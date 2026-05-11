હિમાચલપ્રદેશ ફરવા ગયેલા ભાવનગરના પરિવારની કાર ખીણમાં ખાબકી, 5 લોકોનાં મોત, 4ને ઈજા

કારમાં બાળકો સહિત કુલ 10 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 4 લોકોનું સલામત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 12:36 PM IST

ચંબા, હિમાચલપ્રદેશ: જિલ્લાના ચંબા-પઠાણકોટ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર તુનુહટ્ટી વિસ્તારમાં કાકીરા ઘાર નજીક સવારે લગભગ 3 વાગ્યે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો. મળતી માહિતી અનુસાર, ધર્મશાળાથી ડેલહાઉસી જઈ રહેલી એક ઇનોવા ટેક્સી અચાનક કાબુ ગુમાવીને 300 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પાંચ પ્રવાસીઓ અને ડ્રાઇવરના મૃત્યું નિપજ્યાં છે, જ્યારે ચાર અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા.

ગુજરાતી પ્રવાસીઓ ભાડે કરી હતી ટેક્સી

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, દુર્ઘટનાગ્રસ્ત કારમાં 10 લોકો સવાર હતા, પરંતુ અધવચ્ચે જ વાહન દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યું. દુર્ઘટના બાદ સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તિવ્ર અવાજ સાંભળ્યો અને તાત્કાલિક પોલીસ અને વહીવટીતંત્રને જાણ કરી. ત્યારબાદ પોલીસ, સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. અંધારા અને વરસાદમાં બચાવ કામગીરી શરૂ થઈ. ભારે વરસાદને કારણે બચાવ કામગીરીમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ. ઘણા પ્રયાસો પછી, ઘાયલો અને મૃતદેહોને ખીણમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા.

દુર્ઘટનામાં 5 લોકોના મોત

  1. લલિતભાઈ ફતનાની
  2. સોનિયાબેન લલિતભાઈ ફતનાની
  3. પ્રિયંકભાઈ ભોપાણી
  4. કાજલબેન ભોપાણી
  5. દિવ્યાંશુ ભોપાણી

4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત

  1. મયંકભાઈ લલિતભાઈ ફતનાની
  2. ફોરમબેન મયંકભાઈ ફતનાની
  3. જિયાંશ મયંકભાઈ ફતનાની
  4. પ્રિયાંશી પ્રિયંકભાઈ ભોપાણી

ઈજાગ્રસ્તો સારવાર હેઠળ

ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. ગંભીર રીતે ઘાયલ ચાર પ્રવાસીઓને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી અને ટાંડા મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરવામાં આવ્યા. માહિતી મળતાં જ, પોલીસ અધિક્ષક (SP) પોલીસ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પોલીસે અકસ્માતની તપાસ શરૂ કરી છે. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત કાર મંડી જિલ્લાની હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.

