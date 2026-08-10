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જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ: એક જ દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, કુલ મૃત્યુ આંક 8, તંત્રમાં દોડધામ

જીજી હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ અને કન્ફર્મ કુલ 12 કેસ નોંધાયા છે.

જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ: એક જ દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, કુલ મૃત્યુ આંક 8, તંત્રમાં દોડધામ
જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ: એક જ દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, કુલ મૃત્યુ આંક 8, તંત્રમાં દોડધામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 10:14 PM IST

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જામનગર: જામનગર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો પ્રકોપ દિન-પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. જામનગરની સરકારી જીજી હોસ્પિટલમાં આ વાયરસના કારણે માસૂમ બાળકોના મોતના કિસ્સા સામે આવતાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. છેલ્લા અહેવાલો મુજબ, હોસ્પિટલમાં એક જ દિવસમાં વધુ ત્રણ બાળકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જેના કારણે તબીબી આલમ અને સ્થાનિક તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.

જીજી હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધી ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ અને કન્ફર્મ કુલ 12 કેસ નોંધાયા છે. અત્યંત ચિંતાજનક બાબત એ છે કે આ 12 દર્દીઓમાંથી અત્યાર સુધીમાં આઠ બાળદર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. તાજેતરમાં નોંધાયેલા ત્રણ બાળકોના મોતમાં ધ્રોલના એક અને કાલાવડ તાલુકાના બે બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.

જીજી હોસ્પિટલના બાળરોગ વિભાગના તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં બાળરોગ વિભાગના આઇસોલેશન વોર્ડમાં બે બાળકો સારવાર હેઠળ છે અને તેમની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. રાહતની વાત એ છે કે આ વાયરસથી સંક્રમિત બે બાળકોની તબિયતમાં સુધારો થતાં તેમને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે રેતીમાખી (સેન્ડફ્લાય)ના કરડવાથી ફેલાય છે, જે ખાસ કરીને નાના બાળકોને ઝડપથી પોતાની ચપેટમાં લે છે. આ વાયરસમાં તીવ્ર તાવ, ઊલટી, મગજના ડોળા ખેંચાવા અને બેભાન થઈ જવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.

સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ખાસ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. ઘરમાં તથા આસપાસ સ્વચ્છતા રાખવી, બાળકોને આખા શરીરને ઢાંકે તેવા કપડાં પહેરાવવા અને કાચા-પાકા મકાનો કે તિરાડોમાં કીટકનાશક દવાનો છંટકાવ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો બાળકમાં તાવ કે અન્ય કોઈ લક્ષણ જણાય તો તરત જ નજીકના સરકારી દવાખાને અથવા જીજી હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવા તબીબોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે.

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