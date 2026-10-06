ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર: દેશભરની 50 વધુ એનિમલ વેલ્ફેર સંસ્થાઓ એક મંચ પર, વનતારા સાથે થયા ઐતિહાસિક કરાર
‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ના કેન્દ્રમાં એક સર્વાનુમત રહેલો છે: દરેક સામુદાયિક પ્રાણી સંભાળ, સુરક્ષા અને આત્મગૌરવ મેળવવાને હકદાર છે.
Published : October 6, 2026 at 10:49 PM IST
જામનગર: વિશ્વ પ્રાણી દિવસ નિમિત્તે સમુદાયિક પ્રાણી કલ્યાણને મજબૂત બનાવવા માટે વનતારાની નવી પહેલ ‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ની જાહેરાત કરાઈ છે. આ પહેલ સમગ્ર ભારતમાંથી 50થી વધુ એવી પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાઓને જોડવામાં આવી છે, જે શેરીના કે સામુદાયિક શ્વાન, બિલાડીઓ અને મોટા પ્રાણીઓની સંભાળ રાખે છે તેમજ પશુચિકિત્સા માટે હોસ્પિટલ સેવાઓ, મોબાઈલ રેસ્ક્યુ તથા દીર્ઘકાલીન સંભાળ પૂરી પાડે છે.
‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ના કેન્દ્રમાં એક સર્વાનુમત રહેલો છે: દરેક સામુદાયિક પ્રાણી સંભાળ, સુરક્ષા અને આત્મગૌરવ મેળવવાને હકદાર છે. આમાં શેરીઓમાં વસતા શ્વાન અને બિલાડીઓ, ત્યજી દેવાયેલા અને કામકરતાં પ્રાણીઓ જેવા કે ગાય-ભેંસ, ગધેડા અને ઘોડા તેમજ ઈજા, ત્યાગ કે ઉપેક્ષા બાદ બચાવાયેલા પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પૈકી ઘણાં પ્રાણીઓને પશુચિકિત્સા, આશ્રય, પોષણ અને લાંબાગાળાની માવજતની જરૂર હોય છે; જ્યારે સામુદાયિક શ્વાન અને બિલાડીઓ માટે એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ કાર્યક્રમો સહિત વસ્તી નિયંત્રણ કાર્યક્રમ પણ આવશ્યક છે.
દેશમાં પ્રાણી કલ્યાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રચાયેલી વૈધાનિક સલાહકાર સંસ્થા ‘એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા’ (AWBI)ના આઠ સભ્યોએ પણ આ સંમેલનમાં ભાગ લીધો હતો. પહેલ દ્વારા દેશભરમાં વાર્ષિક અંદાજે 20 ખ પ્રાણીઓને પશુચિકિત્સા, બચાવ, આશ્રય, આહાર અને દીર્ઘકાલીન સંભાળ મારફતે મદદ પહોંચાડવાનો અંદાજ છે.
આ પ્રસંગે અનંત અંબાણીએ જણાવ્યું કે, "એવા અસંખ્ય લોકો છે જેઓ શાંતિપૂર્વક દરરોજ અપાર કરુણા સાથે જરૂરિયાતમંદ પ્રાણીઓની સંભાળ રાખે છે. ઘણીવાર મર્યાદિત સંસાધનો અને બહુ ઓછી કદર થતી હોવા છતાં, તેમનું કાર્ય આપણને યાદ અપાવે છે કે દયાની કોઈ સીમા નથી હોતી અને દરેક જીવન કાળજી, રક્ષણ તથા ગૌરવનું હકદાર છે. ‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ દ્વારા, અમે આ કાર્યમાં ખભેખભા મિલાવીને ઊભા રહેવા, સામુદાયિક પ્રાણીઓ માટે ઉપલબ્ધ સંભાળને મજબૂત કરવા અને વધુ સંવેદનશીલ ભારતનું નિર્માણ કરવામાં સહયોગી બનવા માંગીએ છીએ. અમારા માટે ‘એવરી લાઈફ મેટર્સ’નો સાચો અર્થ આ જ છે."
AWBIના પૂર્વ ચેરમેન અને વર્તમાન સભ્ય એસ. પી. ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, ‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ને સાકાર કરવા માટે હું અનંત અંબાણીના દ્રષ્ટિકોણ અને નેતૃત્વની હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું છું. મેં વિશ્વભરમાં પ્રવાસ કર્યો છે, પરંતુ ભાગ્યે જ એવું કોઈ પ્રાણી સંભાળ કેન્દ્ર જોયું છે જ્યાં પ્રાણીઓ માટે આટલી અદ્યતન સુવિધાઓ અને ટેકનોલોજી ઉપલબ્ધ હોય, જેનું સ્તર આપણે મનુષ્યોને પૂરી પાડવા માંગીએ છીએ તેવી ઉત્કૃષ્ટ કાળજીની સમકક્ષ છે. મને સૌથી વધુ સ્પર્શી ગયું હોય તો તે સંસ્થાઓની વાત રૂબરૂ સાંભળવાનો, જમીની સ્તરે તેમની મુશ્કેલીઓને સમજવાનો અને વ્યવહારુ તથા દીર્ઘકાલીન ઉકેલો આપવાનો તેમનો અંગત પ્રયાસ છે. આ સંસ્થાઓને એક મંચ પર લાવીને તેઓ માત્ર તેમના સમર્પણનું સન્માન નથી કરી રહ્યા, પરંતુ પ્રાણીઓની સંભાળ રાખવાની તેમની સામૂહિક ક્ષમતાને પણ મજબૂત કરી રહ્યા છે. સમગ્ર ભારતમાં સામુદાયિક પ્રાણીઓના કરુણામય ભવિષ્ય તરફનું આ એક સાર્થક પગલું છે.
વનતારા અને પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાઓ વચ્ચે પરસ્પર સમજૂતી પત્ર (LoU) પર હસ્તાક્ષર
વનતારા ખાતે યોજાયેલું આ બે દિવસીય સંમેલન ઔપચારિક બેઠકથી ઘણું આગળ વધીને આયોજિત કરાયું હતું. પ્રથમ દિવસે, પ્રતિનિધિઓએ વનતારાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો અને જોયું કે કેવી રીતે વિશિષ્ટ સુવિધાઓ, પ્રણાલીઓ અને પદ્ધતિઓ દ્વારા કરુણા વાસ્તવિક સેવામાં પરિણમે છે. વનતારાએ બચાવેલા હાથીઓ તથા સિંહ, વાઘ અને દીપડા સહિતના બિલાડી કુળના મોટા હિંસક વન્યજીવોની સારસંભાળ માટે સમર્પિત સુવિધાઓની તેમણે મુલાકાત લીધી હતી; તેમજ મુક્તપણે વિચરતા તૃણાહારી પ્રાણીઓ જેવા કે ગૌર (બાઇસન), ઝીબ્રા અને વિવિધ હરણ-કાળિયાર પ્રજાતિઓની સંભાળ રાખવામાં આવે છે એવા કુદરતી પર્યાવરણને નિહાળ્યું હતું. આ મુલાકાતે પ્રતિનિધિઓને એ સમજવાની તક પૂરી પાડી કે પ્રાણી કલ્યાણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પોષણ, પશુચિકિત્સા, આવાસ, વાતાવરણ અનુકૂલન (એનરિચમેન્ટ) અને આજીવન સંભાળ કેવી રીતે એકસાથે કામ કરે છે.
બીજો દિવસ પરસ્પર જોડાણ, સંવાદ અને સહયોગ પર કેન્દ્રિત હતો, જેમાં સહભાગી સંસ્થાઓએ પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા હતા, સામાન્ય પડકારોની ચર્ચા કરી અને જ્યાં સહાયની જરૂર છે તેવા ક્ષેત્રોની ઓળખ કરી. તેઓએ જ્ઞાન, નિપુણતા, ક્ષમતાઓ અને સંસાધનોના આદાનપ્રદાન દ્વારા ઉકેલો વિચાર્યા; અને સ્વીકાર્યું કે સહયોગ દ્વારા પ્રાણીઓની સંભાળમાં આવતા ઘણા પડકારોનું નિરાકરણ લાવી શકાય છે.
આ સંમેલનનું એક મુખ્ય સીમાચિહ્ન વનતારા અને તમામ સહભાગી પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાઓ વચ્ચે ‘લેટર ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ’ (સમજૂતી પત્ર) પર હસ્તાક્ષર કરવાનું રહ્યું, જે સામુદાયિક પ્રાણી કલ્યાણને મજબૂત કરવા સાથે મળીને કામ કરવાની તેમની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપે છે. આ સમજૂતી સહયોગ, જ્ઞાનના આદાનપ્રદાન, ક્ષમતા નિર્માણ અને વ્યવહારુ સહાય માટેનું માળખું પૂરું પાડે છે, જેથી સંસ્થાઓ જમીની વાસ્તવિકતા અને જરૂરિયાતો અનુસાર ઉકેલો પર સાથે મળીને કાર્ય કરી શકે.
સંસ્થાઓને જ્યાં સૌથી વધુ જરૂર છે ત્યાં સહાય
આ પહેલ સહભાગી પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાઓ દ્વારા ઓળખવામાં આવેલી વિવિધ જરૂરિયાતોને સહાય પૂરી પાડશે, જેમાં માળખાગત સુવિધાઓ (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર), પ્રાણી આવાસ, એમ્બ્યુલન્સ અને મોબાઈલ સેવાઓ, બચાવ સાધનો અને ઓજારો, નિદાન અને સારવારના ઉપકરણો, તાલીમ અને ક્ષમતા નિર્માણ તેમજ આજીવન સંભાળ માટેની સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.
સંસ્થાઓ વધુ કાર્યક્ષમ, મજબૂત અને ટકાઉ કેન્દ્રો વિકસાવી શકે તે માટે માળખાગત સહાયમાં સોલાર પાવર સિસ્ટમ, રેઇનવોટર હાર્વેસ્ટિંગ (વરસાદી પાણી સંગ્રહ) સિસ્ટમ અને સુધારેલી ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો સમાવેશ થશે. કેટલીક સંસ્થાઓએ બાળકો અને યુવાનો માટે શિક્ષણ અને જાગૃતિ કાર્યક્રમો તેમજ ચેપી રોગોના વધતા પ્રમાણને પહોંચી વળવા માટે ક્વોરેન્ટાઇન અને રોગ નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન માળખાનો પ્રસ્તાવ પણ મૂક્યો છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરે મજબૂત નેટવર્કનું નિર્માણ
‘ચેમ્પિયન્સ ઓફ કેર’ની પરિકલ્પના એક વિસ્તરતી રાષ્ટ્રીય પહેલ તરીકે કરાઈ છે, જેમાં આગામી વર્ષોમાં વધુ પ્રાણી કલ્યાણ સંસ્થાઓ આ નેટવર્ક સાથે જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. જેમ જેમ આ પહેલ વિસ્તરશે, તેમ તેમ તે સંસ્થાઓને જ્ઞાન અને નિપુણતા વહેંચવાની, ક્ષમતા વધારવાની અને પ્રાણી કલ્યાણ માટે વધુ મજબૂત અભિગમ વિકસાવવાની તકો ઊભી કરશે, જેનાથી સમગ્ર ભારતમાં સામુદાયિક પ્રાણીઓની જરૂરિયાતો પ્રત્યે વધુ સુગ્રથિત સામૂહિક પ્રતિસાદ તૈયાર થશે.