સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં નવો અધ્યાય! પ્રથમ મહિલા કુલપતિ તરીકે પ્રો. વિજિતા સિંહ અગ્રવાલે સંભાળ્યો પદભાર
યુનિવર્સિટીની સ્થાપના બાદ પ્રથમ વખત મહિલા કુલપતિ તરીકે પ્રો. વિજિતા સિંહ અગ્રવાલે સોમવાર, 10 નવેમ્બર 2026ના રોજ વિધિવત પદભાર સંભાળ્યો
Published : November 11, 2026 at 1:24 PM IST
વડોદરા: વડોદરા સ્થિત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો છે. યુનિવર્સિટીની સ્થાપના બાદ પ્રથમ વખત મહિલા કુલપતિ તરીકે પ્રો. વિજિતા સિંહ અગ્રવાલે સોમવાર, 10 નવેમ્બર 2026ના રોજ વિધિવત પદભાર સંભાળ્યો છે. આ અગાઉ તેઓ નવી દિલ્હી સ્થિત ગુરુ ગોવિંદ સિંહ ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલા હતા. શૈક્ષણિક અને વહીવટી ક્ષેત્રે બહોળો અનુભવ ધરાવતા પ્રો. અગ્રવાલના નેતૃત્વમાં યુનિવર્સિટીને ઉચ્ચ શિક્ષણ, સંશોધન અને નવીનતાના ક્ષેત્રે નવી દિશા મળવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આજના સમયમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે માત્ર અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષાઓ પૂરતી મર્યાદિત રહેવાને બદલે સંશોધન, ટેકનોલોજી, નવીન વિચારધારા અને રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં યોગદાન આપવું પણ એટલું જ મહત્ત્વનું બન્યું છે. સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત પણ વિવિધ શૈક્ષણિક અને સંશોધન ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવા તથા રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આવી સ્થિતિમાં નવા કુલપતિ તરીકે પ્રો. વિજિતા સિંહ અગ્રવાલની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ મહિલા કુલપતિ તરીકે તેમની નિમણૂક માત્ર એક વહીવટી ફેરફાર નથી, પરંતુ સંસ્થાના નેતૃત્વમાં એક નવો અધ્યાય પણ છે. તેમના શૈક્ષણિક અને વહીવટી અનુભવના આધારે યુનિવર્સિટીની આગામી શૈક્ષણિક દિશા, સંશોધન પ્રવૃત્તિઓ અને સંસ્થાકીય વિકાસ અંગે નવી અપેક્ષાઓ ઊભી થઈ છે.
પ્રો. વિજિતા સિંહ અગ્રવાલે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા કુલપતિ તરીકે પદભાર સંભાળતાં યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં નવી શરૂઆત થઈ છે. હવે તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, સંશોધન, ઇનોવેશન અને સંસ્થાકીય વિકાસને કેટલી નવી દિશા મળે છે તેના પર શૈક્ષણિક જગતની નજર રહેશે.