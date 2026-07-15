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સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, 7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી

જોરાવરનગરમાં 4 વર્ષના બાળકને તાવ-આંચકી બાદ બેભાન થતાં અમદાવાદ ખસેડાયો, પાટડીની 7 મહિનાની બાળકી પણ ગંભીર હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ.

7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી
7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ થયું છે. ચાર વર્ષના બાળક અને સાત મહિનાની બાળકીને ગંભીર લક્ષણો સાથે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જિલ્લામાં 24 ટીમો દ્વારા સઘન સર્વેલન્સ અને ફોગિંગ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરાના બે શંકાસ્પદ કેસ
સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ બે શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે. જોરાવરનગર વિસ્તારમાં ચાર વર્ષના બાળકને તાવ આવ્યા બાદ અચાનક આંચકી આવવા લાગી અને તે બેભાન થઈ ગયો. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાંથી વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યો. આ બાળકમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો હોવાની શંકા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ (Etv Bharat Gujarat)

આ જ મામલે પાટડી તાલુકાના એક ગામની સાત મહિનાની બાળકીને પણ સતત તાવ અને આંચકી આવતા તે બેભાન થઈ ગઈ. તેને પણ તાત્કાલિક અમદાવાદ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. બંને શંકાસ્પદ કેસોના લોહીના નમૂના લઈ લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેના રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે.

“જિલ્લામાં ચાંદીપુરાના બે શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે, બંનેના રિપોર્ટ આવવાના બાકી છે. અમે 24 ટીમો દ્વારા ફોગિંગ, દવા છંટકાવ અને સર્વેલન્સ કામગીરી કરાવી રહ્યા છીએ. આંગણવાડી વર્કર બહેનો સહિત 600થી વધુ કર્મચારીઓને કામે લગાવવામાં આવ્યા છે. 28,000 કાચા મકાનોને ટાર્ગેટ કરી ચેકિંગ અને દવા છાંટવાની કામગીરી ચાલુ છે. ડોક્ટરોને સૂચના આપી છે કે શંકાસ્પદ લક્ષણોવાળા બાળકોના નમૂના ટેસ્ટ માટે મોકલે અને તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરવામાં આવે.” - ડૉ. જયેશ રાઠોડ, મેડિકલ ઓફિસર, સુરેન્દ્રનગર

24 ટીમો અને 600થી વધુ કર્મચારીઓ કામે લાગ્યા
શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતાની સાથે જ આરોગ્ય વિભાગની ટીમો કામે લાગી ગઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 24 ટીમો બનાવીને શંકાસ્પદ વિસ્તારોમાં ફોગિંગ, દવા છંટકાવ અને સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં કુલ 28,000 કાચા મકાનોનો સર્વે પૂરો થયો છે, જ્યાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી (Etv Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગની ટીમોએ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આવેલા કાચા મકાનો, તબેલાઓ અને માટીના મકાનોમાં તપાસ શરૂ કરી છે. ઘરની દિવાલોમાં રહેતી સેન્ડ ફ્લાય માખી ઇંડા મૂકે છે અને તેના બચ્ચાથી ચાંદીપુરા વાયરસ પ્રસરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આથી આવા સ્થળોએ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો
ચાંદીપુરા વાયરસ જન્મથી લઈને 14 વર્ષના બાળકોને થતો રોગ છે, જેમાં નીચેના લક્ષણો જોવા મળે છે:

ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો
ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રકારનાં લક્ષણો જો બાળકમાં દેખાય તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર માટે લઈ જવા આરોગ્ય વિભાગે અપીલ કરી છે.

ડોક્ટરો અને આરોગ્ય કર્મચારીઓને તાકીદની સૂચના
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 200થી વધુ ખાનગી અને સરકારી ડોક્ટરો સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટર અને આરોગ્ય અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં તમામ ડોક્ટરોને સૂચના આપવામાં આવી કે બાળકને સતત તાવ, આંચકી, પેટમાં દુખાવો અથવા બેભાન થવા જેવા લક્ષણો જણાય તો તેના નમૂના લઈ લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ માટે મોકલવા. કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ન દાખવવા અને તાત્કાલિક સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, 7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી
સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, 7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોને સાવચેતી માટે અપીલ
ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો તેમના ઘર કાચા હોય તો દીવાલોની તિરાડો બૂરી દેવી. જ્યાં મચ્છર-માખીનો ઉપદ્રવ વધુ હોય ત્યાં દવાનો છંટકાવ કરાવવો. બાળકને સતત તાવ આવતો હોય તો તરત સારવાર અપાવવા આરોગ્ય વિભાગ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ અપીલ કરી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, 7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી
સુરેન્દ્રનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, 7 મહિનાની બાળકી ગંભીર, 24 ટીમો કામે લાગી (Etv Bharat Gujarat)

બંને શંકાસ્પદ બાળકોને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યા છે. સાત મહિનાની બાળકીની હાલત ગંભીર છે, તે બેભાન છે અને ઓક્સિજન પર રાખવામાં આવી હોવાનું આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું. જિલ્લામાં 24 ટીમો અને 600થી વધુ કર્મચારીઓ ફોગિંગ, દવા છંટકાવ અને સર્વેલન્સ કામગીરીમાં જોડાયા છે.

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