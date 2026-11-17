જૂનાગઢ સિવિલના OPD અને કેસ બારીના સમયમાં ફેરફાર; બહારથી આવતા દર્દીઓની સરળતા માટે નિર્ણય
આવતીકાલથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપીડી અને કેસ બારીના સમયપત્રકમાં થઈ રહ્યો છે સુધારો
Published : November 17, 2026 at 6:29 PM IST
જૂનાગઢઃ આવતીકાલથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપીડી સમય અને કેસ બારી ખુલવાના સમય પત્રકમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. શિયાળાની ઋતુ અને મેડિકલ કોલેજની સાથે હોસ્પિટલે આવતા પ્રત્યેક દર્દી અને તેના પરિવારજનોને સરળતા રહે તે માટે, સિવિલ હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા આ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપીડી સમય પત્રકમાં ફેરફાર
જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપીડી વોર્ડ અને કેસ બારી ખોલવાના સમયમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા આવતીકાલથી નવા સમયપત્રક મુજબ ઓપીડી શરૂ કરવાથી લઈને કેસ બારી ખોલવાનો નવો સમય નિર્ધારિત કરાયો છે. આ પ્રકારનો ફેરફાર શિયાળાની ઋતુ મેડિકલ કોલેજના નીતિ-નિયમો અને દર્દી તેમજ તેના પરિજનો સમયસર તેમના ઘરે આવ જા કરી શકે તેવી સાનુકૂળતા ઊભી થાય તે માટે નવી વ્યવસ્થા આવતીકાલથી સિવિલ હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહી છે.
જૂનાગઢ સિવિલ અધિક્ષકે આપી વિગતો
જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે આપેલી વિગતો અનુસાર, આવતીકાલથી ઓપીડીનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને બપોરના 1:00 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે બપોરના 3 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યો છે. પહેલા સાંજે 4થી 6 વાગ્યા સુધી ઓપીડી ચાલતી હતી, જેને કારણે જૂનાગઢ સિવિલમાં જૂનાગઢની સાથે સોમનાથ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર લેવા માટે આવતા દૈનિક સામાન્ય 1200થી 1500 જેટલા દર્દીઓ સમયસર ઘરે પહોંચવામાં વાહન વ્યવહાર મળી રહે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
બહારથી આવતા દર્દીઓના હિતમાં નિર્ણય
વધુમાં સિવિલ હોસ્પિટલની કેસ બારી અને ઓપીડીનો સમય પણ સવારના 9 અને બપોરના 3 વાગ્યાનો હતો, તેમાં પણ હવે 30 મિનિટનો ફેરફાર કરીને સવારે ઓપીડી 9 વાગ્યે શરૂ થાય, તે પૂર્વે સવારે 8:30 કલાકે કેસ બારી ખુલી જશે. તેવી જ રીતે બપોરના 3 વાગ્યે સાંજની ઓપીડી શરૂ થાય, તે પૂર્વે 2 વાગ્યે અને 30 મિનિટે બપોરના દર્દીઓ માટે કેસ બારી ખોલવામાં આવશે. જેથી 30 મિનિટના આ સમયગાળામાં કોઈપણ દર્દીને ડોક્ટરની તબીબી સારવાર મેળવવા માટે કેસ કઢાવવા માટે કોઈ વધારાના સમયની જરૂર ન પડે. આ પ્રકારની સુવિધા અને નવું સમય પત્રક 18મી નવેમ્બરથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાગુ થવા જઈ રહ્યું છે.
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