'સમાજમાં સંવેદનશીલતા વગર બદલાવ શક્ય નહીં', મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ પર ગુજરાત હાઇકોર્ટની ટકોર
Published : April 24, 2026 at 5:09 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ (હાથથી ગટર કે શૌચાલયની સફાઈ) ના ગંભીર મુદ્દે આજે મહત્વપૂર્ણ સુનવણી હાથ ધરાઈ હતી. વર્ષ 2016માં દાખલ કરાયેલી જાહેર હિતની અરજીના અનુસંધાને આ મામલો સતત ચર્ચામાં રહ્યો છે. અરજીમાં ગટર સફાઈ દરમિયાન થતા મોતના કેસોમાં પીડિતોના પરિવારને વળતર, મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે કોર્ટને માહિતી આપી કે રાજ્યમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ રોકવા માટે આધુનિક મશીનરીનો વ્યાપ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. કુલ 60 જેટિંગ અને 133 ડિસિલ્ટિંગ મશીનોના ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી હાલ સુધી 49 જેટિંગ અને 102 ડિસિલ્ટિંગ મશીનો ઉપલબ્ધ થઈ ચૂક્યા છે. બાકીના મશીનો 5 મે સુધીમાં પહોંચવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યની 151 નગરપાલિકાઓ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ મુક્ત બની હોવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો.
આ દરમિયાન અરજદાર તરફથી વકીલ સુબ્રમણ્યમ ઐયરે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે માત્ર મશીનોની ખરીદીથી સમસ્યા હલ થવાની નથી. જમીન પર હકીકતમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ચાલુ છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી અને મોનિટરિંગ મિકેનિઝમ વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે, નહીં તો કાયદાકીય પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ પ્રથા પૂરેપૂરી બંધ થવી મુશ્કેલ રહેશે.
હાઇકોર્ટે પણ નોંધ્યું કે આ મુદ્દો માત્ર ટેક્નિકલ કે પ્રશાસનિક નથી, પરંતુ એક ગંભીર સામાજિક પ્રશ્ન છે. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે સમાજમાં સંવેદનશીલતા અને માનસિકતા બદલાવા વગર મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જીંગ જેવી અમાનવીય પ્રથાનો અંત લાવવો મુશ્કેલ છે. સોસાયટીઓ દ્વારા સીધા માણસોને બોલાવી ગટર સફાઈ કરાવવી ગેરકાયદેસર હોવાનું પણ કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું અને જણાવ્યું કે આ જવાબદારી સ્થાનિક કોર્પોરેશનની છે.
કોર્ટએ સરકારને યાદ અપાવ્યું કે માત્ર કોન્ટ્રાક્ટરો પર જવાબદારી મૂકીને ચાલશે નહીં. સરકારી તંત્રએ પોતે પણ મોનિટરિંગ અને જવાબદારી નિભાવવી પડશે. આ માટે નોડલ ઓફિસરોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને દર ત્રણ મહિને કામગીરીનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ રીતે, હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે નાની નગરપાલિકાઓ પાસે પણ પૂરતી મશીનરી ઉપલબ્ધ હોવી જરૂરી છે, જેથી કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં માણસોને જોખમમાં મૂકી ગટર સફાઈ ન કરાવવી પડે.
આ મામલે વધુ સુનવણી હવે જુલાઈ મહિનામાં હાથ ધરાશે, જ્યાં કોર્ટ રાજ્ય સરકારની કામગીરી અને જમીન સ્તરે થયેલા બદલાવની સમીક્ષા કરશે.