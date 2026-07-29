ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પર્વે ભવનાથમાં ધામધૂમથી ઉજવણી: 32 વાનગીઓનો ભાવતો પ્રસાદ, એક લાખથી વધુ ભાવિકો થયા સત્કાર
આ પ્રસાદમાં અડદિયા, મોહનથાળ, મગનો શીરો, ચાર જાતના ભજિયા, દાળ-ભાત, ઊંધિયું, સંભારો, ફરસાણ, લીલા શાકભાજીનું શાક, બે કઠોળ, છાસ, પાપડ, રોટલી, રોટલા વગેરે વાનગીઓનો સમાવેશ
Published : July 29, 2026 at 4:40 PM IST
જૂનાગઢ: ગુરુ-શિષ્યની પરંપરાને ઉજાગર કરતા ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન પર્વની આજે જૂનાગઢમાં ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેના પવિત્ર સંબંધને પ્રકટ કરતા આ તહેવારે શિષ્યો ગુરુનાં દર્શન કરે છે અને ગુરુ તેમના શિષ્યો તથા પરિવારજનોને ભાવપૂર્વક ભોજન પ્રસાદ પીરસે છે.
ભવનાથના ગિરિ તળેટી વિસ્તારમાં આવેલા ગુરુ ગોરક્ષનાથ આશ્રમ, અવધૂત આશ્રમ, ભારતી આશ્રમ સહિત તમામ આશ્રમો, મંદિરો અને અખાડાઓમાં સેવકો તથા શિષ્યો માટે વિશેષ ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ પ્રસાદમાં ૩૨ વાનગીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગુરુદ્વારા આપવામાં આવેલા આ ભોજન પ્રસાદનો આનંદ માણીને શિષ્યો અને સેવકોએ ગુરુ પ્રત્યે પોતાની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી છે.
અવનવી વાનગીઓ અને મિષ્ઠાન્ન સાથે પ્રસાદ
ભવનાથ તળેટીમાં વર્ષના દરેક દિવસે ૨૪ કલાક ભાવિકો માટે વિનામૂલ્ય ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા રહે છે, પરંતુ ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે ગુરુઓ દ્વારા ખાસ ભાવ અને પ્રેમથી પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આ પ્રસાદમાં અડદિયા, મોહનથાળ, મગનો શીરો, ચાર જાતના ભજિયા, દાળ-ભાત, ઊંધિયું, સંભારો, ફરસાણ, લીલા શાકભાજીનું શાક, બે કઠોળ, છાસ, પાપડ, રોટલી, રોટલા વગેરે વાનગીઓનો સમાવેશ છે.
જે ભાવિકોએ પૂનમનો ઉપવાસ રાખ્યો હોય તેમના માટે શુદ્ધ દેશી ઘીમાં તૈયાર કરેલો રાજગરાનો શીરો, ફરાળી ચેવડો, કેળા-બટાકાની સૂકી ભાજી અને દૂધમાંથી બનેલી મીઠાઈ જેવો ફળાહાર પણ તૈયાર રાખવામાં આવ્યો છે.
આજે ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે ભવનાથ તળેટીમાં એક લાખથી વધુ ભાવિકો, સેવકો અને તેમના પરિવારજનો આ પાવન ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે. આ મહાયજ્ઞ ગઈકાલથી શરૂ થયો છે અને આવતીકાલે પણ અવિરત ચાલુ રહેશે.