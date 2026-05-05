કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતમાં બે નવા સેમિકન્ડક્ટર યુનિટને મંજૂરી આપી; ₹3,936 કરોડનું રોકાણ
કેબિનેટે ₹3,936 કરોડથી વધુના કુલ રોકાણ સાથે બે વધારાના સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન યુનિટને મંજૂરી આપી છે.
Published : May 5, 2026 at 8:45 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનને વેગ આપવા માટે વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. મંગળવારે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ₹3,936 કરોડના ખર્ચે બે નવા સેમિકન્ડક્ટર એકમોને મંજૂરી આપી. ઉલ્લેખનીય છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠક દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
આ નિર્ણયની જાહેરાત કરતા, કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ ભારતને વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇનમાં મજબૂત સ્થાન મેળવવામાં મદદ કરશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને નવી ગતિ પ્રદાન કરશે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે નોંધ્યું હતું કે આ સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સને ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવી છે; તેમાં GaN (ગેલિયમ નાઇટ્રાઇડ) ટેકનોલોજી પર આધારિત દેશની પ્રથમ વાણિજ્યિક મીની/માઇક્રો-LED ડિસ્પ્લે સુવિધા, તેમજ સેમિકન્ડક્ટર પેકેજિંગ સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે.
Cabinet’s approval of new projects under the India Semiconductor Mission is a part of our efforts towards making India a leader in the global semiconductor value chain, focussing on manufacturing, packaging and advanced materials. India’s advances in the world of semiconductors…— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
આ સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન સુવિધાઓ ગુજરાતમાં આશરે ₹3,936 કરોડના કુલ રોકાણ સાથે સ્થાપિત કરવામાં આવશે અને કુલ 2,230 કુશળ વ્યાવસાયિકો માટે રોજગારીનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે.
ક્રિસ્ટલ મેટ્રિક્સ લિમિટેડ (CML) ગુજરાતના ધોલેરામાં કમ્પાઉન્ડ સેમિકન્ડક્ટર ફેબ્રિકેશન અને ATMP (એસેમ્બલી, ટેસ્ટિંગ, માર્કિંગ અને પેકેજિંગ) માટે એક સંકલિત સુવિધા સ્થાપશે, જેથી મિની અને માઇક્રો-LED ડિસ્પ્લે મોડ્યુલ્સનું ઉત્પાદન કરી શકાય. સુચી સેમિકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (SSPL) ગુજરાતના સુરતમાં ડિસ્ક્રીટ સેમિકન્ડક્ટરના ઉત્પાદન માટે આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી અને ટેસ્ટ (OSAT) સુવિધા સ્થાપશે.
આ બે મંજૂરીઓ દેશના સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે, કારણ કે ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન હેઠળ મંજૂર કરાયેલા પ્રોજેક્ટ્સની કુલ સંખ્યા હવે 12 પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાં આશરે ₹1.64 લાખ કરોડનું સંચિત રોકાણ સામેલ છે.