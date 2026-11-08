અરવલ્લીમાં સદીઓ જૂની આસ્થાઃ શામપુરના કુંઢેરા ડુંગર પર પ્રગટે છે 14 ફૂટ ઊંચું ઐતિહાસિક મેરાયું
કુંઢેરા ડુંગરની ટોચ પર સદીઓ જૂનું, 14 ફૂટ ઊંચું વિશાળ અને ભવ્ય મેરાયું પ્રગટાવવામાં આવે છે.
Published : November 8, 2026 at 8:08 PM IST
અરવલ્લીઃ ગુજરાતની ધરતી તેના સમૃદ્ધ વારસા, સંસ્કૃતિ અને અનોખી પરંપરાઓ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. દિવાળીના પર્વે જ્યારે આખો દેશ દીવાઓના પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠે છે, ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં આવેલું શામપુર ગામ એક અદભુત અને અલૌકિક પરંપરાનું સાક્ષી બને છે. અહીં કુંઢેરા ડુંગરની ટોચ પર સદીઓ જૂનું, 14 ફૂટ ઊંચું વિશાળ અને ભવ્ય મેરાયું પ્રગટાવવામાં આવે છે. આ પરંપરા માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ આસપાસના અનેક ગામોની અતૂટ આસ્થા અને એકતાનું પ્રતીક છે.
દિવાળી આવે એટલે નાના કસ્બાઓમાં મેરાયા પ્રગટાવી ઘી પુરવાની પ્રથા જોવા મળતી હોય છે. અરવલ્લીમાં આ પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં 14 ફૂટ ઊંચા મેરાયામાં ઘી પુરવાની પ્રથા આજે પણ યથાવત છે. મોડાસા તાલુકાના શામપુર ગામના ડુંગર આવેલા તેર ફૂટ ઉંચા મેરાયામાં ગ્રામજનો દિવાળીના દિવસે ઘી પુરે છે, અને દેવ દિવાળી સુધી તેની પૂજા કરે છે.
મહાભારતકાળ સાથે જોડાયેલો છે ઇતિહાસ
સ્થાનિક લોકવાયકાઓ અને માન્યતાઓ અનુસાર, આ અનોખી પરંપરાનો ઇતિહાસ મહાભારતકાળ જેટલો જૂનો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પાંડવોએ તેમના અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યારથી જ આ ડુંગર પર દીપ પ્રગટાવવાની શરૂઆત થઈ હતી. પેઢી દર પેઢી બદલાતી રહી, પરંતુ શામપુર અને આસપાસના લોકોએ પોતાના પૂર્વજોના આ ભવ્ય વારસાને આજે પણ એટલી જ શ્રદ્ધા સાથે જીવંત રાખ્યો છે.
આજે પણ ગ્રામજનોએ પરંપરા મુજબ હાથમાં મેરાયું લઇને ડુંગર પર ચઢાણ કરીને પણ મેરાયું પ્રગટાવા પહોંચી જાય છે. શામપુરાના ડુંગર પર પ્રગટાવાયેલા મેરાયુંનો પ્રકાશ આસપાસના રામપુર, ગઢડા, ખંભીસર, સરડોઇ, મેઢાસણ, લાલપુર, નવા, દાવલી સહિતના ગામમાં જોવા મળે છે. 52 ગામના લોકો 30 કિલોથી વધુ ઘી એકઠું કરી મરાયું પ્રગટાવે છે, સાથે જે દિવાળીથી લઈ દેવ દિવાળી સુધી આ મેરાયું પ્રગટ રહે છે.
ભક્તિ અને સમર્પણની અનોખી વિધિ
દર વર્ષે દિવાળીના પવિત્ર તહેવાર પર કુંઢેરા ડુંગરની ટોચ પર આવેલા આ 14 ફૂટ ઊંચા મેરાયાને પ્રગટાવવાની પરંપરા છે. આ દીપને પ્રગટાવવા માટે કોઈ સામાન્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ થતો નથી, પરંતુ આસપાસના શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવેલું 30 કિલોથી વધુ શુદ્ધ ઘી તેમાં રેડવામાં આવે છે. દિવાળીની રાત્રે જ્યારે આ મહાકાય મેરાયું પ્રગટાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો દિવ્ય પ્રકાશ કિલોમીટરો દૂર સુધી ફેલાઈ જાય છે.
ગામના વતની શિવાનંદ મહારાજના જણાવ્યા મુજબ, પાંડવોના સમયથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં દિવાળીના દિવસે 30 કિલો શુદ્ધ ઘીથી મહાજ્યોત પ્રગટાવવામાં આવે છે. આ જ્યોત દિવાળીથી દેવદિવાળી સુધી સતત 15 દિવસ અખંડ પ્રજ્વલિત રહે છે. દર વર્ષે આસપાસના ૫૨ ગામોના ભક્તો 'મેરાયા બાપજીની જય'ના નાદ સાથે દર્શન કરી ઘી અર્પણ કરી ધન્યતા અનુભવે છે.
52 ગામોની એકતાનું પ્રતીક
આ પરંપરાની સૌથી સુંદર બાબત એ છે કે તે માત્ર શામપુર પૂરતી મર્યાદિત નથી. આ મેરાયાના આયોજન, પૂજા અને ઘી એકત્રિત કરવાની સેવામાં આસપાસના ૫૨ ગામોના લોકો સ્વેચ્છાએ જોડાય છે. જાતિ કે જ્ઞાતિના ભેદભાવ ભૂલીને, હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો કુંઢેરા ડુંગર પર એકત્રિત થાય છે. આ એકતા જ આ મેરાયાને સાચા અર્થમાં ભવ્ય બનાવે છે.
મહાભારત કાળથી પ્રખ્યાત દામોદરગિરી કુંભેરા મહાદેવ (લોખંડ મહાદેવ) તીર્થધામ ખાતે શ્રી પંચ આહ્વાન અખાડા (16 મઢી) કોલેશ્વર સરકારના સાનિધ્યમાં સંત દામોદર પુરીજી મહારાજે દિવાળીના પાવન પર્વે સૌ ભક્તો અને ધર્મપ્રેમી જનતાને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ પવિત્ર ધામમાં વર્ષોથી અખંડ ધૂણો પ્રજ્વલિત છે તેમજ ગૌમાતાની નિઃસ્વાર્થ સેવા કરવામાં આવે છે. સંતશ્રીએ તીર્થધામની ઐતિહાસિક મહત્તા વર્ણવી સૌના સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાર્થના કરી હતી.
આજના આધુનિક યુગમાં જ્યાં જૂની પરંપરાઓ વિસરાતી જાય છે, ત્યાં શામપુરનું આ 14 ફૂટ ઊંચું મેરાયું આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહરને મજબૂત રાખે છે. તે આપણને યાદ અપાવે છે કે આસ્થા, એકતા અને ભક્તિમાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે.
આ પણ વાંચોઃ