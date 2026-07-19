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રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી વધુ એક બાળકનું મોત, જામનગરમાં 2 વર્ષના બાળકે ગુમાવ્યો જીવ; કુલ મૃત્યુઆંક 13 પર પહોંચ્યો

જામનગરના રવિ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા એક બે વર્ષના માસૂમ બાળકનું શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.

રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી વધુ એક બાળકનું મોત
રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી વધુ એક બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 10:50 AM IST

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જામનગર: ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસની સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક બની છે. જામનગરમાં 2 વર્ષના બાળકનું ચાંદીપુરા વાયરસને કારણે મોત થયું છે. રાજ્યમાં આ વાયરસથી કૂલ મૃત્યુઆંક 13 પર પહોંચી ગયો છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાજ્યમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, વડોદરા, ખેડા, સુરેન્દ્રનગર, ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ સામે આવ્યા હતા.

જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસથી 2 વર્ષના બાળકનું મોત

જામનગરના રવિ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા એક બે વર્ષના માસૂમ બાળકનું શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે સારવાર દરમિયાન મોત નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે અને લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

જામનગરમાં 2 વર્ષના બાળકે ગુમાવ્યો જીવ (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી અનુસાર, જામનગરના રવિ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા આ બે વર્ષના બાળકની તબિયત અચાનક લથડી હતી. અત્યંત ગંભીર હાલતમાં બાળકને તાત્કાલિક સારવાર માટે જામનગરની પ્રખ્યાત જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બાળકની નાજુક સ્થિતિને જોતા તેને બાળરોગ વિભાગના આઈસીયુ (ICU) વોર્ડમાં દાખલ કરીને ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા સઘન સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે, તમામ પ્રયાસો છતાં બાળકની સ્થિતિમાં સુધારો થયો ન હતો અને આજે સાંજે અંદાજે 6:30 વાગ્યે બાળકે હોસ્પિટલના બિછાને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ થશે સત્તાવાર પુષ્ટિ

આ સમગ્ર મામલે જી.જી. હોસ્પિટલના બાળરોગ નિષ્ણાત ડોક્ટર સોનલ શાહે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમા જણાવ્યું હતું કે, જે બાળકનું મૃત્યુ થયું છે તેમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. જોકે, બાળકનો લેબોરેટરી તપાસનો રિપોર્ટ હજુ આવવાનો બાકી છે. પુણેની લેબમાં મોકલાયેલા આ સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સત્તાવાર રીતે કહી શકાશે કે બાળકનું મોત ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે જ થયું છે કે અન્ય કોઈ કારણોસર.

અન્ય બે બાળકો પણ સારવાર હેઠળ

ચિંતાજનક બાબત એ છે કે જી.જી. હોસ્પિટલમાં હજુ પણ અન્ય બે બાળકો શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો સાથે સારવાર હેઠળ છે. આ બંને બાળકોના સેમ્પલ પણ લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને તેમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. હાલ ડોક્ટરોની ટીમ આ બાળકો પર સતત દેખરેખ રાખી રહી છે.

આરોગ્ય વિભાગની અપીલ:

ચાંદીપુરા વાયરસ ખાસ કરીને નાના બાળકોને નિશાન બનાવે છે અને તે સેન્ડ ફ્લાય (રેતીની માખી) કરડવાથી ફેલાય છે. જો બાળકોમાં અચાનક તીવ્ર તાવ, ઉલટી અથવા બેહોશી જેવા લક્ષણો દેખાય, તો વિલંબ કર્યા વિના નજીકની સરકારી હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો હિતાવહ છે.

જામનગરમાં 2 વર્ષના બાળકે ગુમાવ્યો જીવ
જામનગરમાં 2 વર્ષના બાળકે ગુમાવ્યો જીવ (ETV Bharat Gujarat)

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