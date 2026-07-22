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ચાંદીપુરાનો કહેર યથાવત: કલોલના જાસપુરના અઢી વર્ષના બાળકનું મોત, વધુ એક પોઝિટિવ

ચાંદીપુરાને કારણે રાજ્યમાં વધુ એક મોત નોંધાયું છે, કલોલના જાસપુરના અઢી વર્ષના બાળકનું સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર ખાતે મોત થયું

ચાંદીપુરાને કારણે રાજ્યમાં વધુ એક મોત નોંધાયું છે, કલોલના જાસપુરના અઢી વર્ષના બાળકનું સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર ખાતે મોત થયું
ચાંદીપુરાને કારણે રાજ્યમાં વધુ એક મોત નોંધાયું છે, કલોલના જાસપુરના અઢી વર્ષના બાળકનું સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર ખાતે મોત થયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 8:22 PM IST

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ગાંધીનગર: જિલ્લામાં જીવલેણ ચાંદીપુરા વાયરસ એટલે કે વાયરલ એન્કેફેલાઇટીસ હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. કલોલ તાલુકાના જાસપુર અને ગાંધીનગર તાલુકાના ચંદ્રાલા ગામમાં ચાંદીપુરાના બે કન્ફર્મ કેસ નોંધાતાં સમગ્ર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. સૌથી દુઃખદ ઘટનામાં જાસપુરના ખેતર વિસ્તારના કન્ફર્મ કેસ એવા અઢી વર્ષના માસૂમ બાળકનું સારવાર દરમિયાન ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગઈકાલે રાત્રે કરૂણ મૃત્યુ નીપજ્યું છે.

જ્યારે ચંદ્રાલા ગામના કન્ફર્મ કેસના બાળ દર્દીને વધુ સારવાર અર્થે હિંમતનગર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલના વાતાવરણના કારણે વાયરલ એન્કેફેલાઇટીસના વાહક એવી 'સેન્ડફ્લાય' એટલે કે રેતીની માખીની ઉત્પત્તિ વિપુલ પ્રમાણમાં વધી જતાં આ રોગચાળો ઝડપથી ફેલાયો છે. ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા ગામોમાં ચાંદીપુરા વાયરસ થી બાળકોના મોતના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા હતા જેના પગલે ગાંધીનગર જિલ્લામાં પણ સર્વેન્સની કામગીરી સઘન બનાવી દેવામાં આવી હતી.

જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના જાસપુરના સીમ વિસ્તારમાં 20 જુલાઈના રોજ પહેલો કેસ અને ચંદ્રાલાના ખેતર વિસ્તારમાં 21 જુલાઈના રોજ બીજો કેસ સામે આવ્યો હતો. પોઝિટિવ કે સામે આવતા જ આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થઈ ગયું હતું. જોકે જાસપુરના પોઝિટિવ અઢી વર્ષના બાળકનું ગઈકાલે રાતના સમયે સારવાર દરમિયાન ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોત થયું હતું. જ્યારે ચંદ્રાલાના બાળ દર્દીને હિંમતનગરની હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

માખીના નમુનાની સાથે પશુના લોહીના નમૂના લેવાયા
માખીના નમુનાની સાથે પશુના લોહીના નમૂના લેવાયા (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા જાસપુર અને ચંદ્રાલાના અસરગ્રસ્ત આજુબાજુના 50 જેટલા ઘરોમાં સઘન સર્વેલન્સ, પાવડર ડસ્ટિંગ અને સ્પ્રેઈંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્ત ઘરોમાં પાણીના ક્લોરીનેશન અને રોગ અટકાયતી અન્ય પગલાં અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. સઘન સર્વેલન્સ દરમિયાન અન્ય કોઈ નવો શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યો નથી. તેમ છતાં, વાયરસના ભયથી ગ્રામીણ વિસ્તારોના રહેવાસીઓ પોતાના બાળકોના સ્વાસ્થ્યને લઈને અત્યંત ચિંતિત છે.

જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અર્બન અને રૂરલ વિસ્તારોમાં આઈઈસી પ્રવૃત્તિઓ અને ચાંદીપુરા રોગ અટકાયત પત્રિકાઓનું વિતરણ કરીને વ્યાપક પ્રચાર-પ્રસાર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. કાચા અને માટીના મકાનોમાં રહેતા લોકોને દિવાલોની તિરાડો લીપણથી પૂરી દેવા તથા બાળકોને ફરજિયાત મચ્છરદાનીમાં સુવડાવવાની ખાસ સલાહ આપવામાં આવી છે.

માખીના નમુનાની સાથે પશુના લોહીના નમૂના લેવાયા

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કન્ફર્મ કેસ મળ્યા બાદ આરોગ્ય ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને સેમ્પલિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.કલોલના જાસપુર ગામના અસરગ્રસ્ત ખેતર વિસ્તારમાંથી કેટલ એટલે કે પશુઓ તથા સેન્ડફ્લાય એટલે કે રેતીની માખીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. પશુપાલન વિભાગને સાથે રાખીને દસ જેટલા પશુના લોહીના નમુના લેવામાં આવ્યા છે તથા રીત માખીના પણ નમૂના લેવામાં આવ્યા છે.આ એકત્ર કરાયેલા તમામ સેમ્પલોને વધુ તપાસ અને પૃથક્કરણ અર્થે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર, ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

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