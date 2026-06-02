દ્વારકાધીશ મંદિરમાં મંગળા આરતીના સમયમાં ફેરફાર, પુરૂષોત્તમ માસ દરમિયાન ભક્તોની ભીડને જોતા મંદિર પ્રશાસનનો નિર્ણય
Published : June 2, 2026 at 2:40 PM IST
દ્વારકા: પવિત્ર પુરૂષોત્તમ માસ દરમિયાન દ્વારકાધીશ મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને યાત્રિકો ઉમટતા મંદિર પ્રશાસન દ્વારા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. યાત્રિકોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પ્રશાસન અને પૂજારીઓ દ્વારા મંગલા આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
પવિત્ર પુરૂષોત્તમ માસ નિમિત્તે વિશ્વવિખ્યાત દ્વારકાધીશ જગત મંદિરમાં ઉમટી રહેલા લાખો શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે મંદિર પ્રશાસન અને પૂજારીઓ દ્વારા એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. યાત્રિકોની સતત વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખતા 2 જૂન 2026થી 15 જૂન 2026 સુધી મંગળા આરતી અને દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. નવી વ્યવસ્થા અનુસાર, 15 દિવસ દરમિયાન દરરોજ વહેલી સવારે 5:30 વાગ્યે મંગળા આરતી યોજાશે અને ભક્તો સવારે 8:00 વાગ્યા સુધી મંગળા દર્શનનો દિવ્ય લાભ લઇ શકશે.
પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસને હિન્દુ ધર્મમાં વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. આ માસ દરમિયાન દ્વારકા ખાતે ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવો અને શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવે છે, જેના કારણે મંદિર પરિસરમાં ભીડમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ભક્તોને સરળતાથી અને સુવ્યવસ્થિત રીતે દર્શનનો લાભ મળી રહે તેમજ દર્શન વ્યવસ્થામાં કોઈ અવરોધ ઊભો ન થાય તે હેતુથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું મંદિર પ્રશાસન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. મંદિર સમિતિએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે મંગલા દર્શન બાદ દિવસ દરમિયાન થનારા અન્ય તમામ દર્શન અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોના સમયપત્રકમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને તે નિત્યક્રમ મુજબ જ ચાલુ રહેશે.
મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિ દ્વારા તમામ વૈષ્ણવો, યાત્રિકો અને દર્શનાર્થીઓને નવા સમયની નોંધ લઈ વહેલી સવારે મંદિરે પહોંચવા તથા ભગવાન દ્વારકાધીશના મંગલા દર્શનનો લાભ લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
