ચાંદખેડા ઢોંસા કાંડમાં મોટો ખુલાસો: 3 વર્ષની બાળકીના મોતનું કારણ પોસ્ટમોર્ટમમાં આવ્યું સામે
Published : May 16, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા ખીરા કાંડમાં હવે મોટો તબીબી ખુલાસો સામે આવ્યો છે. ત્રણ વર્ષની બાળકી મિસ્ટી પ્રજાપતિના મોત મામલે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જાહેર થતા સમગ્ર કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અકસ્મિક મોત કેસની તપાસ દરમિયાન મળેલા પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં બાળકીના શરીરમાં “એશિનોબેક્ટર બૌમોની” નામનો બેક્ટેરિયા મળી આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તબીબી અહેવાલ મુજબ આ બેક્ટેરિયાના કારણે બાળકીના શરીરમાં ગંભીર ચેપ ફેલાયો હતો.
ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જયેશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમને રિપોર્ટના આધારે જણાવ્યું કે, જ્યારે શરીરમાં ફેલાયેલો ચેપ લોહી મારફતે આખા શરીરમાં પ્રસરી જાય અને શરીરના મહત્વના અંગો પર ગંભીર અસર કરે ત્યારે તેને “સેપ્ટિસેમિયા” કહેવાય છે. બાળકીના કેસમાં પણ આવી જ ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે. આ ગંભીર ચેપના કારણે બાળકીનું હૃદય અને શ્વાસપ્રણાલી ધીમે ધીમે અસરગ્રસ્ત બન્યા હતા. તબીબી ભાષામાં જેને કાર્ડિયોરેસ્પિરેટરી ફેલ્યોર કહેવાય છે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. એટલે કે હૃદય અને શ્વાસની પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવાનું બંધ થવા લાગી હતી.
આ ઉપરાંત પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન બાળકીના ફેફસાંમાં પાણી અને સોજો આવી જવાની સ્થિતિ પણ જોવા મળી હતી. જેના કારણે બાળકીને શ્વાસ લેવામાં ભારે તકલીફ પડી રહી હતી. અંતે ગંભીર ચેપ અને શ્વાસપ્રણાલી પર પડેલી અસરના કારણે બાળકીનું મોત નીપજ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલા ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક પરિવારએ બહારથી ઢોસાનું ખીરું મંગાવીને આરોગ્યા બાદ પરિવારના સભ્યોની તબિયત બગડવાની ઘટના સામે આવી હતી. જેમાં ત્રણ વર્ષની બાળકી મિસ્ટીની હાલત ગંભીર બનતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત થયું હતું. ઘટનાને પગલે પરિવાર દ્વારા ખોરાકની ગુણવત્તા અંગે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ હરકતમાં આવ્યા હતા. ખાદ્ય પદાર્થોના નમૂનાઓ લઈ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રિપોર્ટમાં દર્શાવાયેલા તમામ તથ્યોના આધારે આગળની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ તમામ મેડિકલ અને ફોરેન્સિક પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
