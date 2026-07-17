ચાંદીપુરા વાયરસ: બાળકો માટે જીવલેણ ખતરો, જાણો વાયરસના લક્ષણો અને બચવાના ઉપાય
ગુજરાતના સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલ અને ગાંધીનગર સાથે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વાયરસના સંક્રમણની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.
Published : July 17, 2026 at 9:30 AM IST
જૂનાગઢ: ચાંદીપુરા વાયરસ ધીમે ધીમે રાજ્યમાં પોતાનું સંક્રમણ ફેલાવી રહ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતથી શરૂ થયેલું આ સંક્રમણ મધ્ય ગુજરાત અને હવે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ફેલાઈ રહ્યું હોવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. બાળકો માટે ખૂબ જ ગંભીર ગણાતા આ વાયરસના સંક્રમણને કારણે કેટલાક બાળકોના રિપોર્ટ આવે તે પહેલાં જ તેમનું મોત થયા છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ બે વર્ષ પછી ફરી એક વખત ગુજરાતમાં પોતાનું જીવલેણ સંક્રમણ ફેલાવવામાં સફળ રહ્યો છે. ગુજરાતના સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલ અને ગાંધીનગર સાથે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વાયરસના સંક્રમણની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. ૦ થી ૧૫ વર્ષના બાળકો માટે ખૂબ જ ભયજનક અને જીવલેણ મનાતો આ વાયરસ તબીબી પરીક્ષણના રિપોર્ટ આવે તે પહેલાં જ કેટલાક બાળકોને ભરખી ગયો છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ શું છે?
ચાંદીપુરા વાયરસ એ વિષાણુ જન્ય રોગ છે, જે મુખ્યત્વે રેતીની માખી દ્વારા ફેલાતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ વાયરસની અસરથી ૦ થી ૧૫ વર્ષ અથવા તેથી ઓછી ઉંમરના બાળકોના મગજમાં ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની અસરો ઊભી કરે છે, જેને કારણે બાળકનું અચાનક મોત થઈ જાય છે.
વાયરસ બાળકોના કયા અંગોમાં અસર કરે છે?
ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે રેતીની માખી દ્વારા ફેલાતો વિષાણુ જન્ય રોગ છે. કોઈ પણ વિષાણુ વાહક માખી બાળકને કરડે તો તે બાળકના મગજમાં સોજો એટલે કે એક્યુટ એન્સેફેલાઈટિસ થવાનો સૌથી મોટો ખતરો ઉભો કરે છે. વાયરસ વાહક માખી કોઈ પણ બાળકને કરડે તો રોગની શરૂઆતમાં તાવ જેવા સામાન્ય લક્ષણો જોવા મળે છે, જે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં અને ઝડપથી ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જો સમયસર યોગ્ય સારવાર અને નિદાન ન કરવામાં આવે તો આ વાયરસ કોઈ પણ દર્દી માટે ટૂંકા સમયમાં જીવલેણ પણ બની શકે છે.
ભારતમાં પ્રથમ ઓળખ ક્યારે થઈ?
ચાંદીપુરા વાયરસની ઓળખ ભારતમાં સર્વપ્રથમ વખત ૧૯૬૫માં મહારાષ્ટ્રના નાગપુર નજીક આવેલા ચાંદીપુરા ગામમાં કરવામાં આવી હતી, જેથી ગામના નામ પરથી જ આ વાયરસને ચાંદીપુરા વાયરસ નામ આપવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ વર્ષ ૨૦૦૩માં આંધ્રપ્રદેશ અને ફરીથી મહારાષ્ટ્રમાં આ વાયરસનો મોટો પ્રકોપ નોંધાયો હતો. વર્ષ ૨૦૦૪માં ગુજરાત સહિત અન્ય કેટલાક રાજ્યોમાં પણ કેસો નોંધાયા હતા. વર્ષ ૨૦૨૪માં ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં ફરીથી કહેર જોવા મળ્યો હતો, જે ૨૦૨૬માં ફરી ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યો છે.
ચાંદીપુરા વાયરસ કઈ રીતે ફેલાય છે?
ચાંદીપુરા વાયરસનો ચેપ મુખ્યત્વે ફ્લેબોટોમસ પ્રજાતિની સેન્ડફ્લાય (રેતીની માખી) દ્વારા ફેલાય છે. સંક્રમિત સેન્ડફ્લાય જો ૦ થી ૧૫ વર્ષના બાળકને કરડે તો વાયરસ બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને ચેપ ફેલાવે છે. અત્યાર સુધીના અભ્યાસ અનુસાર આ વાયરસ વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં સીધો ફેલાતો નથી. ખોરાક, પાણી, સ્પર્શ કે નજીક રહેવાથી પણ તે ફેલાતો નથી.
સૌથી વધુ ખતરો કોને?
આ વાયરસ કોઈપણ વ્યક્તિને લાગી શકે છે, પરંતુ ૦ થી ૧૫ વર્ષના બાળકોમાં તે સૌથી વધુ જોખમકારક છે. ગામડામાં રહેતા લોકો, કાચા અથવા તિરાડવાળા ઘરોમાં રહેતા પરિવારો અને ગંદકી તેમજ ભેજવાળા વિસ્તારોમાં વસવાટ કરતા લોકોને વધુ જોખમ છે. વરસાદ પહેલાં અને વરસાદ પછી સેન્ડફ્લાયની સંખ્યા વધે છે, તેથી આ સમયે વધુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
મુખ્ય લક્ષણો અને ઉપચાર
ચાંદીપુરા વાયરસનો ઇન્ક્યુબેશન સમયગાળો સામાન્ય રીતે બે થી સાત દિવસનો હોય છે. શરૂઆતમાં તાવ, માથાનો દુખાવો, ઉલટી, થાક, નબળાઈ, ચીડિયાપણું કે અસામાન્ય સુસ્તી જેવા લક્ષણો દેખાય છે. પછી તે ઝડપથી ગંભીર બને છે અને મગજમાં સોજો આવવાથી આંચકી, બેભાનપણું, સતત ઊંઘ અથવા કોમામાં સરી જવું જેવી સ્થિતિ થઈ શકે છે. આવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવું જોઈએ.
અટકાવ અને નિયંત્રણ
હાલમાં આ વાયરસ સામે કોઈ ચોક્કસ એન્ટીવાયરલ દવા કે રસી ઉપલબ્ધ નથી. તેથી નિયંત્રણ જ સૌથી અસરકારક ઉપાય છે. સાંજ અને રાત્રે બાળકોને પૂર્ણ કવર કરતાં કપડાં પહેરાવવા, મચ્છરદાનીનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો. ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવી, તિરાડો પૂરવી, ભેજ અને ગંદકી દૂર કરવી, પશુઓના છાણ અને કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવો અને નાના છોડને દૂર કરવા જેવા પગલાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. શંકાસ્પદ તાવ દેખાય તો તુરંત તબીબી સારવાર મેળવવી.