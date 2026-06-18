રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હળવા ઝાપટા
નૈઋત્ય ચોમાસા પૂર્વે પ્રિમોન્સુન એકટીવીટીમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદના હળવા ઝાપટા વરસ્યા છે.
Published : June 18, 2026 at 5:32 PM IST
રાજકોટ: સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવામાં આવી રહી છે. નૈઋત્ય ચોમાસા પૂર્વે પ્રિમોન્સુન એકટીવીટીમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદના હળવા ઝાપટા વરસ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદના હળવા ઝાપટા પડતા ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી.
રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો
રાજયમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી વાતાવરણમાં બદલાવ સાથે વાદળીયુ વાતાવરણથી ગરમીમાં થોડી રાહત અનુભવાઈ હતી. કચ્છના અમુક પ્રદેશોમાં વરસાદ હળવા ઝાપટા વરસ્યા છે. ગુજરાતના દક્ષિણ વિભાગના નવસારી જીલ્લામાં અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ વિસ્તારના પોરબંદર જીલ્લામાં છુટાછવાયો હળવો વરસાદ વરસ્યો છે.
રાજકોટ શહેરમાં ચોથા દિવસે વાતાવરણમાં 18 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફુંકાઈ રહ્યો છે. આજે બપોરે મહત્તમ તાપમાન 38.4 ડિગ્રી સાથે હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 32 ટકા રહ્યું હતું. વાદળીયા વાતાવરણમાં બફારો અનુભવાયો હતો. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં છુટાછવાયા હળવા ઝાપટા વરસે તેવી શકયતા છે.
ગોંડલમાં વહેલી સવારે વરસાદ વરસતા લોકોમાં હરખની હેલી જોવા મળી હતી તો બીજી તરફ બપોર બાદ રાજકોટમાં પડેલા છૂટા છવાયા વરસાદથી અસહ્ય ગરમીમાં રાહત મળી હતી.
હાલ તો સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડેલા વરસાદી ઝાપટાથી સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદના શ્રી ગણેશ થયા છે ત્યારે રાજકોટ, જામનગર, ગોંડલ, જેતપુર, વિરપુર, ઉપલેટા, પોરબંદર રાણાવાવ, કુતિયાણા સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડતા લોકોએ વિધિવત ચોમાસાના આગમનને વધાવ્યું હતું અને પહેલા વરસાદમાં ભીંજાવાનું ચૂક્યા ના હતા.
રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 63 તાલુકામાં વરસાદ
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 63 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં બાલાસિનોરમાં સૌથી વધુ 5.79 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જ્યારે અરવલ્લીના ભિલોડામાં 2.95 ઈંચ, ધનસુરામાં 2.60 ઈંચ, મહેસાણાના સતલાસણામાં 2.87 ઈંચ, ખેડાના ગળતેશ્વરમાં 2.24 ઈંચ, પકડવંજમાં 2.17 ઈંચ, વડોદરામાં દેસરમાં 2.09 ઈંચ, પંચમહાલના ઘોઘંબામાં 2.05 ઈંચ, જાંબુઘોડામાં 2.01 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.
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