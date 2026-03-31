બદલાતું વાતાવરણ અને ચીકુની ખેતી પર અસર, ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાનની ભીતિ વધી
ખેડૂતોમાં પાકને લઈને અનિશ્ચિતતા અને આર્થિક નુકસાનની ભીતિ વધી રહી છે.
Published : March 31, 2026 at 10:00 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં છેલ્લા થોડા સમયથી બદલાતું વાતાવરણ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. દિવસ દરમિયાન વધતી ગરમી અને રાત્રે ઠંડી સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ અસામાન્ય પરિસ્થિતિઓના કારણે ચીકુના ઝાડોમાં ફ્લાવરીંગમાં ખરણ જોવા મળી રહ્યું છે. પરિણામે ખેડૂતોમાં પાકને લઈને અનિશ્ચિતતા અને આર્થિક નુકસાનની ભીતિ વધી રહી છે.
બાગાયતી પાકો પર વાતાવરણની અસર
નવસારી બાગાયતી પાકો માટે જાણીતું જિલ્લો છે, જ્યાં ચીકુ અને કેરી મુખ્ય પાક તરીકે ઉગાડવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વધતી ગરમી અને અસ્થિર હવામાનના કારણે ચીકુના ઉત્પાદન પર નકારાત્મક અસર પડી રહી છે. હાલમાં તાપમાન 38 ડિગ્રીને પાર કરી રહ્યું છે, જ્યારે રાત્રે ઠંડી, ઝાકળ અને ધુમ્મસ જેવી પરિસ્થિતિઓ ઉભી થાય છે. આ કારણે ચીકુમાં નવી પીલવણી મોડું થાય છે અને ફૂલ ખરણ વધી જાય છે.
ફૂલ ખરણને કારણે ફળ બેસતું નથી, જેના કારણે ઉત્પાદન ઘટે છે. જો ફ્લાવરીંગ મોડું થાય, તો સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં મળતો ચીકુ પણ મોડો આવશે, જેના કારણે બજારભાવ પર સીધી અસર પડશે.
ખેડૂતો પર આર્થિક અસર
ખેડૂતોને પાક બચાવવા માટે રાસાયણિક ખાતર અને દવાઓ પાછળ મોટો ખર્ચ કરવો પડે છે. ઉપરાંત, મજૂરી ખર્ચ પણ આવકનો આશરે 30 ટકા જેટલો ભાગ લઈ જાય છે. આમ, ઉત્પાદન ઓછું અને ખર્ચ વધારે થતાં ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો સહન કરવો પડે છે.
નવસારીનું અમલસાડી ચીકુ ઉત્તર ભારતમાં ખુબ માંગ ધરાવે છે, પરંતુ દક્ષિણ ભારતમાં તેની માંગ ઓછી છે. જો સરકાર નવા બજારો ઉભા કરવા પ્રયાસ કરે, તો ખેડૂતોને રાહત મળી શકે.
તાપમાનમાં ફેરફાર અને ઉત્પાદન
ચીકુના સારા ઉત્પાદન માટે દિવસ અને રાતના તાપમાનમાં લગભગ 18 ડિગ્રીનો તફાવત જરૂરી છે. પરંતુ હાલમાં આ તફાવત 21 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયો છે, જે પાક માટે નુકસાનકારક છે. ગરમી વધતા ફળની સાઈઝ નાની રહે છે, જેથી બજારમાં ભાવ ઓછો મળે છે.
નિષ્ણાંતોની સલાહ
કૃષિ નિષ્ણાંતો અનુસાર ખેડૂતોને ચીકુના ઝાડને બચાવવા માટે નિયમિત 15 દિવસે પાણી આપવું જોઈએ અને જમીન ખેડવી નહીં, જેથી ભેજ જળવાઈ રહે. ઉપરાંત, સેન્દ્રિય ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી ફૂલ ખરણ અટકાવી શકાય છે.
ભવિષ્ય માટે ઉકેલ
બદલાતા વાતાવરણમાં ચીકુના પાકને ટકાવી રાખવો પડકારરૂપ બની ગયો છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે નવી જાતોના સંશોધન અથવા નવી ખેતી પદ્ધતિઓ વિકસાવવી જરૂરી છે. આ પગલાં લેવાથી નવસારીની ઓળખ એવા ચીકુના પાકને લાંબા સમય સુધી જાળવી શકાય છે.
