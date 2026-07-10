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ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો: અરવલ્લીમાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડ પર, માલપુર-મેઘરજમાં દવાનો છંટકાવ કરાયો

સાબરકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ અને બાળકોના મૃત્યુના આંકડા વધતા અરવલ્લી જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે.

ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો
ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 5:03 PM IST

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અરવલ્લી: સાબરકાંઠામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ અને બાળકોના મૃત્યુના આંકડા વધતા અરવલ્લી જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે. સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખતા માલપુર અને મેઘરજના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં દવાનો છંટકાવ અને સઘન તપાસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

અરવલ્લીમાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ

સાબરકાંઠા અને દાહોદ જિલ્લામાં ચાંદીપુર વાયરસને કારણે 11 દિવસમાં જ ચાર બાળકના મોત થયા છે. ગુજરાત-રાજસ્થાન બોર્ડર વિસ્તાર તેમજ માલપુર અને મેઘરજના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તકેદારીના પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા માલપુર અને મેઘરજ તાલુકાના સંવેદનશીલ ગામોમાં દવાનો છંટકાવ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2024 દરમિયાન અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ચાંદીપુર વાયરસના કેસ નોંધાયા હોવાથી આ વર્ષે ખાસ સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે.

આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ ચાંદીપુર વાયરસનો ફેલાવો મુખ્યત્વે સેન્ડ ફ્લાય નામની નાની માખી દ્વારા થાય છે. આ માખી સામાન્ય રીતે કાચા અને ભેજવાળા મકાનોમાં પેદા થતી હોવાથી આવા મકાનોમાં રહેતા બાળકોમાં સંક્રમણનું જોખમ વધુ રહે છે.

જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે વાલીઓને બાળકોમાં તાવ, બેભાન જેવી સ્થિતિ, આંચકી આવવી અથવા અન્ય અસામાન્ય લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવા અપીલ કરી છે. સાથે જ ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવા, કચરો અને ભેજ દૂર રાખવા તેમજ સેન્ડ ફ્લાયના પ્રજનનને અટકાવવા માટે જરૂરી તકેદારી રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

માલપુર-મેઘરજમાં દવાનો છંટકાવ કરાયો
માલપુર-મેઘરજમાં દવાનો છંટકાવ કરાયો (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે કે હાલ જિલ્લામાં જરૂરી દવાઓ, આરોગ્ય ટીમો અને સર્વેલન્સની વ્યવસ્થા સજ્જ રાખવામાં આવી છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી આશિષ ખાંટના જણાવ્યા અનુસાર, અરવલ્લીમાં ડસ્ટિંગ, જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ અને સઘન સર્વેલન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. 0થી 14 વર્ષના બાળકોમાં અચાનક ઊંચો તાવ, ધ્રુજારી કે ખેંચ જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા બાળરોગ નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

અરવલ્લીમાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ
અરવલ્લીમાં આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગે નાગરિકોને ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવા તેમજ દિવાલોની તિરાડો પૂરી તકેદારી રાખવા અપીલ કરી છે.

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