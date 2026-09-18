ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો: અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી ભારે પવન સાથે વરસાદ; મોરબીના માળિયામાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ વરસાદ
અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રાજ્યમાં મોરબીના માળિયામાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.
Published : September 18, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 8:53 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યના વાતાવરણમાં ફરી એક વખત ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઇ છે. અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રાજ્યમાં મોરબીના માળિયામાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.
રાજ્યમાં ક્યા કેટલો વરસાદ
રાજ્યમાં મોરબીના માળિયામાં સૌથી વધુ 5.16 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો જ્યારે બનાસકાંઠાના દાંતામાં 3.58 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. પાટણના શંખેશ્વરમાં 3.35 ઇંચ, દેવભૂમિ દ્વારકાના ઓખામંડળમાં 2.8 ઇંચ, મહેસાણાના બેચરાજીમાં 2.56 ઇંચ, બનાસકાંઠાના અમીરગઢમાં 2.48 ઇંચ, ખેડાના મહેમદાવાદમાં 2.28 ઇંચ, ગાંધીનગરના દહેગામમાં 2.28 ઇંચ, બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં 2.17 ઇંચ, પાટણના રાધનપુરમાં 2.13 ઇંચ, મહેસાણાના સતલાસણામાં 1.65 ઇંચ, અરવલ્લીના શામળાજીમાં 1.57 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.
અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ
અમદાવાદમાં આજ સવારથી જ મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચતા ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.અમદાવાદમાં સાઉથ બોપલ, સેલા, બોપલ, એસજી હાઇવે, પ્રહલાદ નગર, સરખેજ, વટવાના, નારોલ, જમાલપુર ગોમતીપુર બાપુનગર વાડજ, શાહીબાગ, ઇન્કમટેક્સ સરસપુર રખિયાલ સહિતના વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી છે.
સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદ
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મધ્યરાત્રી બાદ સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો હતો. ખેડબ્રહ્મા વિસ્તારમાં બે ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો. વિજયનગર, પોશીના, વડાલી અને ઈડર સહિત વિસ્તારોમાં એક ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદથી જિલ્લાના અનેક તળાવોમાં પાણીની આવકની શક્યતા છે. ઈડર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ઈડરથી શાંતિપુરા, હસનપુરા, શેરપુર, લાલોડા અને સિવિલ હોસ્પિટલ તરફનો માર્ગ પાણીમાં ઘરકાવ થયા હતા. વરસાદને પગલે વાહનચાલકો, એમ્બ્યુલન્સ, વિદ્યાર્થીઓ અને રાહદારીઓને અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડી હતી. વરસાદના પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.
સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા#Sabarkantha #Rain pic.twitter.com/wQwmcrucLF— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) September 18, 2026
રાજ્યના 4 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ
ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે નાઉકાસ્ટ જાહેર કર્યું છે. સવારે 10 વાગ્યા સુધી રાજ્યના 4 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને અરવલ્લીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત નવ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જેમાં મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહિસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદનો સમાવેશ થાય છે.
આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્ર જિલ્લાઓમાં એટલે કે રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને દ્વારકામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં; દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં જેમ કે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી અને 30-40 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે હળવા મેઘગર્જના અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
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