ETV Bharat / state

કચ્છના વાતાવરણમાં પલટો, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ; ખેડૂતોના પાકને નુકસાન

કચ્છ જિલ્લામાં ઉનાળાની ભરબપોરે અચાનક આવેલા હવામાનના પલટાને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 9:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભુજ: કચ્છ જિલ્લામાં ઉનાળાની ભરબપોરે અચાનક આવેલા હવામાનના પલટાને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. વાતાવરણમાં થયેલા બદલાવને પગલે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમા છૂટાછવાયા ઝાપટા પડતા સામાન્ય જનજીવન પર તેની અસર જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને કચ્છના ખાવડા અને બન્ની વિસ્તાર સહિતના ગામમાં વરસાદ વરસ્યો હતો.

ખેડૂતોને નુકસાનની ભીતિ

કચ્છના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોને ફટકો પડ્યો છે. હાલમાં ઉભા પાક પર માવઠુ પડતા નુકસાન થવાની ભીતિ છે. કેટલાક ખેડૂતોને ઘઉંનો પાક હજુ પણ ઉભો છે જેને કારણે વરસાદને કારણે ભેજ અડવાની શક્યતા છે. આ સિવાય જીરૂં અને અન્ય પાકમાં ભેજ વધતા ગુણવત્તા ઘટવા તેમજ ઉત્પાદન પર અસર થવાની શક્યતા છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

શ્રદ્ધાળુઓ ફસાયા

બીજી તરફ કચ્છમાં વરસાદને પગલે મતિયા દેવના દર્શને નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓ પણ ફસાયા હતા. પદયાત્રા દરમિયાન અચાનક વરસાદને કારણે યાત્રાળુ પલળી ગયા હતા અને પદયાત્રા દરમિયાન મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે હવામાન વિભાગે 3થી 6 એપ્રિલ સુધી સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે માવઠાની આગાહી કરી છે.

હવામાન વિભાગે બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જેવા ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓમાં જેમ કે પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.