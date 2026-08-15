ભાવનગરમાં આવ્યું છે 1 સદી જૂનું ભારત માતાનું મંદિર, 1925માં જયપુરથી મૂર્તિ લાવીને અહીં સ્થાપના કરાઈ હતી
ગુજરાતના કાઠિયાવાડ કહેવાતા ભાવનગર જિલ્લામાં ભારત માતાનું 100 વર્ષથી પણ જૂનું મંદિર આવેલું છે. જ્યાં આજે પણ ગામ લોકો અને દેશભક્તો આવીને નમન કરે છે.
Published : August 15, 2026 at 7:10 AM IST
ભાવનગર: દેશ અત્યારે 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. દેશભરમાં તિરંગા યાત્રા નીકળી રહી છે, ભારત માતા કી જયના નારાથી શેરીઓ ગુંજી રહી છે. જોકે આ વચ્ચે ગુજરાતના કાઠિયાવાડ કહેવાતા ભાવનગર જિલ્લામાં ભારત માતાનું 100 વર્ષથી પણ જૂનું મંદિર આવેલું છે. જ્યાં આજે પણ ગામ લોકો અને દેશભક્તો આવીને નમન કરે છે. ભારત માતાના આ મંદિરના ઈતિહાસ વિશેનો આ ખાસ અહેવાલ ETV ભારત પર જાણીએ.
ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણાથી 11 કિલોમીટર દૂર મઢડા ગામ આવેલું છે. અહીં ભારત માતાનું મંદિર છે. સ્થાનિકો મુજબ 2 એપ્રિલ 1925ના રોજ મહાત્મા ગાંધી અને લોકમાન્ય તિલકે મોખડકાથી મઢડા પગપાળા ચાલતા આવીને મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. આ મંદિર 6,041 રૂપિયાના ખર્ચે બનેલું છે. આ મૂર્તિ જયપુરથી લાવવામાં આવી હતી. મંદિરની માલિકી મહેન્દ્રભાઈ સુધાકર ભાઈ શાહ અને તેમના ભાઈઓની હોવાનું મંદિરની અંદર લખેલા એક બોર્ડ મારફત દર્શાવવામાં આવેલું છે. તેમના દાદા દ્વારા આ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હોવાનું તેમનું કહેવું છે. જોકે સલામતીના કારણે હાલમાં મંદિરના ગેટ બંધ રાખવામાં આવે છે.
સ્થાનિકોએ કહ્યું, 1925માં થઈ સ્થાપના
ETV ભારતની ટીમ પાલીતાણાના મઢડા ગામે પહોંચી ત્યારે દુકાન ચલાવતા જામસંગભાઈ પરમાર સાથે વાતચીત થઈ. તેમને જણાવ્યું કે, ભારતમાતાનું અહીંયા મઢડા ખાતે મંદિર છે. બીજી એપ્રિલ 1925ના રોજ મહાત્મા ગાંધી અને લોકમાન્ય તિલક મોખડકાથી મઢડા પગપાળા ચાલીને આવીને મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. આ મંદિરના દરવાજા કે દીવાલ કૂદીને હાલમાં જવું પડે છે. આ માટે અમે અનેક નેતાઓને પણ રજૂઆત કરી હતી પણ કોઈ કશું કરતું નથી. મંદિરના દ્વાર ખુલ્લા થાય તેવી અમારી માંગ છે.
દર્શને આવતા આસપાસના લોકો
મઢડા ગામના રેલવે સ્ટેશનની સામે ભારત માતાનું મંદિર આવેલું છે. ETV ભારતની ટીમ જ્યારે મંદિર પર પહોંચી ત્યારે કેટલાક દર્શનારથીઓ પણ આવી પહોંચ્યા હતા. તે પૈકીના પાલીતાણાના રહેવાસી કાળુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે પાલીતાણાથી આવીએ છીએ. આ દેશ આઝાદ થયો ગાંધીજી વખતથી આ મંદિર છે. અમે અહીંયા લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે દર્શન કરવા આવે. ત્યારે વધુ એક પાલીતાણાના રહેવાસી અનિલભાઈ જણાવ્યું હતું કે, પાલીતાણા તાલુકાનું આ મઢડા ગામ ભારત માતાનું મંદિર છે. જે દેશનું બીજું મંદિર છે. લોકો અહીંયા આવે અને દર્શન કરે તેવી અમારી અપીલ છે.
વૃદ્ધ દ્વારા મંદિર સ્થાપના સમયની ક્ષણ રજૂ કરી
ભારત માતાના મંદિરની મુલાકાત બાદ ગામના એક 89 વર્ષના વૃદ્ધ વ્યક્તિ સાથે વાત થઈ. નામ નહીં આપવાના શરતે તેમને જણાવ્યું, મારે અત્યારે 89મું વર્ષ ચાલે છે ત્યારે હું 12 થી 13 વર્ષનો હતો. અમે પહેલા અહીંથી પાલીતાણા ગયા ત્યાંથી મોખડકા આવેલા અને ત્યાંથી પગપાળા અહીંયા આવેલા હતા તે સમયે ગાંધીજી યુવાન હતા અને સડસડાટ ચાલતા હતા. સાથે લોકમાન્ય તિલક પણ હતા શિવજીભાઈ પણ હતા. અહીંયા પહેલા મંદિરની બાજુમાં વણાટ શાળા ચાલતી હતી. જેમાં વિધવા બહેનો હોય તેને કામ આપવામાં આવતું હતું. અહીંયા લોકમાન્ય તિલક છે શેખ અબ્દુલ્લા વગેરે જેવા નેતાઓ પણ આવતા હતા.
માલિકી હક ધરાવતા પરિવારનો મત
મંદિરની માલિકી મહેન્દ્રભાઈ સુધાકર ભાઈ શાહ અને તેમના ભાઈઓની હોવાનું મંદિરની અંદર લખેલા એક બોર્ડ મારફત દર્શાવવામાં આવેલું છે. આથી અમે મહેન્દ્રભાઈની મુલાકાત લીધી ત્યારે મહેન્દ્રભાઈ જણાવ્યું હતું કે, મારા દાદા શિવજી દેવજી મઢડા વાળા તરીકે ઓળખાય. તમને જે મૂર્તિમાં દેખાય છે તે વિચાર તેમને તે સમયમાં આવેલો. આથી તેમને મિત્રોને કહ્યું અને તેઓ જયપુરથી મૂર્તિ લાવ્યા હતા. હાલમાં એક ચર્ચા છે અને આક્ષેપો છે ત્યાં મૂર્તિ ગાંધીજી અવેલાને બનાવેલું મંદિર પણ એવું નથી. અમારા પાસે પુરાવા છે મંદિરની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય લઈને હાલમાં બંધ રાખવામાં આવે છે. અવાવરું જગ્યા છે કોઈ અસામાજિક તત્વો ઘૂસી શકે છે ત્યાં એક વ્યક્તિ પણ રાખવામાં આવ્યો છે જે દિવા ધૂપ પણ કરે છે. સરકારે આમાં આગળ આવે અને કશું કંઈક કરે તો અમે સહમત છીએ.
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