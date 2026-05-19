રાજકોટમાં વસ્તી ગણતરી 2027નો ધમાકેદાર પ્રારંભ, 2 દિવસમાં 3000થી વધુ લોકોએ ઓનલાઇન સ્વગણના કરી
ગુજરાત રાજ્યમાં જનગણનાની કામગીરી 1થી 30 જૂન દરમિયાન થવાની છે ત્યારે હાલ સેલ્ફ એન્યુમરેશન એટલે કે સ્વગણના શરૂ થઈ ચૂકી છે.
Published : May 19, 2026 at 7:30 AM IST
રાજકોટ: ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 'જનગણના 2027'ના પ્રથમ તબક્કાની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે ઓનલાઇન 'સેલ્ફ એન્યુમરેશન' (સ્વગણના)નો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં શરૂઆતના માત્ર બે જ દિવસમાં 3,000થી વધુ જાગૃત નાગરિકોએ પોર્ટલ પર જઈને પોતાની વિગતો ઓનલાઇન સબમિટ કરી દીધી છે. રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. ઓમ પ્રકાશે પોતે પણ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નાગરિકોને વહેલી તકે ઓનલાઇન સ્વગણના કરવા અપીલ કરી છે. 17 મેથી શરૂ થયેલી આ ઓનલાઇન પ્રક્રિયા 31 મે સુધી ચાલશે, જેનાથી આગામી 1 થી 30 જૂન દરમિયાન ઘરે-ઘરે આવીને થનારી વસ્તી ગણતરીની કામગીરી અત્યંત સરળ અને ઝડપી બની જશે.
ગુજરાત રાજ્યમાં જનગણનાની કામગીરી 1થી 30 જૂન દરમિયાન થવાની છે ત્યારે હાલ સેલ્ફ એન્યુમરેશન એટલે કે સ્વગણના શરૂ થઈ ચૂકી છે. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં બે દિવસમાં 3000 થી વધુ લોકોએ સ્વગણના કરી છે. કલેક્ટરે પોતે સેલ્ફ એન્યુમરેશન કર્યા અંગેનો ફોટો બતાવી કહ્યું કે, લોકો ઝડપથી ઓનલાઇન સ્વગણના કરે જેથી વસ્તી ગણતરી સરળતાથી થઈ શકે. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં 7610 ગણતરીદારો દ્વારા પ્રથમ તબક્કાની ઘર ગણતરી કરવામાં આવશે.
સ્વગણના 17 મેથી 31 મે સુધી ચાલશે
રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. ઓમ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યમાં જનગણના 2027ની કામગીરી ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે. જેમાં સામાજિક, આર્થિક અને આવાસ સબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે. જે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને વિકાસકામોના આયોજન અને અમલીકરણ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
જે અંતર્ગત સ્વગણના 17 મેથી શરૂ થઈ ચૂકી છે. જે 31 મે સુધી ચાલશે. જેમાં નાગરિકો https://se.census .gov.in પર પોતાનું નામ, મોબાઇલ નંબર અને OTP નાખશે. જે બાદ અલગ અલગ પેજ ખૂલશે. જેમાં એન્ટ્રી કરવાની રહેશે.
1થી 30 જૂન દરમિયાન ગણતરીદારો તમારા ઘરે આવશે
રાજકોટ કલેક્ટરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ સેલ્ફ એન્યુમરેશનમાં ઘરની પરિસ્થિતિ, ઘરની છત, તળિયું, ટોયલેટ, પીવાના પાણીની સુવિધા અને કયા પ્રકારની મિલકતો ઘરમાં છે તેની વિગતો લખવાની રહેશે. જે પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા બાદ H થી શરૂ થતો 11 અંકનો ડિજિટલ કોડ મળશે. જેનો સ્ક્રીન શોટ લઈ શકશો અને તે અંગેનો SMS પણ મોબાઇલમાં આવશે.
1થી 30 જૂન દરમિયાન ગણતરીદારો જ્યારે તમારા ઘરે આવશે ત્યારે તેને તે ડિજિટલ કોડ આપવાનો રહેશે. જેથી આ કોડથી તમે જે માહિતી ભરી છે તે ફેચ કરી શકાય. રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અધિકૃત ગણતરીદારો અને સુપરવાઇઝરને નમૂનાનું આઈ કાર્ડ આપવામાં આવશે. જે આઈ કાર્ડ અધિકૃત વ્યક્તિ બતાવે તેને નાગરિકોએ પોતાનો ડિજિટલ કોડ આપવાનો રહેશે જેની સાથે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કે OTP આપવાનો રહેશે નહીં.
રાજકોટ જિલ્લામાં ગ્રામ્ય અને નગરપાલિકામાં 3476 ગણતરીદારો છે જેમાં 2982 ગણતરીદારો અને 494 સુપરવાઇઝર છે. જ્યારે મહાનગરપાલિકામાં 4134 નો મેન પાવર છે જેમાં ગણતરીદારો 3528 ગણતરીદારો અને સુપરવાઇઝર 606 છે. આમ રાજકોટ જિલ્લામાં કુલ 7610 નો મેન પાવર છે. જેમાં 6570 ગણતરીદારો છે અને 1100 જેટલા સુપરવાઇઝર છે. 2 દિવસમાં 3000થી વધુ લોકોએ સેલ્ફ એન્યુમરેશન કરવામાં આવેલું છે.
