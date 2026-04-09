ધ્રાંગધ્રા શીતળા માતાના મંદિરે ચૈત્રી સાતમની ભવ્ય ઉજવણી, 200 વર્ષથી પણ જૂના મંદિરે ઠંડુ જમવાનો રિવાજ આજે પણ યથાવત
ધ્રાંગધ્રા તળાવ કિનારે આવેલા શીતળા માતાના મંદિરેે લોકો પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે વર્ષોથી ઠંડુ ભોજન ખાવા માટે આવે છે
Published : April 9, 2026 at 9:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાભરમાં ચૈત્ર વદ સાતમની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી. જિલ્લાના વઢવાણ અને ધાંગધ્રા સહિતના તાલુકાઓમાં આવેલા શીતળા માતાજીના મંદિરે વહેલી સવારથી ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું અને દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિર ખાતે આવ્યા હતા. ધાંગધ્રામાં સૌથી પૌરાણિક શીતળા માતાજીનું મંદિર આવેલું છે અને આ મંદિરની સાથે અનેક પરિવારજનોની આસ્થા જોડાયેલી છે.
ધાંગધ્રા તળાવના કાંઠે શીતળા માતાજીનું 215 વર્ષ જૂનું મંદિર આવેલું છે. અહીં આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી પણ ભક્તો શીતળા માતાજીના દર્શન માટે ધાંગધ્રા આવે છે અને આ મંદિર સાથે અનેક પૌરાણિક લોકવાયકાઓ પણ જોડાયેલી છે. શીતળા માતાજીના મંદિરે વર્ષમાં બે દિવસ અનેરું મહત્વ છે. શ્રાવણ વદ સાતમ અને ચૈત્રી વદ સાતમના દિવસે અહી દૂર દૂરથી ભક્તો દર્શને આવે છે.
પરિવારના આરોગ્ય માટે ઠંડુ જમવાનો રિવાજ
અહીં સાતમના દિવસે પરિણિત મહિલાઓ સવારે દર્શન કર્યાં બાદ જ પોતાની દિનચર્યાની શરૂઆત કરે છે. મહિલાઓ આજે ઠંડુ ભોજન આરોગી પોતાના બાળકો અને પરિવારની તંદુરસ્તી અને લાંબા આયુષ્ય માટે વ્રત રાખી શીતળા માતાજીની ભક્તિ કરે છે. કહેવામાં આવે છે કે, શીતળા માતાના દર્શન કરી અને રાખવામાં આવેલી તમામ માનતાઓ પૂરી થાય છે.
વર્ષોથી મંદિરના દર્શને આવતા અશોકભાઈ ટેકવાણી અને નીતિન શુક્લ જણાવે છે કે, આ મંદિરે લોકો પોતાના પરિવાર અને ખાસ કરીને નાના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે બાધા માને છે અને ઠંડુ ભોજન આરોગે છે. મંદિર અતિ પ્રાચીન છે અને તેનો મહિમા ઘણો છે.
5 હજારથી વધારે દર્શનાર્થીઓ ઉમટ્યા
મંદિરના પૂજારી બીપીનભાઈ જાની સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'ધાંગધ્રા અને આજુબાજુના વિસ્તારની મહિલાઓ વહેલી સવારે સાતમના દિવસે મંદિરે આવે છે. ત્યારબાદ પોતાના બાળકો પરિવારજનો અને પતિ માટેના આયુષ્ય અને સ્વાસ્થ માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરે છે. અને આખું વર્ષ નિરોગીમય પરિવારજનો માટે નીવડે તે માટે માનતા પણ રાખે છે. માતાજી તમામ મહિલાઓની માનતા પૂર્ણ કરે છે ત્યારે મહિલાઓ અહીં ઠંડુ ભોજન લાવી અને અહીં જમે છે અને આ 215 વર્ષ જૂની પરંપરા આજે પણ યથાવત છે અને માતાજી તમામ મહિલાઓની મનોકામના પૂર્ણ કરતા હોવાના કારણે સાતમના દિવસે આ માનતા પૂર્ણ કરવા મહિલાઓનો મેળો જામે છે અને મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ મંદિરે આવે છે. અંદાજિત 5,000 થી વધુ લોકો એક દિવસમાં માતાજીના દર્શન કરવા આવશે તેઓ અંદાજ છે.
