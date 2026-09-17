PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં રંગાયું ગુજરાત, સોમનાથમાં શંખનાદ અને ડમરું નાદ, શામળાજીમાં ઝળહળ્યા 5 હજાર દીવા
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ, યાત્રાધામ શામળાજીમાં રોશનીનો શણગાર કરવામાં આવ્યો, જ્યારે રાજકોટમાં દીવડાં હાથમાં લઈને લોકોએ માનવ સાંકળ રચી હતી
Published : September 17, 2026 at 10:16 PM IST
સોમનાથ, શામળાજી, રાજકોટ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ગુજરાતભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં શંખનાદ અને ડમરુંનાદનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જ્યારે શામળાજીમાં વડાપ્રધાન મોદી માટે આશીર્વાદના દીવડાં પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. તો રાજકોટ શહેરમાં માનવ સાંકળ રચીને ઉજવણીમાં કરવામાં આવી હતી.
રોશનીથી ઝળહળ્યું સોમનાથ મંદિર
સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં સાંજે ‘આશીર્વાદનો દીવડો’ અને મહાઆરતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાથી ભરાઈ ગયું હતું. સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં પ્રજ્વલિત કરવામાં આવેલા અસંખ્ય દીવડાઓથી દિવ્ય પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠ્યો હતો. આશીર્વાદરૂપે પ્રજ્વલિત આ દીવડાઓ સુશાસનના પ્રકાશ અને જનસેવાના સંકલ્પના પ્રતીક સમાન બની રહ્યા હતા.
સોમનાથમાં શંખનાદ અને ડમરુંનાદ
મહાઆરતીના પ્રસંગે શંખનાદ અને ડમરૂનાદથી સમગ્ર સોમનાથ મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ધાર્મિક વાતાવરણ વચ્ચે ભક્તિમય માહોલ સર્જાતા ઉપસ્થિત ભાવિકો પણ આ આધ્યાત્મિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા હતા. આ પ્રસંગને લઈને સોમનાથ મંદિર પરિસરને રંગબેરંગી રોશનીથી ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું. મંદિરની ભવ્યતા, રોશની અને પ્રજ્વલિત દીવડાઓના નયનરમ્ય દૃશ્યોથી સમગ્ર પરિસર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
શામળાજીને રોશનીનો શણગાર
આ તરફ યાત્રાધામ શામળાજીમાં પણ જિલ્લાકક્ષાના ‘આશીર્વાદના દીવા’ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રી પી.સી. બરંડાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં શામળાજી મંદિરને આકર્ષક રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું. મંદિર પરિસરમાં સુંદર રંગોળીઓ સાથે અંદાજે ૫ હજાર જેટલા ‘આશીર્વાદના દીવડાઓ’ પ્રજ્વલિત થતાં સમગ્ર શામળાજી ધામ દિવ્ય પ્રકાશથી ઝળહળી ઊઠ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભજન સહિતના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ સમગ્ર વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવી દીધું હતું.
અરવલ્લી જિલ્લામાં શામળાજી ઉપરાંત મોડાસાના ઓધારી તળાવ ખાતે ભવ્ય મહાઆરતી અને આતશબાજી સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી. તેમજ બાયડના ગાયત્રી મંદિર ખાતે પણ ‘આશીર્વાદના દીવા’ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. બંને સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં દીવડાઓ પ્રજ્વલિત કરી નાગરિકોએ આ અભિયાનમાં સહભાગીતા નોંધાવી હતી. દીવડાઓની રોશનીથી ઓધારી તળાવ અને ગાયત્રી મંદિર પરિસર આહલાદક દૃશ્યથી ઝળહળી ઊઠ્યું હતું. તમામ સ્થળો પર સ્થાનિક અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પણ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત અરવલ્લી જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં પણ નાગરિકોએ મોટી સંખ્યામાં દીવા પ્રજ્વલિત કરી ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’માં ઉત્સાહપૂર્વક જનભાગીદારી નોંધાવી હતી.
રાજકોટમાં રચાઈ વિશાળ માનવ સાંકળ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા એક અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના હૃદય સમાન રેસકોર્સ રિંગ રોડ પર હજારો લોકોએ હાથમાં દીવડો લઈને માનવ સાંકળ બનાવીને વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા PM મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણીને લઈને સેવા પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે રાજકોટ શહેર ભાજપે આ માનવ સાંકળનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. સાંજના સમયે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના પદાધિકારીઓ, કાર્યકરો, મહિલા મોરચો, યુવા મોરચો અને સામાન્ય નાગરિકો રેસકોર્સ રિંગ રોડ પર એકત્ર થયા હતા. સૌએ હાથમાં માટીના દીવડા પ્રગટાવીને એકબીજાના હાથ પકડીને લાંબી માનવ સાંકળ બનાવી હતી. આ માનવ સાંકળ રેસકોર્સ રિંગ રોડ પર અનેક કિલોમીટર સુધી જોવા મળી હતી. હજારો દીવડાઓ એક સાથે પ્રગટતા હોય તેવો આ અદભૂત નજારો જોવા માટે આસપાસના લોકોના ટોળા પણ ઉમટી પડ્યા હતા. સૌએ "ભારત માતા કી જય" અને "નરેન્દ્ર મોદી જિંદાબાદ" ના નારા સાથે વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
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