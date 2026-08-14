બનાસકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસ: 3 કેસ, બે મોત; જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાથે ETV BHARATની ખાસ વાતચીત
જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. બ્રિજેશ વ્યાસ સાથે ઈટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી.
Published : August 14, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 12:35 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના નોંધાયેલા કેસો, બાળકોના મોત અને તે બાદ આરોગ્ય વિભાગની સક્રિય કામગીરી અંગે ઈટીવી ભારતે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. બ્રિજેશ વ્યાસ સાથે ખાસ વાતચીત કરી.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ પોઝિટિવ આવ્યા હતા, જેમાંથી બે બાળકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક બાળકને સમયસર સારવાર મળતાં તેને બચાવવામાં સફળતા મળી છે. બીજી તરફ, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ નોંધાતાં આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવી ચૂક્યું છે અને તાલુકા વાઈઝ ટીમો બનાવીને સર્વેલન્સ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, તેમજ જરૂરી દવાનો છંટકાવ કરી ગામેગામ લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. બ્રિજેશ વ્યાસ સાથે ઈટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી. જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસની હાલની સ્થિતિ શું છે અને આરોગ્ય વિભાગ કેવા પ્રકારની કામગીરી કરી રહ્યું છે, સાથે જ ચાંદીપુરા વાયરસથી બાળકોને બચાવવા માટે તેમના માતા-પિતાને કેવા પ્રકારની સમજ આપવામાં આવી રહી છે, આ તમામ સવાલો સાથે એ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે સેન્ડફ્લાય માખીનો ઉપદ્રવ ક્યાં અને કેવી રીતે થાય છે તેમજ તેનાથી બચવા માટેના શું ઉપાયો છે. તેમજ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચાંદીપુરા વાયરસના પોઝિટિવ કેસોને લઈને કેવી ગંભીરતા રાખવામાં આવી રહી છે અને સમયસર સારવાર આપવા માટે કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરાઈ છે.
સવાલ: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસથી કેટલાના મોત થયા છે અને કેવી સ્થિતિ છે?
જવાબ: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના ત્રણ કેસ પોઝિટિવ આવ્યા હતા. જેમાંથી બે બાળકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક બાળકને આપણે બચાવી શક્યા છીએ. હાલમાં દરરોજ સર્વેલન્સ ચાલુ છે; બીજા કોઈ કેસ નોંધાયા નથી. તેમ છતાં જે બાળકો શંકાસ્પદ લાગે છે, જેમને તાવ, ઊલટી સહિતના લક્ષણો હોય છે, તેમનો સર્વે કરી ઓળખીને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે. ચાંદીપુરા વાયરસ એક સેન્ડફ્લાય નામની માખીથી થાય છે. આ માખી ભેજવાળા, અંધારાવાળા વિસ્તારો અને કાચા ઘરોમાં તેમજ અમારા સર્વેમાં સામે આવ્યું છે કે ઈંટોની તિરાડોમાં પણ જોવા મળે છે. જેથી અમારી કામગીરી જે સ્પ્રેઇંગ-ડસ્ટિંગની છે, તેમાં થોડું વિસ્તરણ કર્યું છે. દરેક તાલુકાની અંદર આવા કાચા અને ઈંટોવાળા ઘરોની ઓળખ કરી છે, જ્યાં બાજુમાં ઢોરવાડા હોય તેમની ઓળખ કરી છે. તેમજ ૧૫ વર્ષથી નાના બાળકો જે ઘરમાં છે, ત્યાં ડસ્ટિંગ કરાવીએ છીએ અને જ્યાં શંકાસ્પદ અને પોઝિટિવ હોય ત્યાં સ્પ્રેઇંગ કરાવીએ છીએ. એનું સારું પરિણામ આવે છે. જેથી સેન્ડફ્લાયનું વેક્ટર તાત્કાલિક નાશ પામે છે અને રોગને આગળ વધતા અટકાવી શકાય છે.
સવાલ: જિલ્લામાં અત્યારે કેટલી ટીમો કામ કરી રહી છે, જે તાલુકા વાઈઝ સર્વે કરી રહી છે?
જવાબ: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ટોટલ ૭૬ પીએચસી છે, જેમાં ૪૭૦ ટીમો કામ કરી રહી છે. અમુક સેન્સિટિવ એરિયા છે, જેમ કે કાંકરેજ, અમીરગઢ, ઓગડ અને દાંતાના અમુક બેલ્ટ છે. આવી વસ્તી અને ઘરોની સંખ્યા વધારે છે. સ્પેશ્યલી ટ્રેન કરીને ત્યાં ખાસ ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે કે ઓવરઓલ આખા જિલ્લામાં અમે આ કામગીરી ચલાવી રહ્યા છીએ અને સતત ચાલુ છે.
સવાલ: સાથે જાગૃતિનો કેવો સંદેશો બાળકો અને માતા-પિતાને આપી રહ્યા છો?
જવાબ: બહુ સારો પ્રશ્ન છે. આ બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે આજે ચાંદીપુરા વાયરસ છે, તેની કોઈ રસી પણ નથી અને તેની કોઈ સ્પેસિફિક સારવાર પણ નથી. કોઈ એવી દવા નથી કે જેનાથી આને કીલ કરી શકાય. એના માટે જાગૃતિ ખૂબ અગત્યની છે. એટલે અમે અમારી આશા બહેનો મારફતે દરેક વિસ્તારોમાં એક જ સંદેશો આપીએ છીએ: આપના જે બાળકો છે, તેમને આ સેન્ડફ્લાયથી બચાવવાના થાય છે. એટલે કે સેન્ડફ્લાય વેક્ટર છે, તેનો નાશ કેવી રીતે થાય? જે કોઈ આવી તિરાડ હોય તેને પુરાવી દેવાય, ઘરમાં ડસ્ટિંગ કરાવો. તમને ડાઉટ હોય કે આ ઘરમાં સેન્ડફ્લાય હોઈ શકે, તો તેવા ઘરમાં બાળકોને સુવાડવા ન જોઈએ. બાળકો જ્યારે ઊંઘે ત્યારે તેમને ફુલ સાઈઝના કપડા પહેરાવવા. શક્ય હોય તો મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરવો, જેથી કરીને સેન્ડફ્લાય પ્રવેશે નહીં. અને એવા કોઈ પણ પ્રકારના સિમ્પ્ટમ્સ થયા છે તાવ, ઊલટી જણાય તો તાત્કાલિક અન્ય કોઈ હોસ્પિટલ ન જવું, પરંતુ ૧૦૮ની મદદથી સરકારી હોસ્પિટલમાં પહોંચીને સારવાર લેશો, તો આપણા બાળકોને બચાવી શકાશે.
સવાલ: બાળકને માખી કરડે છે તો કેટલા દિવસમાં તેની અસર થાય છે, કેટલી જલ્દી તેને સારવાર લેવી જોઈએ અને ખાસ કરીને આપનો હેલ્પલાઈન શું છે?
જવાબ: એકથી ત્રણ દિવસના અંદર. અત્યાર સુધીમાં જે કેસ સામે આવે છે, તેમાં એક દિવસમાં તેના સિમ્પ્ટમ્સ ચાલુ થઈ જાય છે, અમુકમાં ત્રણ દિવસમાં થઈ જાય છે અને બહુ ઝડપી આ પ્રોગ્રેસ કરે છે અને બાળક તાત્કાલિક બેભાન થઈ જાય. બાળકને વેન્ટિલેટર ઉપર લઈ લેવું પડે છે. એટલે આ ગંભીર પ્રકારનો રોગ છે. એટલે એના માટે અમે આ કરીએ છીએ: ચોમાસામાં આપણું ૨૪ કલાક માટે હેલ્પલાઈન ચાલુ છે. નંબર અમે દરેક આશાઓને પણ આપેલા છે. ગામના લોકોને માત્ર એટલું જ કરવાનું છે કે આશાને ઓળખે છે; વાત કરતાની સાથે જ અહીંયા કોલ આવશે, જે બાદ તેની યોગ્ય જે વ્યવસ્થા કરવાની થાય છે તે અમે કરીશું.
સવાલ: ચાંદીપુરા વાયરસની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, એવું કોઈ આપના ધ્યાને છે?
જવાબ: એવું છે કે તેનું નામ ચાંદીપુરા છે, એટલે કે તે ઈન્ડિયન હોય તે પ્રકારનું માની શકાય. ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૨૪માં પણ કેસ આવ્યા હતા, એટલે કે આ ભારતનો જ એક પ્રકારનો વાયરસ છે તેવું કહી શકાય. અને આ મોન્સૂન જેવી સિઝનમાં જ આનો પ્રસાર થાય છે. જેથી અમે આ સિઝન ચાલુ થાય ત્યારે અગાઉથી જ એમને જાણ કરી દઈએ છીએ. ત્યારે ફરીથી ૨૦૨૬માં આ રોગ આવ્યો છે, જેને લઈને જરૂરી કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને આ સાયક્લિંગ જે ટ્રેન્ડ છે તેને અટકાવવા કામગીરી થઈ રહી છે.