વાપીમાં CGST કચેરીમાં ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2 અધિકારી રૂ.2000ની લાંચ લેતા ઝડપાયા
કચેરીમાં જ ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2 અધિકારી લાંચ લેવામાં કેસમાં પકડાતા અન્ય કર્મચારીઓમાં ફફડાટ મચી જવા પામ્યો હતો.
Published : October 14, 2025 at 8:21 PM IST
વલસાડ: ગુજરાતમાં દિવાળીના તહેવાર પહેલા વધુ એક લાંચિયા સરકારી બાબુ ACBની ટ્રેપમાં ફસાયા છે. વાપી-વલસાડમાં આવેલી સ્ટેટ જી.એસ.ટીની કચેરીમાં ફુલછોડના કુંડા આપનાર વેપારીનું બિલ પાસ કરાવવા માટે લાંચ માંગવામાં આવી હતી. કચેરીમાં જ ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2 અધિકારી લાંચ લેવામાં કેસમાં પકડાતા અન્ય કર્મચારીઓમાં ફફડાટ મચી જવા પામ્યો હતો.
ફૂલ-છોડના વેપારી પાસે લાંચ માગી
વિગતો મુજબ, ફરિયાદીને વાપી સી.જી.એસ.ટી. એન્ડ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ કચેરી ખાતે ફૂલછોડના કુંડાનો ઓર્ડર આપેલો હતો. જે ઓર્ડર મુજબના ફૂલછોડના કુંડા ફરીયાદીએ આપેલા હતા. જે બિલના નાણાં ફરીયાદીને મળેલા ન હોવાથી, તે આ કામના આક્ષેપિતોને મળવા પહોંચ્યા હતા. જેનું બિલ મંજૂર કરવા માટે આક્ષેપિતોએ રૂ.2000 ની લાંચની માંગણી કરેલી હતી. જોકે જે લાંચની રકમ ફરીયાદી આપવા માંગતા ન હોવાથી એ.સી.બી.નો સંપર્ક કરી ફરીયાદ આપેલી હતી.
ACBની ટ્રેપમાં અધિકારી પકડાયા
જેના આધારે ACB દ્વારા લાંચના છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ફરિયાદી સાથે આક્ષેપિત ક્લાસ-2 GST અધિકારી કપીલ જૈને હેતુલક્ષી વાતચીત કરી હતી અને રૂ.2000ની લાંચની માંગણી કરી હતી. જે અન્ય આરોપી ક્લાસ-1 GST અધિકારી રવિશંકર ઝાએ સ્વીકારી હતી. આમ બંન્ને આરોપીઓ સ્થળ પર પકડાઇ ગયા હતા.
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા અમદાવાદમાં ગઈકાલે RTO કચેરીમાં ફરજ બજાવતી જુનિયર ક્લાર્ક મહિલા પણ લાંચ લેવાના ગુનામાં ACBના છટકામાં પકડાઈ હતી. ડુપ્લિકેટ RC આપવા માટે મહિલા કર્મીએ 800 રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી. આ માટે તેણે QR કોડ મારફતે લાંચ સ્વીકારી હતી, જે ACBના છટકામાં પકડાઈ ગઈ હતી.
