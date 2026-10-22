સુરતમાં ચાંદની પડવાની તૈયારીઓ, સુરતીઓની પ્રિય ઘારી બનાવવાની ધમાકેદાર શરૂઆત
સુરતી લાલાઓ ચાંદની પડવા પર ઘારી અને ભૂસું આરોગવાની રાહ જોઈ રહ્યાં છે, ત્યારે ઘારી વિક્રેતાઓએ અત્યારથી જ ઘારી બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
Published : October 22, 2026 at 8:45 PM IST
સુરત: આગામી ચાંદની પડવાના તહેવારને લઈને સુરતીલાલાઓમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ સાથે તૈયારીઓ પૂરજોશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. સુરતીઓ ખાણીપીણીના શોખીન તરીકે જાણીતા છે અને તેમાં પણ ચાંદની પડવા પર ઘારી અને ભૂસું આરોગવાનો વિશેષ મહિમા છે.
આ તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને ઘારી વિક્રેતાઓએ અત્યારથી જ ઘારી બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે, અને સુરતીઓ આ તહેવાર પર કરોડો રૂપિયાની ઘારી આરોગી જશે.
માવો, ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને શુદ્ધ ઘીના મિશ્રણથી બનતી આ પરંપરાગત મીઠાઈ સુરતની ઓળખ સમાન છે. શહેરના સૌથી જુના ગણાતા અને ઘારીવાળાની છઠ્ઠી પેઢીના સંચાલક કૌશલ ઘારીવાળાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની પેઢીને 127 વર્ષ થયા છે.
તેમણે ઘારીની વિવિધ વેરાયટીઓ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે તેમની પાસે મુખ્યત્વે ૫ પ્રકારની ઘારી ઉપલબ્ધ છે. જેમાં માવા ઘારી, બદામ પિસ્તા ઘારી, કેસર બદામ પિસ્તા ઘારી, ફક્ત પિસ્તા ઘારી, ડ્રાયફ્રૂટ ઘારીનો સમાવેશ થાય છે.
ભાવ વધારા અંગે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, રો મટીરિયલ્સના ભાવ વધ્યા હોવા છતાં ગ્રાહકો પર તેનો વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો નથી. હાલમાં ઘારીના ભાવ ₹980 થી લઈને ₹1240 સુધીના રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં વિવિધ ઘારીઓ મુજબ ભાવ અલગ-અલગ રહે છે.
ઉત્પાદન અને સ્ટાફ વિશે વાત કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે હાલમાં તેમની પાસે 50 થી 60 કારીગરોનો સ્ટાફ કામ કરી રહ્યો છે. સુરતીઓની માંગ સતત વધતી હોવાથી ચોક્કસ ઉત્પાદનનો આંકડો ન નક્કી કરતા ગ્રાહકોની ડિમાન્ડ મુજબ સતત ઘારીઓ બનાવવામાં આવે છે.
ગ્રાહકોના વિશ્વાસને જાળવી રાખવા માટે હાઈજીન (સ્વચ્છતા) અને ક્વોલિટીમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનું ધોરણ નીચું લાવવામાં આવતું નથી અને કોઈ જ સમજૂતી કરવામાં આવતી નથી.
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