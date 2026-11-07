અંધશ્રદ્ધા સામે પડકાર: કાળી ચૌદસે શરૂ કરી દુકાન-નામ રાખ્યું ભૂત તાંબુલ ગૃહ, 54 વર્ષથી ઓટલા પર ધમધમે છે પાટણની આ દુકાન
વર્ષ 1972માં કાળી ચૌદશની મધરાતે બરાબર 12 વાગ્યે રામુભાઈએ ભૂત તાંબુલ ગૃહના નામથી આ પાનની દુકાન શરૂ કરી હતી.
Published : November 7, 2026 at 9:28 PM IST
પાટણ: ભૂત તાંબુલ ગૃહ... નામ સાંભળતા જ મનમાં ભૂતના ઘરનો વિચાર આવે, પરંતુ આ કોઈ ભૂતનું ઘર નહીં પણ પાટણના શારદા સિનેમા રોડ પર આવેલા ચકલી મંદિરના માત્ર ચાર ફૂટના ઓટલા પર ધમધમતી પાનની એક અનોખી દુકાન છે.
આ દુકાનની ખાસિયત એ છે કે તેનું નામ જેટલું અનોખું છે એટલી જ અનોખી તેની શરૂઆતની કહાની છે. વર્ષ 1972માં કાળી ચૌદશની મધરાતે બરાબર 12 વાગ્યે રામુભાઈએ ભૂત તાંબુલ ગૃહના નામથી આ પાનની દુકાન શરૂ કરી હતી. એટલું જ નહીં જે વ્યક્તિના હાથે કોઈ ધંધાનું ઉદ્ઘાટન થાય તે ધંધો ત્રણ મહિનામાં બંધ થઈ જાય તેવી માન્યતા વચ્ચે રામુભાઈએ એ જ વ્યક્તિના હાથે દુકાનનું ઉદ્ઘાટન કરાવી અંધશ્રદ્ધાને પડકાર ફેંક્યો હતો.
આજે કાળી ચૌદશના પાવન અવસરે આ અનોખી દુકાનને 54 વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. વિશેષ વાત તો એ છે કે અહીં પાનની દુકાન હોવા છતાં તમાકુ, સિગારેટ કે કોઈપણ પ્રકારની નશાકારક વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવતું નથી. પોતાની મહેનત અને લગનથી રામુભાઈએ પરિવારને પણ શિક્ષણના માર્ગે આગળ વધાર્યો છે. તેમના એક દીકરા દાંતના ડોક્ટર છે જ્યારે બીજા દીકરાએ ફાર્મસીનો અભ્યાસ બાદ હાલ ગવર્મેન્ટ જોબ ધરાવે છે.
નામમાં ભૂત પરંતુ વિચારમાં અંધશ્રદ્ધા નહીં મહેનત અને સંસ્કારનો સંદેશ આપતા આ ભૂત તાંબુલ ગૃહની 54 વર્ષની અનોખી સફર પર નજર છે. આ દુકાનમાં હાલ ચોકલેટ, ગોળી, બિસ્કિટ સહિત નાના બાળકોને જ્ઞાન વર્ધક વસ્તુઓ રાખે છે. સમયની સાથે તેમને આર્યુવેદિક પાન સહિત ખાસ આર્યુવેદિક સોડાનું વેચાણ થાય છે. રામુભાઇ દરરોજ બપોરના 12 વાગ્યાના સમયે જ દુકાન ખોલે છે અને દુકાન ખોલ્યા પછી નથી તેઓ સાફ સફાઈ કે દીવાબત્તી ત્યારે જ કરે છે કોઈ ગ્રાહક કઈ વસ્તુ ખરીદ કરે ત્યારે વેપારની ભાસામાં બોણી થાય પછી દીવો કરે છે. અહીં ઈંગ્લીશ કવિ સેક્સપિયરની એક વાત યાદ આવે છે કે નામ મા શું રાખ્યું છે.
આજે કાળી ચૌદશના પાવન અવસરે આ અનોખી દુકાનને 54 વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. વિશેષ વાત તો એ છે કે અહીં પાનની દુકાન હોવા છતાં તમાકુ સિગારેટ કે કોઈપણ પ્રકારની નશાકારક વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવતું નથી. પોતાની મહેનત અને લગનથી રામુભાઈએ પરિવારને પણ શિક્ષણના માર્ગે આગળ વધાર્યો છે. તેમના એક દીકરા દાંતના ડોક્ટર છે જ્યારે બીજા દીકરાએ ફાર્મસીનો અભ્યાસ બાદ હાલ ગવર્મેન્ટ જોબ ધરાવે છે.
આ વિશે વાત કરતા રામુભાઇ ચેટવાની કહે છે, આજે 54 વર્ષ પૂરા થાય છે. 1972માં કાળી ચૌદશના દિવસે રાત્રે 12 વાગ્યે કાળના ચોઘડિયામાં મેં દુકાનનું ઉદ્ધાટન કર્યું હતું. મારી ભાવના એવી હતી કે દુનિયાભરના લોકો સારું મહૂર્ત-ચોઘડિયું જોવે તો જ ધંધો ચાલે. પણ મેં દુનિયાથી ઉલટો વિચાર કરીને કાળી ચૌદશના દિવસે દુકાનનું ઉદ્ધાટન કર્યું હતું. લોકોને બતાવવા માંગું છું કે માણસ ગમે ત્યારે ઓપનિંગ કરે તો ચાલે, નામ ગમે તે હોવું જોઈએ. આ 4 બાય 4ની દુકાનમાં મેં છોકરાઓને ભણાવ્યા છે. એક છોકરો ડેન્ટિસ્ટ છે બીજો સારી પોસ્ટમાં સરકારી નોકરી કરે છે. મારે પાનનો ગલ્લો હતો પણ કોઈપણ માણસને નુકસાન થાય એવી સિગારેટ, ગુટખા, બીડી, માચીસ સુધી મેં વેચી નથી.
નામમાં ભૂત પરંતુ વિચારમાં અંધશ્રદ્ધા નહીં મહેનત અને સંસ્કારનો સંદેશ આપતા આ ભૂત તાંબુલ ગૃહની 54 વર્ષની અનોખી સફર પર નજર છે. આ દુકાનમાં હાલ ચોકલેટ, ગોળી, બિસ્કિટ સહિત નાના બાળકોને જ્ઞાન વર્ધક વસ્તુઓ રાખે છે. સમયની સાથે તેમને આર્યુવેદિક પાન સહિત ખાસ આર્યુવેદીક સોડાનું વેચાણ થાય છે. રામુભાઈ દરરોજ બપોરના 12 વાગ્યાના સમયે જ દુકાન ખોલે છે અને દુકાન ખોલ્યા પછી નથી તેઓ સાફ સફાઈ કે દીવાબત્તી ત્યારે જ કરે છે જ્યારે કોઈ ગ્રાહક કંઈ વસ્તુ ખરીદે. વેપારની ભાષામાં બોણી થાય પછી દીવો કરે છે.
રામુભાઇએ 1972મા ધંધાનું વિચાર્યું અને ત્રણ મહિના સુધી શું નામ રાખવું એ નક્કી કરવામાં જવા દીધા. બાદમાં તેમને પોતાની દુકાનનું ઉદ્ધાટન એવા વ્યક્તિના હાથે કરાવ્યું કે જે વ્યક્તિ દુકાનનું ઉદ્ધઘાટન કરે તેનો ધંધો બંધ થઇ જતો તેવું માનવામાં આવતું. છતાં જોખમ લઇ 4×4 નાના ઓટલા પર દુકાન શરૂ કરી. દેવું ભાઈનું કહેવું છે કે અંધ શ્રદ્ધા તેમજ અન્ય વહેમમાં ના રહેવું જોઈએ. આજે 54 વર્ષે પણ રામુ ભાઈનો ધંધો ધમધોકાર ચાલે છે.
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