીના પાકને બચાવવા નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતોએ ખેડૂતોને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. હાલ દિવસનું તાપમાન 32 થી 33 ડિગ્રી અને રાતનું તાપમાન આશરે 13 ડિગ્રી રહેતા દિવસ-રાત વચ્ચે લગભગ 20 ડિગ્રીનો તફાવત જોવા મળે છે. આ તફાવતને કારણે આમ્રમંજરી કાળી પડતી હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવે છે.
ખરણ અટકાવવા માટે આંબાવાડીઓમાં હલકું પિયત કરવું અથવા મલ્ચિંગ અપનાવવું જરૂરી છે, જેથી જમીન ઠંડીથી બચી રહે. સાથે જ પોષક તત્વોની ખામી દૂર કરવા યોગ્ય દવાનો છંટકાવ કરવાથી ખરણની સમસ્યા ઘટાડી શકાય છે. વાતાવરણમાં વધેલા ભેજને કારણે ફૂગ અને જીવાતના રોગો પણ ફેલાય છે. હાલ ડેગા નામની જીવાતનો ઉપદ્રવ વધ્યો હોવાનું નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે, જેને નિયંત્રિત કરવા સમયસર પગલાં લેવાં જરૂરી છે.
નવસારી અને આસપાસના વિસ્તારોના લોકો કેરીના મીઠા સ્વાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ બદલાતા વાતાવરણને કારણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કેરીની ગુણવત્તા અને મીઠાશ પર અસર પડી રહી છે. આ વર્ષે પણ વાતાવરણ ખેડૂતોની આશાઓને પડકાર આપી રહ્યું છે. જો સમયસર યોગ્ય સંભાળ અને માર્ગદર્શન અપનાવવામાં આવે, તો નુકસાન ઓછું કરી કેરીના પાકને બચાવી શકાય તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
