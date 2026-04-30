જેલમાંથી છૂટતા જ તરખાટ મચાવનાર રીઢો સ્નેચર ક્રાઇમ બ્રાંચના સકંજામાં, 4 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

જાહેર બગીચાઓ કે રસ્તા પર એકલા ચાલતા સ્ત્રી-પુરુષોની રેકી કરી, તેમની નજીક જઈ બળપૂર્વક ચેઇન કે મોબાઈલ ઝૂંટવી પૂરઝડપે ફરાર થઈ જતો હતો

જાહેર બગીચાઓ કે રસ્તા પર એકલા ચાલતા સ્ત્રી-પુરુષોની રેકી કરી, તેમની નજીક જઈ બળપૂર્વક ચેઇન કે મોબાઈલ ઝૂંટવી પૂરઝડપે ફરાર થઈ જતો હતો
જાહેર બગીચાઓ કે રસ્તા પર એકલા ચાલતા સ્ત્રી-પુરુષોની રેકી કરી, તેમની નજીક જઈ બળપૂર્વક ચેઇન કે મોબાઈલ ઝૂંટવી પૂરઝડપે ફરાર થઈ જતો હતો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:20 PM IST

સુરત: શહેરના પાલ, અડાજણ અને અશ્વિનીકુમાર જેવા વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે મોર્નિંગ વોક માટે નીકળતા નાગરિકોને નિશાન બનાવી તરખાટ મચાવનાર રીઢા ગુનેગારને સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાંચે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પાસેથી મોંઘા આઇફોન અને સોનાના પેન્ડન્ટ સહિત કુલ રૂપિયા 3,38,545/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરી સ્નેચિંગના કુલ 4 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી નાખવામાં આવ્યો છે.

ઝડપાયેલ આરોપી સાહીલ ઉર્ફે શાહુ ઉર્ફે વસીમ ઝાકીર શેખ (ઉ.વ. 23, રહે. લીંબાયત, સુરત) અત્યંત રીઢો ગુનેગાર છે. તેની ગુના કરવાની પદ્ધતિ (MO) મુજબ, તે વહેલી સવારે તેના બ્લુ કલરના એક્સેસ મોપેડ (GJ 19 BC 4067) પર નીકળતો હતો. જાહેર બગીચાઓ કે રસ્તા પર એકલા ચાલતા સ્ત્રી-પુરુષોની રેકી કરી, તેમની નજીક જઈ બળપૂર્વક ચેઇન કે મોબાઈલ ઝૂંટવી પૂરઝડપે ફરાર થઈ જતો હતો.

પોલીસ 3.38 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓમાં પકડાઈ ચૂક્યો છે અને પાસા (PASA) હેઠળની સજા કાપી માત્ર ૨૦ દિવસ પહેલા જ જેલમુક્ત થયો હતો. જેલમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ તેણે ફરી ગુનાખોરીનો રાહ પકડ્યો હતો. તેણે કબૂલાત કરી છે કે તેણે પાલ વિસ્તારમાં ૩ રાહદારીઓને ટાર્ગેટ કર્યા હતા તેમજ અડાજણ અને અશ્વિનીકુમાર વિસ્તારમાંથી બે મોંઘા આઇફોનની લૂંટ ચલાવી હતી.

પોલીસે કબજે કરેલો મુદ્દામાલ:

સોનાનું પેન્ડન્ટ (રૂ. 78,742/-)

એપલ આઇફોન17 (રૂ. 1,64,803/-)

એપલ આઇફોન15 પ્રો (રૂ. 40,000/-)

વિવો મોબાઈલ (રૂ. 5,000/-)

એક્સેસ મોપેડ (રૂ. 5,000/-)

કુલ કિંમત: રૂ. 3,38,545/-

ક્રાઇમ બ્રાંચની ઝોન-07 એન્ટી એક્ષ્ટ્રોશન સ્કોડની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે વર્કઆઉટ કરી આરોપીને ભેસ્તાન આવાસ પાસેથી દબોચી લીધો હતો. આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ ઉધના, અડાજણ અને ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલ ક્રાઇમ બ્રાંચે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

