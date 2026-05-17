રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર સેન્ટ્રલ IBએ 10 કરોડની 400 કિલો બિનહિસાબી ચાંદીનો જથ્થો ઝડપ્યો

યુપીના વારાણસીથી એર કાર્ગો મારફતે મોકલાયેલું કન્સાઇનમેન્ટ પકડાતાં સોની બજારમાં ફફડાટ; ઇન્કમટેક્સ અને જીએસટી વિભાગ પણ તપાસમાં જોડાય તેવી પ્રબળ શક્યતા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 5:15 PM IST

રાજકોટ: ગુજરાતના અર્થતંત્રના મહત્વના શહેર અને સોના-ચાંદીના વેપારના મુખ્ય હબ ગણાતા રાજકોટના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓએ એક અતિ ગુપ્ત ઓપરેશન પાર પાડીને કરોડો રૂપિયાની કિંમતી ધાતુનો શંકાસ્પદ જથ્થો પકડી પાડવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે.

દેશની પ્રતિષ્ઠિત એજન્સી સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) ના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમે દિલ્હીથી મળેલી ચોક્કસ અને અત્યંત સચોટ બાતમીના આધારે એરપોર્ટના કાર્ગો ટર્મિનલ પર ઓચિંતો દરોડો પાડયો હતો. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન અધિકારીઓએ કાનૂની દસ્તાવેજો વિના લાવવામાં આવેલી અંદાજે 10 કરોડ રૂપિયાની આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત ધરાવતી 400 કિલોગ્રામ શુદ્ધ ચાંદી જપ્ત કરી છે, જેને પગલે સ્થાનિક બજારના કરોડોના ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે

એરપોર્ટ સુરક્ષા અને ગુપ્તચર વિભાગના સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી સુધારેલી વિગતો મુજબ, કિંમતી ચાંદીનો આ વિશાળ જથ્થો ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી (કાશી) થી ખાસ એર કુરિયર સર્વિસ મારફતે બુક કરીને અહીં મોકલવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે વારાણસીની પ્રખ્યાત ‘સનરાઈઝ પેઢી' નામના બુલિયન વેપારી દ્વારા આ કરોડોની કિંમતનો માલ એર કાર્ગોમાં ચડાવવામાં આવ્યો હતો. આ શંકાસ્પદ પાર્સલની ડિલિવરી લેવા માટે અહીંના સ્થાનિક સામાકાંઠા વિસ્તારના એક બહુ નામાંકિત અને પ્રતિષ્ઠિત ચાંદીના હોલસેલ વેપારીનું નામ સામે આવી રહ્યું છે, જેથી સુરક્ષા એજન્સીઓએ તે દિશામાં પણ પોતાના કાનૂની સકંજો કસવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

આ સમગ્ર કૌભાંડની ગંભીરતા અને રાષ્ટ્રીય સ્તરના આર્થિક ગુનાની આશંકાને જોતાં સેન્ટ્રલ આઈ.બી. દ્વારા અત્યંત ઝીણવટભરી અને આક્રમક પૂછપરછનો દૌર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. એજન્સીના વરિષ્ઠ કમાન્ડિંગ અધિકારીઓ એ બાબતની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહ્યા છે કે આટલો મોટો કિંમતી જથ્થો સત્તાવાર બિલિંગ વગર માત્ર જીએસટી ચોરી કરવા માટે લાવવામાં આવી રહ્યો હતો કે પછી તેની પાછળ કોઈ મોટું આંતરરાજ્ય હવાલા નેટવર્ક અથવા ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારો (મની લોન્ડરિંગ) કામ કરી રહ્યા છે. આ કેસની વ્યાપકતાને જોતા ટૂંક સમયમાં જ કેન્દ્રીય ઇન્કમટેક્સ (IT) એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગ અને સ્ટેટ જીએસટી વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સત્તાવાર રીતે આ જોઈન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જોડાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

હાલ પૂરતું સુરક્ષા એજન્સીઓએ વારાણસી અને સ્થાનિક પેઢીના તમામ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન, વ્હોટ્સએપ ચેટ્સ અને કમ્પ્યુટર હાર્ડ ડિસ્ક પોતાના કબજામાં લઈને સ્કેનિંગ શરૂ કર્યું છે. તપાસનીશ અધિકારીઓ એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે આ બંને પેઢીઓ વચ્ચે ભૂતકાળમાં પણ આવા શંકાસ્પદ કન્સાઇનમેન્ટની આપ-લે થઈ છે કે કેમ અને અત્યાર સુધીમાં એરપોર્ટ માર્ગે કેટલો માલ સગેવગે કરવામાં આવ્યો છે તેનો પાછલા એક વર્ષનો તમામ એર કાર્ગો લોગ રેકોર્ડ પણ બારીકાઈથી ખંખાડવામાં આવી રહ્યો છે. વેપારી પેઢીના માલિકોના બેંક ખાતાઓ અને સોના-ચાંદીના સ્ટોક રજિસ્ટરની વિગતો પણ મંગાવવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહીના લીધે પ્રખ્યાત સોની બજારના એસોસિએશનો અને મોટા ગજાના ઇમ્પોર્ટર્સમાં તીવ્ર ફફડાટ અને ચર્ચાનો માહોલ ગરમ થયો છે કારણ કે એરપોર્ટ પરથી આટલી મોટી માત્રામાં બિનહિસાબી કિંમતી ધાતુ પકડાવાની આ પ્રથમ મોટી ઘટના છે. કાયદાકીય નિષ્ણાતોના મતે જો વેપારી આગામી સમય મર્યાદામાં આ જથ્થાના કાયદેસરના ખરીદ-વેચાણના બિલો, ઓરિજિનલ સોર્સ અને ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીના પુરાવા રજૂ નહીં કરી શકે તો કરોડો રૂપિયાના દંડની સાથે મોટી જેલની સજાની કાનૂની જોગવાઈઓ લાગુ થઈ શકે છે. હાલમાં એરપોર્ટની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સખત કરી દેવામાં આવી છે અને શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરીને ગુપ્ત સ્થળે પૂછપરછ ચાલુ હોવાના અહેવાલો મળી રહ્યા છે.

