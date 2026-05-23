જામનગર જિલ્લાની 4 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની જાહેરાત, ભાજપનો દબદબો

জামনগর জিলা পঞ্চায়ত
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં સત્તાના સૂત્રો સંભાળવા માટેની રાજકીય ગતિવિધિઓ વચ્ચે જામનગર જિલ્લામાં મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જિલ્લાની ચાર મહત્વની તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ તેમજ ઉપપ્રમુખ પદના હોદ્દેદારોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાત સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

મળતી વિગતો અનુસાર, જામનગર તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ પદે સરસ્વતીબેન ખાણધર અને ઉપપ્રમુખ પદે તરુણભાઈ વસોયાની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. બિનહરીફ વરણી થતાં જ કાર્યકરોએ તેમને ફૂલહાર પહેરાવીને વધાવી લીધા હતા.

ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ તરીકે પ્રવીણ લીંબાસીયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ઉર્મિલાબેન દલસાણીયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

જોડિયા તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ પદે વૈશાલીબેન ચનીયારા અને ઉપપ્રમુખ પદે ચેતનભાઈ રામપરિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

કાલાવડ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ પદે સેજલબેન રમેશભાઈ બથવાર અને ઉપપ્રમુખ પદે હરપાલસિંહ જાડેજાના નામ પર મહોર મારવામાં આવી છે.

તાલુકા પંચાયત વાઇઝ હોદ્દેદારોની યાદી:

જામનગર તાલુકા પંચાયત:

  • પ્રમુખ: સરસ્વતીબેન ખાણધર (બિનહરીફ)
  • ઉપપ્રમુખ: તરુણભાઈ વસોયા (બિનહરીફ)
  • પક્ષ: ભાજપ (બહુમતી)

ધ્રોલ તાલુકા પંચાયત:

  • પ્રમુખ: પ્રવીણ લીંબાસીયા
  • ઉપપ્રમુખ: ઉર્મિલાબેન દલસાણીયા
  • પક્ષ: ભાજપ (બહુમતી)

જોડિયા તાલુકા પંચાયત:

  • પ્રમુખ: વૈશાલીબેન ચનીયારા
  • ઉપપ્રમુખ: ચેતનભાઈ રામપરિયા
  • પક્ષ: ભાજપ (બહુમતી)

કાલાવડ તાલુકા પંચાયત:

  • પ્રમુખ: સેજલબેન રમેશભાઈ બથવાર
  • ઉપપ્રમુખ: હરપાલસિંહ જાડેજા
  • પક્ષ: ભાજપ (બહુમતી)
  • રાજકીય સમીકરણો:જિલ્લાની ૬માંથી ૫ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપની સ્પષ્ટ બહુમતી
  • લાલપુર તાલુકા પંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ની બહુમતી

જિલ્લાના એકંદર રાજકીય સમીકરણોમાં ભાજપે ૫ તાલુકા પંચાયતો પર કબજો જમાવ્યો છે, જ્યારે લાલપુરમાં આપની જીતને રાજકીય ગલ્લામાં મોટો ઉલટફેર ગણવામાં આવી રહ્યો છે. તમામ નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોએ પોતાના વિસ્તારના વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવાની નેમ વ્યક્ત કરી છે.

