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ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા: શું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવશે? જાણો કાયદો અને લીલી થોમસ ચુકાદાની અસર

માત્ર અપીલ દાખલ કરવાથી સભ્યતા બચતી નથી અને અપીલ કરવા માટે કોઈ વિશેષ સમયમર્યાદાનો લાભ પણ મળતો નથી.

ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા: શું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવશે? જાણો કાયદો અને લીલી થોમસ ચુકાદાની અસર
ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા: શું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવશે? જાણો કાયદો અને લીલી થોમસ ચુકાદાની અસર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 8:33 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને અદાલતે 7 વર્ષની સજા ફટકાર્યા બાદ હવે રાજકીય અને કાયદાકીય વર્તુળોમાં એક મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું સજા બાદ તેમની ધારાસભ્ય તરીકેની સભ્યતા તાત્કાલિક રદ્દ થઈ જશે? અને જો હા, તો તેમની પાસે કયા કાયદાકીય ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે?

ભારતના જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની કલમ 8(3) મુજબ જો કોઈ સાંસદ અથવા ધારાસભ્યને કોઈ ફોજદારી કેસમાં બે વર્ષ કે તેથી વધુની સજા થાય તો તે વ્યક્તિ જનપ્રતિનિધિ તરીકે અયોગ્ય ઠરે છે. ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા થતાં આ જોગવાઈ સીધી રીતે લાગુ પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

અગાઉ કાયદામાં એવી વ્યવસ્થા હતી કે સજા પામેલા ધારાસભ્ય કે સાંસદને ઉપરની અદાલતમાં અપીલ કરવા માટે થોડો સમય મળતો અને તે દરમિયાન તેમની સભ્યતા યથાવત રહેતી. જોકે વર્ષ 2013માં સુપ્રીમ કોર્ટે લીલી થોમસ Vs યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા કેસમાં ઐતિહાસિક ચુકાદો આપીને આ જોગવાઈને અસંવિધાનિક જાહેર કરી હતી.

આ ચુકાદા બાદ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. હવે કોઈ પણ ધારાસભ્ય કે સાંસદને બે વર્ષ કે તેથી વધુની સજા થાય તો તેની અયોગ્યતા સજાની તારીખથી જ લાગુ થઈ શકે છે. માત્ર અપીલ દાખલ કરવાથી સભ્યતા બચતી નથી અને અપીલ કરવા માટે કોઈ વિશેષ સમયમર્યાદાનો લાભ પણ મળતો નથી.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે ચૈતર વસાવા પાસે કયો કાયદાકીય રસ્તો ખુલ્લો છે?

કાયદા મુજબ તેઓ નીચલી અદાલતના ચુકાદા સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી શકે છે. પરંતુ માત્ર જામીન મળવાથી અથવા સજાના અમલ પર સ્થગિતી મળવાથી ધારાસભ્ય પદ બચી જતું નથી. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ઉપરની અદાલત સજાના ચુકાદા એટલે કે સજા પર સ્ટે આપે.

જો હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ સજા પર સ્ટે આપે તો અયોગ્યતા દૂર થઈ શકે છે અને ધારાસભ્ય પદ યથાવત રાખવા માટે કાયદાકીય આધાર મળી શકે છે. પરંતુ જો માત્ર જામીન મળે અથવા સજાના અમલને સ્થગિત કરવામાં આવે તો પણ સભ્યતા અંગેનો પ્રશ્ન યથાવત રહી શકે છે.

સિનિયર એડવોકેટ પી.એમ લાખાણી એ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સજા પર સ્ટે સામાન્ય બાબત નથી. અદાલતો ખાસ અને અસાધારણ સંજોગોમાં જ આવી રાહત આપે છે. અરજદારને એ દર્શાવવું પડે છે કે સજા યથાવત રહેતાં તેને અપૂરણીય નુકસાન થશે અને કેસમાં કાયદાકીય રીતે મજબૂત મુદ્દા હાજર છે.

ચૈતર વસાવાના મામલે હવે તમામની નજર હાઈકોર્ટમાં થનારી કાર્યવાહી પર રહેશે. જો તેઓ સજા પર સ્ટે મેળવવામાં સફળ રહેશે તો તેમનું ધારાસભ્ય પદ બચી શકે છે, પરંતુ જો આવી રાહત નહીં મળે તો જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની જોગવાઈઓ અનુસાર તેમની સભ્યતા પર અસર પડી શકે છે.

રાજકીય રીતે પણ આ કેસ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે આ ચુકાદો માત્ર એક વ્યક્તિ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ દેશના તમામ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ માટે લાગુ પડતા કાયદાની અસરને ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી રહ્યો છે.

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