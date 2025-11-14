Bihar Election Results 2025

રાજ્યમાં ઠેર ઠેર બિહારમાં NDAની ભવ્ય જીત બદલ ઉજવણી, કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ

ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ફટાકડા ફોડીની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 7:52 PM IST

ગુજરાત : બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચંડ બહુમતીથી NDAની ભવ્ય જીત બદલ કર્ણાવતી મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વિજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યાલય, જે.પી.ચોક, ખાનપુર ભાજપના નેતાઓ દ્વારા ફટાકડા ફોડીની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ શહેર ભાજપ દ્વારા જીતની ઉજવણી

"બિહારમાં જે NDAની સરકાર બનાવવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર દેશની અંદર લોકોને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર અભૂતપૂર્વ વિશ્વાસ છે અને બિહારની જીત એ સાબિત કરી દીધી છે. "મોદી હે તો મુમકિન હૈ" આ પ્રકારનું રીઝલ્ટ સામે આવ્યું છે. બિહારમાં કાયાપલટ થવા જઈ રહ્યું છે." - પ્રેરક શાહ, પ્રમુખ અમદાવાદ શહેર ભાજપ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આવનારી ચૂંટણી અંગે જણાવ્યું કે, "ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં પણ બીજેપીની ભવ્ય જીત થશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ મહાનગર જિલ્લા પંચાયતની તમામ ચૂંટણીઓમાં જીત મેળવશે એ પ્રકારની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે."

"બિહારના ઇતિહાસની સૌથી મોટી જીત છે. મોદીજી અને નિતેશજી ઉપર બિહારની જનતાએ ભરોસો કર્યો છે. દરેક રાજ્ય જેમ કે મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહારમાં જીત ભાજપાની થઈ રહી છે. મોદીજી પ્રત્યે લોકોની આસ્થા વધી રહી છે. મોદીની ગેરંટી પર લોકોને વિશ્વાસ છે અને બિહાર આ વાતનું પ્રુફ છે. મહિલાઓ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહથી વોટ આપ્યો હતો અને એને પણ મોદીજી ઉપર ખૂબ જ વિશ્વાસ છે." - અમિત ઠાકર, ધારાસભ્ય વેજલપુર

બારડોલીમાં વિજયનો જશ્ન

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA)ને મળેલી સ્પષ્ટ અને ભવ્ય બહુમતીએ સમગ્ર દેશમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ સર્જી દીધો છે. આ વિજયની ઉજવણી ગુજરાતના સુરત અને અમદાવાદની સાથે સાથે સરદારની કર્મભૂમિ ગણાતા બારડોલીમાં પણ ભવ્યતાથી કરવામાં આવી હતી.

બારડોલીના મુખ્ય વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમારની કાર્યાલયની બહાર, ભાજપના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા. કાર્યકરોએ ધામધૂમથી ફટાકડા ફોડીને વિજયના વધામણાં કર્યા હતા, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ઉત્સવનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. એકબીજાનું મોઢું મીઠાઈથી મીઠું કરાવીને અને અભિનંદન પાઠવીને કાર્યકરોએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત હોદ્દેદારોમાં ખુશી

આ વિજયની ઉજવણીમાં બારડોલીના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પરમાર સહિત તાલુકા અને જિલ્લા ભાજપના તમામ હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા હતા. ધારાસભ્ય અને અન્ય નેતાઓમાં સ્પષ્ટ બહુમતીની જીતને લઈને ભારે સંતોષ અને ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલનું નિવેદન

બિહાર ચૂંટણીના સહ-પ્રભારી અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલએ આ જીતને વડાપ્રધાન મોદી અને નીતિશ કુમારના વિકાસ કાર્યોની જીત ગણાવી હતી. તેમણે ગુજરાતના કાર્યકરોને પણ શ્રેય આપ્યો, જેમણે સુરતમાંથી 250 સહિત 1100 સમર્થકોએ બિહાર જઈને અથવા વર્ચ્યુઅલ સંવાદથી પ્રચારમાં મદદ કરી હતી.

ગોધરામાં NDAના ભવ્ય વિજયની ઉજવણી

બિહાર વિધાનસભાની ચુંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થયા હતા. જેમા ભાજપ અને જેડીયુ સહિતના ઘટકપક્ષો એનડીએની ભવ્ય જીત થઈ હતી. એનડીએની ભવ્ય જીત થતા ગોધરા શહેર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડીને ભવ્ય વિજયોત્સવની ઉજવણી કરી હતી. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભાજપ અગ્રણીને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા.

ગોધરા શહેરના ગાંધી ચોક વિસ્તારમાં NDAની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થયેલી ભવ્ય જીતને ઉજવવા માટે વિજયોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પંચમહાલ જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા તેમજ શહેરના વિવિધ હોદ્દેદારો, કાર્યકરો અને સમર્થકો ઉત્સાહપૂર્વક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મયંકભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યુ હતું કે, NDAની જીતને "વિચારધારા તથા વિકાસના રાજકારણની જીત" તરીકે ગણાવી જણાવ્યું કે આ જીત દેશના નાગરિકોનો વિશ્વાસ દર્શાવે છે, અને તે કાર્યકરોના અવિરત પરિશ્રમનું ફળ છે. તેમના સાથે ગોધરા શહેર ભાજપના હોદ્દેદારો તથા જિલ્લા સ્તરના અગ્રણીઓએ પણ હાજરી આપી, સૌએ એકમેકને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા,કાર્યક્રમ દરમિયાન નેતાઓએ આગામી દિવસોમાં વધુ સેવા અને સંગઠન મજબૂત બનાવવા માટે કાર્યકરોને પ્રેરણા આપી હતી.

