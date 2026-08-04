ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો વધતો કહેર: આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયા સાથે વિશેષ વાતચીત
વર્ષ 2024માં જે 61 કેસ ચાંદીપુરાના નોંધાયા હતા ત્યાંથી આ વખતે એક પણ કેસ મળ્યો નથી.
Published : August 4, 2026 at 9:20 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં દિવસેને દિવસે ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર વધી રહ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી 22 જેટલા બાળકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે રાજ્યમાં હાલ કુલ 192થી વધુ ચાંદીપુરાના શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે. જેમાંથી 35 જેટલા કેસ ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત હોવાનું રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે.
ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતના આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયા સાથે ETV ભારત ગુજરાતે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયાએ જણાવ્યું કે કુલ 192 જેટલા શંકાસ્પદ કેસોના નમૂનાઓમાંથી 179ના રિપોર્ટ પ્રાપ્ત થયા છે, જ્યારે 13 જેટલા નમૂનાનું પરીક્ષણ હજુ બાકી છે.
સવાલ: ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા કેસની સ્થિતિ શું છે અને તેને ડામવા માટે સરકાર કેવા પગલાં ભરી રહી છે?
જવાબ: વર્ષ 2024માં પણ ચાંદીપુરાના કેસો નોંધાયા હતા. તેનું એનાલિસિસ કરીને પ્રથમ કેસ દાખલ થયો ત્યારથી જ સરકાર આજદિન સુધી જાગૃત છે અને દવાનો છંટકાવ કરી રહી છે. ચાંદીપુરાના કેસ 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને થઈ રહ્યા છે. માત્ર ભરૂચમાં જ 19 વર્ષના દીકરાને થયો હતો. 192 દર્દીઓના બ્લડ ટેસ્ટ કરાવ્યા, તેમાંથી 35 પોઝિટિવ આવ્યા. સ્પેશિયાલિસ્ટ તબીબો તેમની સારવાર કરી રહ્યા છે. દર્દીઓ મળે છે ત્યાં દવાનો છંટકાવ કરે છે અને આરોગ્ય વિભાગ સતત મોનિટરિંગ કરે છે. ગયા વખતે 61 જગ્યાઓ પરથી ચાંદીપુરાના કેસ મળ્યા હતા, ત્યાંથી આ વખતે એક પણ દર્દી મળ્યા નથી.
સવાલ: શંકાસ્પદ કેસની પુષ્ટિ કઈ રીતે થાય છે?
જવાબ: કોઈપણ વ્યક્તિને સતત તાવ આવતો હોય, ઊલટી જેવું થતું હોય, ચક્કર આવતા હોય અને ખેંચ આવતી હોય તો તે 100 ટકા ચાંદીપુરા કેસના શંકાસ્પદ દર્દી ગણી શકાય. તેમના લોહીના રિપોર્ટ કઢાવીને તપાસ કરીએ છીએ. ખેંચ તેનું મુખ્ય લક્ષણ છે અને સ્પેશિયાલિસ્ટ તબીબો લક્ષણોના આધારે જ સારવાર કરે છે. દર્દીનો જીવ બચે તે જ આરોગ્ય વિભાગનો લક્ષ્ય છે. પણ કોઈ બાળકના દરેક ઓર્ગન પર અસર કરે અને દર્દી સહન ના કરી શકે તો તેની સામે દરેક સારવાર અને તબીબો લાચાર છે.
સવાલ: શંકાસ્પદ, સંક્રમિત અને મોતમાં ગુજરાત બહારના કેટલા કેસ?
જવાબ: પહેલા 8 મૃત્યુ થયા હતા, તેમાંથી 3 રાજસ્થાનના હતા, એક મધ્યપ્રદેશનો કેસ હતો. અને ગુજરાત અને તેની આસપાસના કેસ પણ આવે છે. અમે માત્ર દર્દી તરીકે જોઈએ છીએ, ગુજરાતના કે તેની બહારના હોય તેવું નહીં.
સવાલ: હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ થોડા સમયમાં બાળકનું મૃત્યુ કેમ થાય છે?
જવાબ: દાખલ થયા બાદ તુરંત જ મૃત્યુ થયા હોય તેવા કેસ ઓછા છે. દર્દીઓ પર તેમના લક્ષણો મુજબના સ્પેશિયાલિસ્ટ તબીબો સારવાર કરતા હોય છે. માટે જ 6 બાળકોને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી શક્યા છીએ.
સવાલ: ચાંદીપુરાની રસી શોધવાની કવાયત કયા સ્ટેજ પર છે?
જવાબ: દિલ્હીની આરોગ્ય વિભાગ અને રિસર્ચ સેન્ટર પર તપાસ કરી રહ્યા છે. બ્લડ સેમ્પલ તપાસી રહ્યા છે. દુનિયામાં આની રસી કે દવા હજી સુધી નથી.
સવાલ: સેન્ડફ્લાયને ટ્રેકિંગ કરવા માટે સરકાર શું કરે છે?
જવાબ: કાચા મકાન અને દિવાલ પરની તિરાડોમાં સેન્ડફ્લાય વસવાટ કરે છે. માટીની દિવાલોની તિરાડોમાંથી આ માખી પ્રાપ્ત થઈ છે. તિરાડોમાં દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. લોકો પણ જાગૃત થયા છે. માટીનું લિપણ કરી દે છે, જેથી તેમાં સેન્ડફ્લાયનો વસવાટ શક્ય ના બને.
સવાલ: ચાંદીપુરા વાયરસથી કેવી રીતે બચી શકાય?
જવાબ: દરેક ક્ષેત્રે કાચા મકાનોની તિરાડો બંધ કરી દેવી જોઈએ, તેનું પિલાણ કરી દેવું જોઈએ, નાની બાબતોમાં પણ બેદરકારી ના રાખવી જોઈએ. કે બાળકને તાવ આવ્યો છે તો બીજા દિવસે દવાખાને જઈશું. આ ચેપી રોગ નથી, માત્ર સેન્ડફ્લાય કરડે તો જ ચાંદીપુરા વાયરસ શરીરમાં દાખલ થાય છે. અંધશ્રદ્ધામાં ના જાય. સાવચેતી જરૂરી છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ ફેલાવતી સેન્ડફ્લાય કાચા મકાનની દિવાલોની તિરાડમાં વસવાટ કરે છે, માટે કાચા મકાનની દિવાલોને તાત્કાલિક લિંપણ કરવાની સલાહ રાજ્ય સરકાર આપી રહી છે.
વર્ષ 2024માં જે 61 કેસ ચાંદીપુરાના નોંધાયા હતા ત્યાંથી આ વખતે એક પણ કેસ મળ્યો નથી.
“ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત દર્દીઓ સુપર-સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર ICUમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. દુઃખની વાત છે કે, અત્યાર સુધીમાં 22 દર્દીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે, અને અમે અમારી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.” – પ્રફુલ પાનશેરિયા, આરોગ્યમંત્રી, ગુજરાત સરકાર
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) અનુસાર, ચાંદીપુરા વાયરસ રેબ્ડોવિરિડે પરિવારનો છે અને ભારતના પશ્ચિમ, મધ્ય અને દક્ષિણ ભાગોમાં, ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, AES (એક્યુટ એન્સેફાલાઈટિસ સિન્ડ્રોમ) ના છૂટાછવાયા કેસો અને પ્રકોપનું કારણ બને છે. તે સેન્ડફ્લાય (માખી, મચ્છર અને કીટક જેવા જંતુઓ) દ્વારા ફેલાય છે. ગુજરાતમાં CHPV બીમારી માટે ફ્લેબોટોમસ પાપાટાસીને (એક સેન્ડફ્લાય) આ રોગનો વાહક ગણાવ્યો છે.