અમદાવાદથી ધોલેરા હવે 48 મિનિટમાં, કેન્દ્રએ 20 હજાર કરોડની હાઈ-સ્પીડ ડબલ લાઈનને આપી મંજૂરી
સ્વદેશી ટેકનોલોજી ધરાવતો 134 કિમીનો પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે મુસાફરીના સમયમાં મોટો ઘટાડો કરશે, જેનાથી દૈનિક મુસાફરી અને તે જ દિવસે પરત ફરવાની સુવિધા મળશે.
Published : May 14, 2026 at 12:21 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રાદેશિક કનેક્ટિવિટીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCEA) એ બુધવારે 20,667 કરોડ રૂપિયાના અમદાવાદ (સરખેજ)-ધોલેરા સેમી હાઇ-સ્પીડ ડબલ લાઇન પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી.
રેલ્વે મંત્રાલયે X પર પોસ્ટ કર્યું કે, અમદાવાદ (સરખેજ) થી ધોલેરા પહોંચવામાં ફક્ત 48 મિનિટનો સમય લાગશે.
CCEA દ્વારા જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, સ્વદેશી ટેકનોલોજી ધરાવતો 134 કિમીનો પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ અને ધોલેરા વચ્ચે મુસાફરીના સમયમાં મોટો ઘટાડો કરશે, જેનાથી દૈનિક મુસાફરી અને તે જ દિવસે પરત ફરવાની સુવિધા મળશે.
આ પ્રોજેક્ટ અમદાવાદ, ધોલેરા SIR (સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન), આગામી ધોલેરા એરપોર્ટ અને લોથલ નેશનલ મેરીટાઇમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ (NHMC) વચ્ચે ઝડપી કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે. અમદાવાદને ધોલેરા સાથે જોડવાથી મુસાફરોનો મુસાફરીનો સમય ઘટશે, જેનાથી આરામદાયક દૈનિક મુસાફરી અને તે જ દિવસે પરત ફરવાની સુવિધા મળશે. આ સેમી-હાઈ-સ્પીડ રેલ્વે બે શહેરોને નજીક લાવવાની સાથે સેંકડો કિલોમીટર દૂર રહેતા લોકોને પણ એકબીજાની નજીક લાવશે.
આ ભારતીય રેલ્વેનો પહેલો સેમી હાઇ-સ્પીડ પ્રોજેક્ટ હશે, જે સ્વદેશી રીતે વિકસિત ટેકનોલોજી સાથે ડેવલપ કરાશે. ભારતના પ્રથમ સેમી-હાઈ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ તરીકે, આ પ્રોજેક્ટ એક અગ્રણી પ્રોજેક્ટ તરીકે સેવા આપશે, જે દેશભરમાં સેમી-હાઈ-સ્પીડ રેલના તબક્કાવાર વિસ્તરણ માટે સંદર્ભ મોડેલ તરીકે કાર્ય કરશે.
નવી લાઇનની દરખાસ્ત સીધી કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે અને ભારતીય રેલ્વે માટે કાર્યક્ષમતા અને સેવા વિશ્વસનીયતામાં વધારો કરશે. આ પ્રોજેક્ટથી આ ક્ષેત્રના લોકોને વ્યાપક વિકાસ દ્વારા "આત્મનિર્ભર" બનાવશે, જે તેમના રોજગાર/સ્વરોજગારની તકોમાં વધારો કરશે.
આ પ્રોજેક્ટ પીએમ-ગતિ શક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન પર આધારિત છે, જેમાં સંકલિત આયોજન અને હિસ્સેદારોના પરામર્શ દ્વારા મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટી અને લોજિસ્ટિક કાર્યક્ષમતા વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ લોકો, માલસામાન અને સેવાઓની અવરજવર માટે સીમલેસ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાને આવરી લેતો આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલ્વેના હાલના નેટવર્કમાં લગભગ 134 કિલોમીટરનો વધારો કરશે. પ્રસ્તાવિત પ્રોજેક્ટ્સ આશરે 5 લાખની વસ્તી ધરાવતા આશરે 284 ગામડાઓ સાથે કનેક્ટિવિટી વધારશે.
રેલ્વે, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ઊર્જા-કાર્યક્ષમ પરિવહન માધ્યમ હોવાથી, આબોહવા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં અને દેશના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડવામાં, તેલ આયાત (0.48 કરોડ લિટર) ઘટાડવામાં અને CO2 ઉત્સર્જન (2 કરોડ કિલોગ્રામ) ઘટાડવામાં મદદ કરશે, જે 10 લાખ વૃક્ષોના વાવેતર સમાન છે.
