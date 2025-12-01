ડાકોર ખાતે માગશર સુદ પૂનમના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર, જુઓ ટાઈમટેબલ
માગશર સુદ પૂનમ તા.4/12/25 ગુરૂવાર દર્શનનો સમય નીચે મુજબ રહેશે.
ડાકોર ખાતે માગશર સુદ પૂનમના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 1, 2025 at 2:58 PM IST
ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે માગશર સુદ પૂનમના દિવસે દર્શનાર્થીઓની સગવડ માટે ડાકોર મંદિરની કમિટી દ્વારા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરમાં 4 ડિસેમ્બર ગુરૂવારના રોજ પૂનમની ભક્તિભાવ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવશે.
પૂનમના દિવસે શ્રદ્ધાળુઓને મંદિરમાં રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દર્શન કરવામાં સુગમતા રહે તે માટે દર્શનનો સમય સેવક આગેવાન અને ઈન્ચાર્જ મેનેજર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
માગશર સુદ પૂનમ તા.4/12/25 ગુરૂવાર દર્શનનો સમય નીચે મુજબ રહેશે
- સવારે 5:00 વાગે નિજ મંદિર ખુલશે.
- સવારેે 5:15 વાગે મંગળા આરતી થશે.
- સવારે 8:30 વાગ્યા સુધી દર્શન કરી શકાશે.
- સવારે 8:30 થી 9:00 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી બાલભોગ, શણગારભોગ, ગ્વાલભોગ આરોગવા બિરાજશે.
- સવારે 9:00 થી 1:00 વાગ્યા સુધી દર્શન કરી શકાશે.
- બપોરે 1:00 થી 1:30 વાગ્યા સુધી શ્રી ઠાકોરજી રાજભોગ આરોગવા બિરાજશે.
- બપેરે 1:30 વાગે રાજભોગ દર્શન થઈ શ્રી ઠાકોરજી અનુકૂળતાએ પોઢી જશે.
- બપેરે 3:45 વાગે નિજ મંદિર ખુલશે.
- સાંજે 4:00 વાગે ઉત્થાપન આરતીના દર્શન થઈ શકશે.
- નિત્યક્રમાનુસાર શયનભોગ, સખડીભોગ આરોગી શ્રી રણછોડરાયજી મહારાજ અનુકૂળતાએ પોઢી જશે.
આ પણ વાંચો....