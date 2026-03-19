બહુચરાજીમાં ઘટસ્થાપન સાથે ચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રારંભ, શક્તિપીઠ પરથી અપાયો વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ
આજે વહેલી સવારે બહુચરાજી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાન અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે માતાજીના ચાચર ચોકમાં ઘટસ્થાપન (જવારા વાવવાની વિધિ) કરવામાં આવ્યું છે.
Published : March 19, 2026 at 2:35 PM IST
બહુચરાજી, મહેસાણા: આજથી શક્તિની ઉપાસના અને આરાધનાના મહાપર્વ સમાન ચૈત્રી નવરાત્રીનો પવિત્ર પ્રારંભ થયો છે. આ પાવન અવસરે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને આદ્ય શક્તિપીઠ બહુચરાજી ખાતે ભક્તિનો અદભુત અને દિવ્ય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે વહેલી સવારે બહુચરાજી મંદિરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાન અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે માતાજીના ચાચર ચોકમાં ઘટસ્થાપન (જવારા વાવવાની વિધિ) કરવામાં આવ્યું છે.
ચાચર ચોકમાં ભક્તિભાવ પૂર્વક ઘટસ્થાપન
બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી તેજસ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, આજના આ પવિત્ર દિવસે બહુચરાજી મંદિરના ઐતિહાસિક ચાચર ચોકની અંદર તમામ પૂજારીઓ દ્વારા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે અને મંદિરના વહીવટદારના હસ્તે માતાજીની ઘટસ્થાપન વિધિ અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવી છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા માતાજીની વિશેષ ભક્તિ, ઉપવાસ અને વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવશે. શ્રદ્ધાળુઓ ચંડી પાઠ અને મંત્રોચ્ચાર દ્વારા માતા બહુચરની આરાધના કરશે. આ નવ દિવસો દરમિયાન લાખો ભક્તો માતાજીના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવશે. શંખનાદ અને ઘંટારવથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને માઈભક્તોના મુખે 'જય બહુચર માં' ના નાદથી વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું.
ચૈત્રી પૂનમના મેળામાં 8 થી 10 લાખ ભાવિકો ઉમટવાનો અંદાજ
ચૈત્રી નવરાત્રી અને ખાસ કરીને ચૈત્રી પૂનમના મેળાનું બહુચરાજીમાં અનેરું અને વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. મંદિરમાં આમ તો આખું વર્ષ અનેક ઉત્સવો ઉજવાય છે, પરંતુ માઈભક્તો માટે ચૈત્રી નવરાત્રીનો સમયગાળો સૌથી વધુ મહત્વનો અને ભાવનાત્મક રીતે જોડાયેલો હોય છે. નવરાત્રીના નવ દિવસ બાદ આવતી ચૈત્રી પૂનમના દિવસે અહીં ભવ્ય મેળો ભરાય છે. મંદિરના અન્ય એક પૂજારીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ચૈત્રી પૂનમના મેળા દરમિયાન ત્રણથી ચાર દિવસના સમયગાળામાં આશરે 8 થી 10 લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે બહુચરાજી ઉમટી પડે છે. આ દિવસોમાં બહુચરાજી આખુંય શ્રદ્ધાળુઓના ઘોડાપૂરથી છલકાઈ જાય છે. આ માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ લાખો ભક્તોની સુરક્ષા અને સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવે છે.
શક્તિપીઠ પરથી અપાયો વિશ્વ શાંતિનો સકારાત્મક સંદેશ
આજના સમયમાં જ્યારે વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં યુદ્ધ અને અશાંતિનો માહોલ છવાયેલો છે, ત્યારે બહુચરાજી શક્તિપીઠ પરથી વિશ્વ શાંતિનો એક અનોખો અને પ્રેરણાદાયક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. પૂજારી તેજસ રાવલે વર્તમાન વૈશ્વિક યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ હંમેશા વિશ્વ શાંતિમાં માને છે. તેમણે સંસ્કૃત શ્લોક "સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ" (બધા સુખી થાય, બધા નિરોગી રહે) ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, આપણી સંસ્કૃતિ સૌના કલ્યાણ અને સૌના સુખની કામના કરે છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "યુદ્ધ ક્યારેય કોઈ પણ સમસ્યાનો અંતિમ કે કાયમી ઉકેલ હોતો નથી. અંતે તો તમામ પક્ષોએ શાંતિના માર્ગે જ આવવું પડે છે અને વાટાઘાટોથી જ સમાધાન શોધવું પડે છે. તેથી, યુદ્ધના આવા ભયાનક પરિણામો આવે તે કરતા પહેલેથી જ સમાધાનની ફોર્મ્યુલા તૈયાર થવી જોઈએ જેથી નિર્દોષ લોકોના જીવ ન જાય અને માનવતા ન હણાય. દરેક મનુષ્યે શાંતિપૂર્વક જીવવું જોઈએ અને અન્યોને પણ શાંતિથી જીવવા દેવા જોઈએ."
ચૈત્રી નવરાત્રીના આ પાવન અવસરે, જ્યાં એક તરફ ભક્તોમાં માતાજી પ્રત્યેની અપાર શ્રદ્ધા જોવા મળી રહી છે, તો બીજી તરફ આ પવિત્ર શક્તિપીઠ પરથી સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણ અને શાંતિ માટે કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના ભારતીય સંસ્કૃતિની ઉદાર ભાવના દર્શાવે છે. આગામી દિવસોમાં બહુચરાજી મંદિરમાં ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટશે અને ચૈત્રી પૂનમના ઐતિહાસિક મેળા સાથે આ શક્તિ ઉપાસનાના પર્વની ભવ્ય પૂર્ણાહુતિ થશે.