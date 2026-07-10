સાબરકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર, હિંમતનગર સિવિલમાં 11 દિવસમાં 4 બાળકોના મોત
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા જતા કેસોએ આરોગ્ય તંત્રની ચિંતા વધારી દીધી છે
Published : July 10, 2026 at 3:10 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા જતા કેસોએ આરોગ્ય તંત્રની ચિંતા વધારી દીધી છે. હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 11 દિવસમાં શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસને કારણે ચાર માસૂમ બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જેના પગલે સમગ્ર જિલ્લામાં ગભરાટનો માહોલ છે. હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં અસરગ્રસ્ત બાળકોની સઘન સારવાર ચાલી રહી છે, જ્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સર્વેની કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે.
સાબરકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસથી વધુ એક બાળકનું મોત
હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 11 દિવસ દરમિયાન ચાર માસૂમ બાળકોના મોત નોંધાતા સમગ્ર જિલ્લામાં હડકંપ મચી ગયો છે. હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ અનેક બાળકોની સારવાર ચાલી રહી છે, જ્યારે સાત જેટલા બાળકોના સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમાં બે બાળકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. જોકે એક બાળકને તેના વાલીઓ તબીબોની સલાહ વિરુદ્ધ હોસ્પિટલમાંથી ઘરે લઈ ગયા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થતાં ચિંતામાં વધુ વધારો થયો છે. હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીડીયાટ્રીક વિભાગના નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ બાળકોને સતત સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
આ લક્ષણ દેખાય તો તરત જ સારવાર લેવા અપીલ
ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા કેસોને પગલે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ સંપૂર્ણ રીતે સતર્ક બન્યો છે. હોસ્પિટલમાં બાળકો માટે વિશેષ વોર્ડની વ્યવસ્થા સાથે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ડોક્ટરો દ્વારા વાલીઓને બાળકોમાં તાવ, ઉલ્ટી, બેભાન થવું અથવા આંચકી જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. પોશીના સહિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સર્વે, દેખરેખ અને જનજાગૃતિની કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે જેથી વધુ બાળકો આ ગંભીર વાયરસની ઝપેટમાં ન આવે. આરોગ્ય વિભાગ લોકોમાં ગભરાટ નહીં પરંતુ સાવચેતી રાખવા અને સમયસર સારવાર લેવાનો સંદેશ આપી રહ્યું છે.
હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલના THO રાજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પોશીનાના એક દર્દી 8 તારીખે ડૉક્ટરની રજા વગર ઘરે ગયા હતા. સમાચાર મળ્યા છે કે તેમનું પણ મોત થયું છે. આરોગ્ય વિભાગ સમગ્ર જિલ્લામાં વિવિધ આરોગ્ય ટીમ બનાવી સઘન સર્વેલન્સની કામગીરી ચાલું છે.
ધારાસભ્યએ લીધી હોસ્પિટલની મુલાકાત
આ દરમિયાન ચાંદીપુરા વાયરસની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હિંમતનગરના ધારાસભ્ય વિરેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે પીડીયાટ્રીક વિભાગમાં સારવાર લઈ રહેલા બાળકોની મુલાકાત કરી તેમની સારવાર અંગે ડોક્ટરો અને હોસ્પિટલના અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. સાથે જ બાળકોના વાલીઓ સાથે વાતચીત કરીને તેમને હિંમત આપી હતી અને આરોગ્ય વિભાગને જરૂરી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા સૂચના આપી હતી. જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય તંત્ર સતત સજ્જ છે અને લોકોને સાવચેતી રાખવા સાથે અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર અધિકૃત માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.
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