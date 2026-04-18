ચાંદખેડા 2 બાળકોના મૃત્યું કેસમાં FSL રિપોર્ટ આવ્યો સામે, મોતનું કારણ અકબંધ, જાણો શું છે રિપોર્ટમાં

અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં બે નાનકડાં બાળકોના શંકાસ્પદ મોતે શહેરમાં ચકચાર મચાવી છે ત્યારે વિસેરા સેમ્પલનો FSL રિપોર્ટ પોલીસને મળ્યો, સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો કરશે વિગતવાર વિશ્લેષણ.

ચાંદખેડા ડબલ ચાઈલ્ડ ડેથ કેસ
Published : April 18, 2026 at 7:47 PM IST

અમદાવાદ: શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં બે નાનકડાં બાળકોના શંકાસ્પદ મોતની ઘટનાએ સમગ્ર શહેરમાં હચમચાવી મૂક્યું છે. 3 વર્ષની મિસ્ટી અને અઢી માસની રાહાના અચાનક થયેલા મોત પાછળનું સાચું કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી. જો કે, આ કેસની તપાસમાં આજે એક મોટો વણાંક આવ્યો છે. પોલીસને બંને બાળકોના વિસેરા સેમ્પલનો FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) રિપોર્ટ મળી ગયો છે. હવે આ રિપોર્ટના આધારે તપાસને નવી દિશા મળવાની આશા છે. જો કે, અત્યાર સુધી મોતનું કારણ હજુ અકબંધ છે, એટલે કે સત્તાવાર રીતે હજી સ્પષ્ટ થયું નથી કે મોત કુદરતી હતાં કે પછી કોઈ બાહ્ય કારણ જવાબદાર છે.

FSL રિપોર્ટ પોલીસને સોંપાયો, ડોક્ટરોની ટીમ કરશે અભ્યાસ

આ સમગ્ર કેસમાં વિસેરા સેમ્પલનો FSL રિપોર્ટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગણાતો હતો. FSL ટીમે આ રિપોર્ટ તૈયાર કરીને પોલીસને સોંપી દીધો છે. પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી આ રિપોર્ટ સિવિલ હોસ્પિટલના નિષ્ણાત ડોક્ટરોને મોકલી આપ્યો છે. હવે ડોક્ટરો, ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો અને તપાસ અધિકારીઓની સંયુક્ત ટીમ આ રિપોર્ટનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરશે. આ ચર્ચા અત્યંત અગત્યની છે, કારણ કે તેમાં બાળકોના મોત પાછળના ચોક્કસ કારણ અંગે મહત્વપૂર્ણ સંકેતો મળી શકે છે.

“હાલમાં સૌથી મોટી બાબત એ છે કે ‘કોઝ ઓફ ડેથ’ (મોતનું કારણ) હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી. એટલે કે, મોત કુદરતી કારણોસર થયા છે કે પછી કોઈ બાહ્ય પરિબળ જેમ કે ઝેર કે અન્ય કોઈ વસ્તુ જવાબદાર છે, તે જાણવા માટે હજુ થોડો સમય લાગી શકે છે. FSL રિપોર્ટ અમને મળી ગયો છે અને તે નિષ્ણાત ડોક્ટરોને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. તમામ મેડિકલ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટના વિગતવાર વિશ્લેષણ બાદ જ આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. હાલમાં કોઈપણ ઉતાવળા નિષ્કર્ષ પર પહોંચવો યોગ્ય રહેશે નહીં.” - દિગ્વિજયસિંહ રાણા, ACP, L ડિવિઝન

ત્રણ રિપોર્ટનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થશે

માત્ર FSL રિપોર્ટ જ નહીં, પરંતુ બાળકોના બ્લડ રિપોર્ટ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના બાકી રહેલા ભાગનું પણ સંયુક્ત રીતે વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. ત્રણેય રિપોર્ટને એકસાથે મૂકીને ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા એટલા માટે કરવામાં આવી રહી છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની વિસંગતતા કે શંકાસ્પદ બાબત સામે આવી શકે અને નિર્ણય ચોક્કસ પુરાવાના આધારે લઈ શકાય.

પોલીસે એકત્રિત કર્યા છે અનેક મહત્વપૂર્ણ પુરાવા

તપાસ દરમિયાન પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા મહત્વપૂર્ણ પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે. આમાં બાળકોના બ્લડ સેમ્પલ, બાળકોના માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલ, પ્રાથમિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ડોક્ટરોની પ્રાથમિક નોંધોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ વાત એ છે કે પોલીસે માતા-પિતાના બ્લડ સેમ્પલ પણ લીધા છે. આ બતાવે છે કે તપાસ દરેક સંભવિત દિશામાં ચાલી રહી છે અને કોઈ પણ ખૂણાને અંધારો રાખવામાં આવ્યો નથી.

શું છે આખો મામલો?

અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં ત્રણ વર્ષની મિસ્ટી અને માત્ર અઢી મહિનાની રાહાનું અચાનક મૃત્યુ થયું હતું. બંને બાળકોના એકસાથે મોત થતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. પરિવારજનોએ પણ શંકા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ બંને બાળકોના વિસેરા સેમ્પલ FSL તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. હવે આ રિપોર્ટ આવી જતાં કેસની તપાસ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે.

હવે આગામી થોડા દિવસોમાં ડોક્ટરોની ટીમ FSL, બ્લડ અને પોસ્ટમોર્ટમ – ત્રણેય રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરીને પોલીસને પોતાનો અહેવાલ સોંપશે. તે અહેવાલના આધારે જ નક્કી થશે કે બાળકોના મોત પાછળ શું સાચું કારણ છે. જો મોત અકુદરતી જણાશે તો પોલીસ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરશે, અને જો કુદરતી કારણો બહાર આવશે તો કેસનો અંત આવશે. હાલમાં આખા શહેરની નજર આ કેસની તપાસના નિષ્કર્ષ પર ટકેલી છે.

