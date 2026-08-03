મોરબીમાં ચક્કાજામ: પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવે લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા, ટાયર સળગાવી નોંધાવ્યો વિરોધ
મોરબીના રણછોડ નગર વિસ્તારના લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવથી ત્રસ્ત છે.
Published : August 3, 2026 at 11:00 AM IST
મોરબી: મોરબી શહેરમાં ફરીએકવાર પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવે લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા જેને કારણે ચક્કાજામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. મોરબીના રણછોડ નગર વિસ્તારના લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવથી ત્રસ્ત છે. વરસાદમાં રસ્તા પર પાણી ભરાતા હાલત કફોડી બનતા આખરે લોકોએ કોર્પોરેટર સાથે મળીને રસ્તા પર ઉતરીને ચક્કાજામ કર્યો હતો.
મોરબીમાં પાણીની સમસ્યા સામે વિરોધ
મોરબી મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-5માં આવેલા રણછોડ નગર વિસ્તારમાં લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું. વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગટર, રોડ-રસ્તા અને પાણી નિકાલની કોઈ સુવિધા નથી. થોડો પણ વરસાદ પડે એટલે આખા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. જેના કારણે રસ્તાની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે.
સ્થાનિકોએ વારંવાર મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી હતી પરંતુ કોઈ નિરાકરણ ન આવતા આખરે લોકોએ આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો. કોર્પોરેટરના પતિ પરબતભાઈ હુંબલના નેતૃત્વમાં સેંકડો લોકો રસ્તા પર બેસી ગયા હતા અને ટાયર સળગાવીને ચક્કાજામ કર્યું હતું.
"અમે છેલ્લા 6 મહિનાથી પાલિકામાં રજૂઆત કરીએ છીએ. રોડ નથી, ગટર ઉભરાય છે, વરસાદમાં ઘરમાં પાણી ઘુસી જાય છે. અમારા કોર્પોરેટરે કામ ન થવાના કારણે રાજીનામું પણ આપ્યું હતું. જોકે, પક્ષે વચન આપ્યું હતું કે 15 દિવસમાં કામ થઇ જશે પણ આજે 2 મહિના પૂર્ણ થયા છતા કોઇ સુવિધા મળી નથી." પરબત ભાઇ હુંબલ, કોર્પોરેટર પતિ
સ્થાનિક રહીશોનું કહેવું છે કે રણછોડ નગરમાં આશરે 500થી વધુ પરિવારો રહે છે પરંતુ મૂળભૂત સુવિધાના નામે કંઇ જ નથી. વરસાદના દિવસોમાં બાળકો શાળાએ જઇ શકતા નથી અને વૃદ્ધો બીમાર પડે તો એમ્બ્યુલન્સ પણ અંદર આવી શક્તિ નથી. ગટરના ગંદા પાણીને કારણે મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધી ગયો છે જેને કારણે બીમારીનો ભય રહે છે.
2 કલાક સુધી રસ્તો બંધ રહ્યો
લોકોના ચક્કાજામના કારણે રણછોડ નગરને જોડતો મુખ્ય માર્ગ આશરે 2 કલાક સુધી બંધ રહ્યો હતો જેના કારણે બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને 7 દિવસમાં રોડ અને ગટરનું કામ શરૂ કરવાની લેખિત બાંહેધરી આપી હતી. ત્યારબાદ લોકોએ વિરોધ પાછો ખેંચ્યો હતો.
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