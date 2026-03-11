ETV Bharat / state

કચ્છના માતાના મઢમાં ચૈત્રી નવરાત્રિની પવિત્ર શરૂઆત: 18 માર્ચે ઘટસ્થાપન, 25મીએ અષ્ટમીના પાવન દિવસે ‘બીડું’ વિધિ

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિઓ અને વૈદિક ક્રમ અનુસાર નવ દિવસીય ચૈત્રી નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

કચ્છ માતાના મઢ
કચ્છ માતાના મઢ (ETV Bharat Gujarat)
કચ્છ: કચ્છ જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને લાખો ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર ગણાતું માતાના મઢ સ્થિત આશાપુરા માતાજીનું ધામ આવનારી ચૈત્રી નવરાત્રિ નિમિત્તે ફરી એકવાર ભક્તિમય માહોલથી ગુંજી ઉઠવા જઈ રહ્યું છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિઓ અને વૈદિક ક્રમ અનુસાર નવ દિવસીય ચૈત્રી નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

મંદિર ટ્રસ્ટ અને સ્થાનિક વ્યવસ્થાપન દ્વારા ભક્તોને સરળતાથી દર્શન મળી રહે તે માટે ખાસ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન દૂર દૂરથી આવતા ભક્તોની સુવિધા માટે મંદિર પરિસરમાં વ્યવસ્થાઓ મજબૂત કરવામાં આવી રહી છે.

ઘટસ્થાપન સાથે પર્વનો પ્રારંભ

ચૈત્રી નવરાત્રિનો આરંભ 18 માર્ચે સવારે 9 વાગ્યે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર ઘટસ્થાપન કરીને કરવામાં આવશે. મંદિરમાં પંડિતો દ્વારા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે કલશ સ્થાપિત કરવામાં આવશે અને માતાજીની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવશે. આ વિધિ સાથે જ નવ દિવસ સુધી ચાલનારી નવરાત્રિ આરાધનાની શરૂઆત થશે.

સાતમે ગાદી પૂજન અને હોમ-હવન

નવરાત્રિના દિવસોમાં રોજ સવારે અને સાંજે આરતી, પૂજન અને વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ યોજાશે. ચૈત્ર સુદ સાતમ, તા. ૨૫ માર્ચે વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

તે દિવસે રાત્રે 8:15 વાગ્યે ગાદી પૂજન કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ 8:30 વાગ્યે પવિત્ર હોમ-યજ્ઞ શરૂ થશે. આ યજ્ઞમાં ભક્તો માતાજીના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપશે.

અષ્ટમીની મધરાત્રિએ ‘બીડું’ હોમવાની પરંપરા

ચૈત્રી નવરાત્રિના પર્વમાં અષ્ટમીનો દિવસ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. આ પ્રસંગે પરંપરા અનુસાર મધરાત્રિએ આશરે 12:15 વાગ્યે ‘બીડું’ હોમવાની વિધિ કરવામાં આવશે. વર્ષોથી ચાલતી આ વિધિ માતાના મઢની ધાર્મિક પરંપરાનો અગત્યનો ભાગ માનવામાં આવે છે અને ભક્તો માટે આ ક્ષણ અત્યંત પવિત્ર માનવામાં આવે છે.

ભક્તોના ઉમટતા શ્રદ્ધા પ્રવાહ

ચૈત્રી નવરાત્રિ દરમિયાન માતાના મઢ ખાતે રાજ્યભરના તેમજ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી હજારો ભક્તો આશાપુરા માતાજીના દર્શન કરવા માટે આવે છે. આ દિવસોમાં મંદિર પરિસર અને આસપાસનો વિસ્તાર ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના રંગે રંગાઈ જાય છે.

આસો નવરાત્રિની તુલનામાં અહીં રાસ-ગરબા જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાતા નથી, પરંતુ ભક્તો નવ દિવસ સુધી ઉપાસના, જાપ, પૂજા-અર્ચના અને માતાજીના સ્મરણમાં લીન રહી આધ્યાત્મિક શાંતિનો અનુભવ કરે છે.

ચૈત્રી નવરાત્રિના આ પવિત્ર દિવસોમાં માતાના મઢ ખાતે ફરી એકવાર ભક્તિ, પરંપરા અને આધ્યાત્મિકતાનું અનોખું સંગમ જોવા મળશે, જેના કારણે આ યાત્રાધામ ભક્તો માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહેશે.

સંપાદકની પસંદ

