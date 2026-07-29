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મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર: 4 વર્ષની બાળકીનું મોત

રાહતના સમાચાર એ છે કે વિસનગર અને સાબરકાંઠાના અન્ય બે બાળકોને યોગ્ય સારવાર આપીને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ કરવામાં આવ્યા છે.

GMERS GENERAL HOSPITAL VADNAGAR
GMERS GENERAL HOSPITAL VADNAGAR (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 2:58 PM IST

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મહેસાણા: મહેસાણામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર સતત વધી રહ્યો છે. આ વાયરસે વધુ એક માસૂમનો ભોગ લીધો છે, જે આરોગ્ય વ્યવસ્થા અને વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસથી અત્યાર સુધીમાં કુલ બે બાળકીઓનાં મોત નીપજ્યાં છે. તાજેતરની કરુણ ઘટનામાં બહુચરાજી તાલુકાના દેલવાડા ગામની માત્ર 4 વર્ષની બાળકીનું સારવાર દરમિયાન વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોત નીપજ્યું છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, 26 જુલાઈએ આ બાળકીને બેભાન અવસ્થામાં મહેસાણાની એક ખાનગી હોસ્પિટલના ICUમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. 27 જુલાઈએ તેનો ચાંદીપુરા વાયરસનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. બાળકીની સ્થિતિ વધુ નાજુક જણાતાં ગત રોજ તેને વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ગત રાત્રે સારવાર દરમિયાન આ માસૂમે અંતિમ શ્વાસ લીધા.

આ અગાઉ આશરે 10 દિવસ પહેલાં વડનગરના શાહપુરની 7 વર્ષની બાળકીનું પણ ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે અવસાન થયું હતું. આ સાથે મહેસાણા જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કુલ 8 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 3 બાળકોમાં વાયરસ પોઝિટિવ હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે 5 કેસ નેગેટિવ આવ્યા છે. આ ત્રણ પોઝિટિવ કેસમાંથી બે બાળકીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

રાહતના સમાચાર એ છે કે વિસનગર અને સાબરકાંઠાના અન્ય બે બાળકોને યોગ્ય સારવાર આપીને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ કરવામાં આવ્યા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસના મુખ્ય લક્ષણો:

ચાંદીપુરા વાયરસ ‘સેન્ડફ્લાય’ (રેતીમાખી)ના કરડવાથી ફેલાતો રોગ છે. આ વાયરસ સીધી અસર બાળકના મગજ પર કરે છે અને ઝડપથી એન્સેફેલાઈટિસ (મગજનો સોજો)માં ફેરવાઈ જાય છે.

  • અચાનક ખૂબ જ સખત અને ઊંચો તાવ આવવો
  • માથામાં અસહ્ય દુખાવો અને સતત ઉલટીઓ થવી
  • આંચકી આવવી અથવા બાળકના વર્તનમાં અચાનક મોટો ફેરફાર થવો
  • વારંવાર બેભાન થઈ જવું અથવા અર્ધ-બેભાન અવસ્થામાં રહેવું

આ લક્ષણો ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપથી વધે છે. તેથી સામાન્ય તાવ આવે તો પણ હળવાશથી ન લેતાં તાત્કાલિક તબીબનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે.

બચાવ અને સાવચેતીના પગલાં:

  • ઘરની આસપાસ ગંદકી, કાદવ કે પાણી ભરાવા ન દેવું
  • બાળકોને આખા શરીરને ઢાંકે તેવાં સુતરાઉ કપડાં પહેરાવવા
  • રાત્રે તેમજ દિવસે સૂતી વખતે મચ્છરદાનીનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો
  • કાચી દીવાલો અને તિરાડોમાં જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો
  • બાળકમાં કોઈપણ શંકાસ્પદ લક્ષણ જણાય તો તુરંત નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા હોસ્પિટલમાં લઈ જવું

આ વાયરસથી ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ સમયસર સાવચેતી, સ્વચ્છતા અને ત્વરિત સારવાર જ તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. સતર્ક રહો, સુરક્ષિત રહો.

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CHANDIPURA VIRUS OUTBREAK
4 YEAR OLD GIRL DIES
GIRL DIES
MEHSANA
CHANDIPURA VIRUS

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