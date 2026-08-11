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અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો, બોપલ- બોડકદેવમાં સૌથી વધુ વરસાદ

અમદાવાદમાં ફરી એક વખત વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. વહેલી સવારથી જ અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો,
અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો, (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 9:11 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 11:13 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એક વખત વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે. વહેલી સવારથી જ અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટી જતા વાહન ચાલકોએ દિવસે પણ લાઇટ ચાલુ કરવી પડી હતી. અમદાવાદના બોડકદેવ અને જોધપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.

બોપલ- બોડકદેવમાં સૌથી વધુ વરસાદ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આંકડા અનુસાર, અમદાવાદના બોપલમાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો. બોડકદેવમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે જોધપુર ઝોનલમાં પણ વરસાદ ખાબક્યો હતો. .

અમદાવાદમાં સરેરાશ 1થી દોઢ ઇંચ વરસાદ

અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદના ઇસ્ટ વિસ્તારની વાત કરીએ તો ચકુડિયામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે ઓઢવ, વિરાટનગર, નિકોલ, રામોલ, કથવાડા, વસ્ત્રાલ વરસાદ વરસ્યો હતો.

જશોદાનગર, સીટીએમ, નરોડા, મેમ્કો, વિરાટનગર, ગોમતીપુર, રખિયાલ, સરદારનગર અને એરપોર્ટ વિસ્તારમાં આશરે 1 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. પશ્ચિમના સરખેજ, સેટેલાઇટ, બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર, એસજી હાઇવે, સાબરમાતી અને ઇન્કમટેક્સ સહિતના વિસ્તારોમાં અડધો ઈંચથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે.

અમદાવાદમાં ક્યા કેટલો વરસાદ

અમદાવાદના સાઉથ વેસ્ટ વિસ્તારની વાત કરીએ તો સરખેજ, જોધપુર, જોધપુર ઝોનલ, બોપલ, મક્તમપુરા, સરખેજ અર્બન હેલ્થ, બાકરોલમાં વરસાદ વરસ્યો હતો.

જ્યારે શહેરના દુધેશ્વર, કાલુપુર, અસારવા, મેમ્કો, નરોડા, કોતરપુર, સરદારનગર, હંસપુરામાં વરસાદ વરસ્યો હતો. મણીનગર, વટવા અને લાંભામાં પણ મેઘરાજા મહેરબાન થયા હતા.

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે, 11 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આજે દિવસ દરમિયાન અનેક જિલ્લાઓમાં વીજળીના ચમકારો, કલાકના 30 થી 40 કિમીની ઝડપે ફૂંકાતા પવનો અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદી વાવાઝોડાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આજે અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે.

અમદાવાદમાં 29.4 ડિગ્રી સાથે સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં 2.3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો હતો. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 78 ટકા નોંધાયું હતું.

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Last Updated : August 11, 2026 at 11:13 AM IST

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