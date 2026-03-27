શક્તિપીઠ બહુચરાજીમાં માતાજીની શાહી સવારી અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર વચ્ચે ભક્તોએ લીધો દર્શનનો લ્હાવો
સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ બહુચરાજીમાં ચૈત્રી આઠમના પાવન અવસરે માતાજીની શાહી સવારી અને ભવ્ય શોભાયાત્રાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : March 27, 2026 at 11:55 AM IST
બહુચરાજી: સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ બહુચરાજીમાં ચૈત્ર માસ અને નવરાત્રીનું અનેરું મહત્વ છે. ચૈત્રી નવરાત્રીની આઠમના પાવન અવસરે માતાજીની શાહી સવારી એટલે કે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પાવન દિવસે માતાજી સ્વયં નગરચર્યાએ નીકળીને પોતાના ભક્તોને સામે ચાલીને દર્શન આપે છે.
મંદિરમાં વર્ષ દરમિયાન કુલ 15 વખત માતાજીની પાલખી યાત્રા નીકળે છે, પરંતુ ચૈત્રી આઠમની શાહી સવારીનું વિશેષ ઐતિહાસિક મહત્વ છે. શક્તિપીઠમાં બિરાજમાન માં બહુચર પ્રત્યે વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડ સરકારને અતૂટ શ્રદ્ધા હતી. ગાયકવાડ રાજા માં બહુચરના પરમ ઉપાસક હોવાથી તેમના સમયથી શરૂ થયેલી અનેક પ્રણાલીઓ અહીં આજે પણ જીવંત છે.
પાલખી ઉપર લાલ લાઇટ સાથે માતાજીની શાહી સવારી નિજ મંદિરેથી નીકળે તે પૂર્વે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ પરંપરા મુજબ પોલીસ જવાનો દ્વારા માતાજીને શાહી ઠાઠ સાથે ‘ગાર્ડ ઓફ ઓનર’ આપવામાં આવ્યું. બેન્ડવાજાના મધુર તાલે અને ‘બોલ મારી બહુચર, જય જય બહુચર’ના ગગનભેદી નાદ સાથે માતાજી બહુચરાજી શહેરમાં રાત્રે સાડા નવ વાગ્યાના સુમારે નગરચર્યાએ નીકળ્યા અને ભક્તોને દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યા હતા. લાખો ભક્તો આ સવારીમાં જોડાઈને પરિક્રમા કરી રહ્યા હતા.
ચૈત્ર માસ દૈવી શક્તિની આરાધનાનું પર્વ માનવામાં આવે છે. આઠમના દિવસે દૈવી શક્તિની આરાધનાથી વિશેષ ફળ મળતું હોવાની માન્યતા ભક્તોમાં છે. આ દિવસે નાના બાળકની ચોલ ક્રિયા (બાબરી) ઉતરાવવાનું પણ સવિશેષ મહત્વ છે. દુનિયાભરમાંથી લાખો કિન્નરો પણ આ જગ્યાએ આવી પોતાના સમાજ સાથે મળીને આનંદ ઉત્સવ મનાવે છે.
આઠમના દિવસે રાત્રે 12 કલાકે માતાજીની વિશેષ નવખંડ પલ્લી ભરવામાં આવી. મંદિરમાં માતાજીના નવ સ્વરૂપો પ્રમાણે નવખંડની પલ્લી ભરાઈ. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે માં બહુચરની આરાધના કરવામાં આવી અને ભવ્ય નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવ્યું હતું.
માતાજીના આ દિવ્ય દર્શનનો લાભ લેવા માટે મહેસાણા, ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, સુરત, સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના ખૂણે-ખૂણેથી અને ગુજરાત બહારથી પણ ભક્તો બહુચરાજી પહોંચ્યા હતા. બહુચરાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા દૂર-દૂરથી આવતા દર્શનાર્થીઓ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેથી ભક્તો શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂજા-અર્ચનાનો લાભ લઈ શકે.
