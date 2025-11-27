ETV Bharat / state

કેન્દ્ર સરકારે ઓખા–કાનાલુસ રેલ ડબલ લાઇન પ્રોજેક્ટને આપી મંજૂરી, ગુજરાતને આપી મોટી ભેટ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ કમિટી (CCEA) એ તાજેતરમાં ઓખા–કાનાલુસ વિભાગના ડબલ લાઇન પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી દીધી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 5:04 PM IST

રાજકોટ: ભારત સરકાર દ્વારા ઓખા અને કાનાલુસ રેલ લાઇન બાબતે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે, જેમાં રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા અહીંયા રેલવેના ડબલ લાઈન પ્રોજેક્ટ માટેની કામગીરી અંગેની જાહેરાત કરી છે અને ગુજરાતને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપતા રાજકોટ રેલવે ડિવિઝનલ મેનેજરે આ અંગે મીડિયા સમક્ષ વિસ્તૃત માહિતી જાહેર કરી છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ કમિટી (CCEA) એ તાજેતરમાં ઓખા–કાનાલુસ વિભાગના ડબલ લાઇન પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ પરિયોજનાને પીએમ-ગતિ શક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન હેઠળ આયોજિત કરવામાં આવી છે, જેનું મુખ્ય ધ્યાન સંકલિત આયોજન અને હિતધારકોની સલાહ દ્વારા મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટી અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા વધારવા પર છે. આ પરિયોજના લોકો, માલસામાન અને સેવાઓની અવરજવર માટે અવિરત કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 'નવા ભારત'ના વિઝનને અનુરૂપ છે, જેનો હેતુ આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક વિકાસ કરવાનો છે.

દેવભૂમિ દ્વારકા ક્ષેત્રના આધ્યાત્મિક, આર્થિક અને લોજિસ્ટિક્સ વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે આ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. દ્વારકા વિશ્વના મુખ્ય તીર્થસ્થળોમાંનું એક છે, અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં આવેલો ઓખા–કાનાલુસ વિભાગ આ પવિત્ર ધામ સુધી પહોંચવાનો મુખ્ય રેલ માર્ગ છે. આ રેલ સેક્શન સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રની બંદર કનેક્ટિવિટી અને ઔદ્યોગિક ગતિવિધિઓ માટે પણ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે અને તે જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાઓમાંથી પસાર થાય છે. મુસાફરો તેમજ માલગાડીઓની વધતી માંગને જોતાં આ પરિયોજનાનું મહત્વ વધુ વધી જાય છે.

રાજકોટ ડિવિઝનના DRM ગિરીરાજકુમાર મીનાએ આ અંગે જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ ઓખા પોર્ટ અને સલાયા પોર્ટ જેવા મુખ્ય આર્થિક કેન્દ્રોને વધુ મજબૂત રેલ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે, જેનાથી લગભગ 11 મિલિયન ટન વધારાની માલ પરિવહન ક્ષમતા વિકસિત થશે. તેનાથી દર વર્ષે આશરે 14 કરોડ કિલોગ્રામ CO₂ ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થશે, જે લગભગ 56 લાખ વૃક્ષો વાવવાની સમકક્ષ છે. સાથે જ, દર વર્ષે 2.8 કરોડ લીટર ડીઝલની બચત અને આશરે 311 કરોડ રૂપિયાની લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. અહિયાં 159 કિલોમીટર લાંબા આ ડબલિંગ પ્રોજેક્ટની કુલ કિંમત 1,457 કરોડ રૂપિયા છે. આમાં 7 મુખ્ય અને 143 નાના પુલનો સમાવેશ થાય છે અને કુલ 12 સ્ટેશનો ઓખા, મીઠાપુર, દ્વારકા, ગોરિંજા, ઓખામઢી, ભાટિયા, ભોપલકા, ભાટેલ, ખંભાળિયા, મોડપુર, અને કાનાલુસ આ રૂટમાં આવરી લેવામાં આવશે. પરિયોજના પૂર્ણ થવા પર દ્વારકા આવતા તીર્થયાત્રીઓને ઝડપી, સુરક્ષિત અને અવિરત મુસાફરીની સુવિધા મળશે. આ ઉપરાંત, ખાદ્ય મીઠા સહિત વિવિધ વસ્તુઓના માલ પરિવહનમાં પણ મહત્વપૂર્ણ વધારો થશે.

વર્તમાનમાં રાજકોટ–કાનાલુસ વિભાગ (111 કિમી) પર ડબલિંગ કાર્ય 1,080 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ઝડપથી પ્રગતિ પર છે અને આશરે 70% કાર્ય પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, જેને જૂન 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રની કનેક્ટિવિટી, ઉદ્યોગ, પોર્ટ લોજિસ્ટિક્સ, તીર્થ પ્રવાસન અને પર્યાવરણ સંરક્ષણમાં મોટો બદલાવ લાવનારો છે.

