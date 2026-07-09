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ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર: હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 11 દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, બે જીવન-મરણ વચ્ચે

મૃતક બાળકોમાં એક બાળક રાજસ્થાનનું 6 વર્ષનું છે, જ્યારે અન્ય બે બાળકો પંચમહાલ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના છે.

ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર: હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 11 દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, બે જીવન-મરણ વચ્ચે
ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર: હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 11 દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, બે જીવન-મરણ વચ્ચે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 2:46 PM IST

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સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાથી અત્યારે સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેમાં રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો સતત વધતો હોય તેમ છે. હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 11 દિવસમાં ત્રણ બાળકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે, તો બીજી તરફ હજુ બે બાળકો જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે. જોકે તંત્ર દ્વારા અત્યારથી સર્વેલન્સ કામગીરી શરૂ કરાઈ છે.

હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 7 દાખલ કરાયેલા બાળકોમાંથી 3 બાળકોના ચાંદીપુરા વાયરસને કારણે મોત થયા છે. મૃતક બાળકોમાં એક બાળક રાજસ્થાનનું 6 વર્ષનું છે, જ્યારે અન્ય બે બાળકો પંચમહાલ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના છે. આ તમામ બાળકોના મોત છેલ્લા 11 દિવસમાં થયા છે.

હિંમતનગર સિવિલમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 3 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. જોકે હાલ 2 બાળકો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જેમના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. અન્ય 2 બાળકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર: હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 11 દિવસમાં 3 બાળકોના મોત, બે જીવન-મરણ વચ્ચે (ETV Bharat Gujarat)

આ ગંભીર પરિસ્થિતિને જોતા સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર હવે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. વાયરસ વધુ ન ફેલાય તે માટે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સઘન સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 26 જૂનથી અત્યાર સુધીમાં શંકાસ્પદ ચાંદિપુરા વાયરસના કુલ 7 દર્દીઓ દાખલ થયા હતા, જેમાંથી 3 દર્દીના મૃત્યુ થયેલા છે. એક મૃત્યુ થયેલ દર્દીઓમાં એક કેસ રાજસ્થાનનો હતો. બીજા એક કેસમાં રિપોર્ટ નેગેટિવ હતો પણ એનું મૃત્યુ થયું હતું. એક રિપોર્ટ પેન્ડિંગ છે એ દર્દીનું પણ મૃત્યુ થયું છે. અત્યારસુધી કુલ 3 દર્દીના મોત થયા છે અને 4 દર્દીઓ દાખલ હતા પરંતુ એક દર્દીએ ડોક્ટરની સલાહ વિરુદ્ધ અહિયાંથી રાજા લીધા વગર જતું રહ્યું છે. 2 દર્દીઓના રિપોર્ટ હજુ આવવાના બાકી છે. વર્ષ 2024માં પણ ચાંદિપુરા વાયરસથી 7-8 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા હતા. - વિપુલ જાની, RMO, સિવિલ હોસ્પિટલ હિંમતનગર

હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલ પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં ચાંદીપુરા વાયરસ સામે બાળકો સારવાર હેઠળ છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સઘન સર્વેલન્સની કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

વર્ષ 2024માં પણ આ વાયરસના કારણે 6 થી 7 બાળકોના મોત થયા હતા. ચાંદીપુરા વાયરસ એ ‘સેન્ડફ્લાય’ નામની માખી કરડવાથી ફેલાય છે. આ રોગમાં બાળકને વારંવાર ઉલટીઓ થાય છે, ખૂબ તાવ આવે છે અને આંચકી (ખેંચ) ચાલુ થઈ જાય છે. આ ખૂબ જ ઝડપથી વધતો રોગ છે જેમાં બાળક 1 થી 2 દિવસમાં કોમામાં પણ સરી પડે છે.

તેનાથી બચવા માટે બાળકોને આખા શરીરને ઢાંકે તેવાં કપડાં પહેરાવવા, ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા રાખવી અને ઘરની દીવાલોની તિરાડો સાફ રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે સેન્ડફ્લાય માખી ત્યાં જ રહે છે. આ વાયરસ ખાસ કરીને 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને વધુ નિશાન બનાવે છે કારણ કે તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે.

હાલ તો આરોગ્ય વિભાગ લોકોને સાવચેત રહેવા અને લક્ષણો દેખાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરી રહ્યું છે.

જોકે 2024માં હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના પગલે સાત જેટલા બાળકોના મોત થયા હતા તેવા સમયે વધુ ત્રણ બાળકોના મોત થતા સમગ્ર જિલ્લામાં ખળભળાટ વ્યાપી છે. આવનારા સમયમાં તંત્ર દ્વારા કેવા અને કેટલા પગલાં લેવાય છે તે મહત્વનું બની રહેશે.

TAGGED:

CHANDIPURA VIRUS OUTBREAK
3 CHILDREN DIE
HIMMATNAGAR CIVIL HOSPITAL
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CHANDIPURA VIRUS

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