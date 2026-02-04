સ્વરાજ યોજના ખાદી ઉદ્યોગને બચાવી શકશે? ભાવનગરમાં ખાદીનું વેચાણ ઘટ્યું
ખાદી સ્વરાજ યોજનાને લઈને કેવી અસર થઈ શકે છે, ત્યારે ભાવનગરમાં વર્ષોથી ખાદી બનાવીને વહેંચતા કારીગરો માટે યોજના ફાયદાકારક છે.
Published : February 4, 2026 at 5:58 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં આઝાદી બાદથી વર્ષોથી ચાલતી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગમાં ખાદીની ખરીદીમાં હાલ નિરસતા સામે આવી છે. ખાદી ગ્રામઉદ્યોગને ખોટ ગઈ છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે બજેટમાં આપેલી યોજના કારીગરો માટે જાહેર કરી છે.
કેન્દ્ર સરકારના બજેટમાં ખાદીના કારીગરોને લઈને યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. ખાદી સ્વરાજ યોજનાને લઈને કેવી અસર થઈ શકે છે, ત્યારે ભાવનગરમાં વર્ષોથી ખાદી બનાવીને વહેંચતા કારીગરો માટે યોજના ફાયદાકારક છે, કે કેમ તેને લઈને ખાદી ગ્રામઉદ્યોગની મુલાકાત લેતા હાલની સ્થિતિ અને સરકાર પાસે શું અપેક્ષા છે, તે સામે આવ્યું હતું.
સ્વરાજ યોજનાને લઈને આવકારતુ ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ
ભાવનગર શહેરના ગાંધી સ્મૃતિમાં આવેલી ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ સંસ્થા વર્ષોથી છે, ત્યારે ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગના મેનેજર ભુપેશભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે "સરકારે જે વણકર અને કાતતા કારીગરો માટે યોજના લાવ્યા છે, ખૂબ સારી વાત છે, પણ જે રીબેટ ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે શરૂ થાય તો ખૂબ સારું. ખાદી સમગ્ર ભારતમાં બને છે, ગુજરાત થી હિમાચલ સુધી 500 કાઉન્ટની ખાદી બને છે. અમે પણ હાલ વેચાણ કરી રહ્યા છીએ."
"ખાદી હાલ અમારી પાસે 150 થી 1200 રૂપિયા સુધીની મીટરમાં વહેંચાય છે. ગુજરાતમાં અપને ખાસ કરીને 36 થી 45 પન્નાની ખાદી બનાવીએ છીએ. જેમાં પેન્ટ, સદરા, લેંઘા, કફની વગેરે બને છે. અમારી પાસે 5 વર્ષ પહેલાં 178 કારીગરો હતા. આજે માત્ર 78 કારીગરો રહ્યા છે. આ કારીગરોને સરકારે નક્કી કરેલા ભાવ આપવામાં આવે છે. જો કે કારીગરોને બાળકો શિક્ષિણમાં આગળ વધીને નોકરીઓ મેળવતા જાય જેથી માતાપિતાને કામ ખાદીનું છોડાવતા હોય જેથી કારીગરોની સંખ્યા ઓછી થઈ છે." - ભુપેશભાઈ શાહ, ગ્રામ ઉદ્યોગ મેનેજર ભાવનગર
કારીગરોને હાલમાં મળતા ભાવ અને અપેક્ષા
ભુપેશભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, હાલ કારીગરો દફતર બંધન હેઠળ ખાદીમાં 24.80ની મીટરે કિંમત મળે છે. ખાદીમાં પ્રકાર છે, જેમકે TVN, TMT, SF, 37120 વગેરે ખાદી અહીંયા બને છે, તેમાં ભાવ 24 રૂપિયાથી લઈને 40 રૂપિયા સુધી કારીગરોને ભાવ મળે છે. મીટરે જ્યારે સરકાર એક ચોરસ મીટરે 3 રૂપિયા વધારાની સહાય પણ મીટરે આપે છે.
આમ જોઈએ તો કારીગરોને ફાયદો ત્યારે થાય જ્યારે ખાદીની માગ વધે પણ હાલમાં અમે વર્ષે 70 લાખની જ ખાદી વહેંચી શકયા છીએ. રીબેટ યોજના હોય જે રો ખરીદી કરનાર વર્ગ વધી શકે માટે રીબેટ સરકારે આપે તેવી અમારી અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો...